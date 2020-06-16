«Дни летнего чтения в Вырице-2020»: по дороге с облаками

На этот раз традиционный фестиваль летнего чтения проходил в течение целых трех дней — с 9 по 11 июня. Правда, его участникам не удалось встретиться в уютном зеленом дворике Вырицкой детской библиотеки. В связи с эпидемиологической обстановкой все мероприятия фестиваля прошли в режиме онлайн, полностью оправдав один из присвоенных ему эпитетов — «заоблачный».

Как считают организаторы фестиваля — сотрудники Ленинградской областной детской библиотеки и Вырицкой детской библиотеки, несмотря на физическую разобщенность его участников, он получился очень насыщенным и интересным. И действительно, за эти три дня произошло великое множество фестивальных событий и встреч, в которых приняли участие десятки, если не сотни людей.

9 июня состоялось открытие Первой летней школы детской литературы в Вырице. В этот день впервые говорили о тексте как таковом, о том, как он отражает мир, меняет ли он его, и могут ли менять мир и будущее дети. Участие в Летней школе детской литературы приняли подростки из Ленинградской области и не только.

Встречу открыл детский писатель Михаил Яснов, представивший тему «Рассказ в диалогах об истории и будущем детской литературы». Беседа в формате онлайн шла о том, когда появилась впервые детская литература, как изображали ребенка писатели прошлого, когда было написано первое стихотворение для детей. Вместе с писателем подростки сочиняли стихи и размышляли о том, какой должны быть детская проза и детская поэзия.

Писатель Аделия Амраева предложила ребятам прочитать вместе с ней ее рассказ «Мальчик Илья» и поделиться своими впечатлениями о нем. О чем этот рассказ? Что показалось важным в нем? Изменилось ли что-то в их мировосприятии? Каждый из подростков увидел в этом рассказе что-то свое, важное именно для него, что помогло сделать беседу насыщенной и интересной.

О новом восприятии сказки «Дюймовочка» Г. Х. Андерсена рассказала писатель и переводчик Анастасия Строкина. Ребята узнали, как порой может изменить оригинальный текст перевод или интерпретация рассказчика.

Писатель Илья Бернштейн поделился с подростками своим опытом погружения в текст, предложив им порассуждать о том, как в глубине книги найти события, предметы, историю прошлого.

Во второй день фестиваля, 10 июня, открылась ставшая уже традиционной Авторская библиотечная школа. Участие в ней приняли уже взрослые — специалисты, филологи, библиотекари. В этот день все в том же формате онлайн прошел ряд открытых лекций, на которых решались непростые вопросы, связанные с детским чтением.

О традициях изображения реальности на примере книг о войне говорил директор ИРЛИ (Пушкинский Дом) Валентин Вадимович Головин. Все вместе пытались ответить на вопросы: какую картину мы открываем детям, рассказывая им о войне? Как влияет на детей «пропаганда» о враге, в какой момент война становится «войнушкой»?

Дарья Невская показала, как меняется восприятие классического текста у современных детей. Несмотря на изменение реальности, многие проблемы в нашем обществе остаются прежними. Современному ребенку нелегко сохранить положительный образ себя. Ему приходится все время лавировать одновременно и в мире взрослых, и в мире сверстников, приспосабливаясь к им разным требованиям.

Писатель и психолог Екатерина Мурашова размышляла о том, может ли взрослый выстроить для ребенка внутренне логичную картину современного мира.

Старший научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) Светлана Маслинская представила книги для детей, так или иначе отражающие реальность. Вопросы, которыми она задалась, были серьезными. Насколько важно отражать в детской литературе все язвы общества? На что должен в первую очередь обращать внимание юного читателя педагог или библиотекарь — на тематическое содержание или на литературную ценность текста?

В последний день Летней литературы в Вырице, 11 июня, состоялся «Заоблачный фестиваль детской книги и чтения». В этот день в формате онлайн прошли Летние открытые студии для детей и подростков. Вместе с музыкантом и писателем Артемом Ляховичем ребята говорили о том, кто такой идеальный взрослый, и зачем и куда иногда хочется бежать. Что значит быть взрослым? Почему подростки убегают, в том числе, от взрослых и от их взрослых проблем? Не потому ли, что именно на этом пути они взрослеют?

Ася Петрова представила свою будущую книгу «Кто что скажет - все равно!». Культуролог и педагог Дарья Невская вела студию сторителлинга, где учила ребят сочинять интересные истории, используя разные приемы и необычные сюжетные ходы.

Вместе с драматургом и прозаиком Серафимой Орловой ребята искали разницу между взрослыми и не взрослыми, снова рассуждая о том, когда именно человек становится взрослым и почему.

В студии рисования «Лето. Река. Небо» вместе с художником Олесей Гонсеровской дети окунулись в мир искусства, рисуя свой собственный портрет... Александра Введенского. Как много, оказывается, можно узнать о себе, если «отключить голову».

В студии поэта Сергея Махотина ребята учились подбирать рифмы. Описывая в своих стихотворениях и себя самого в детстве, и встречных людей, и просто какие-то истории, Сергей Анатольевич считает, что сюжетом может быть вообще любой, самый простой случай. Главное - найти подходящие слова.

В завершение фестиваля «Летние дни детской литературы» прошла традиционная встреча с представителями издательств «Самокат», «Поляндрия» и «Розовый жираф», которые представили интересные книжные новинки для детей.