Инфраструктура для многодетных семей

В
массиве недалеко от деревни Александровки предоставлены 34 земельных участка
многодетным семьям в период 2015 – 2016 годов. В 2018 году за счет средств
районного и местного бюджетов (2,3 млн рублей) часть дорог была обустроена в
щебне. Некоторые многодетные семьи уже приступили к освоению новой территории,
для них предусмотрено льготное подключение к газоснабжению.
В
этом году местная администрация планирует продолжить строительство дорог. Ирина
Львович обратилась к Людмиле Нещадим с просьбой выделить средства в размере 2
млн рублей на эти цели из районного бюджета. Сегодня уже есть проект развития
территории, на основании которого разрабатывается план строительства
инфраструктуры.
-
В Гатчинском районе вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям
решается эффективно. Но мало предоставить участок – нужно обеспечить его
инженерной и дорожной инфраструктурой. Вот и жилому массиву вблизи Александровки
необходимо комплексное обеспечение сетями и дорогами, - отметила Людмила
Нещадим и добавила, что районная администрация планирует составить долгосрочную
программу обеспечения инженерной инфраструктурой новых массивов в Гатчинском
районе, где предоставляются земельные участки многодетным семьям.
Также
Ирина Львович рассказала, что в генеральном плане поселения рядом с массивом
для многодетных семей предусмотрена территория площадью 2 гектара под
строительство детского сада. Учитывая, что местные власти планируют и дальше
развивать эту территорию, дошкольное учреждение здесь скоро станет очень
востребованным. Людмила Нещадим сказала, что для этого необходимо совместно с
районным комитетом образования подготовить необходимый пакет документов для обоснования
строительства нового детского сада.
Ирина ХРУСТАЛЁВА