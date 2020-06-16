Инфраструктура для многодетных семей

В массиве недалеко от деревни Александровки предоставлены 34 земельных участка многодетным семьям в период 2015 – 2016 годов. В 2018 году за счет средств районного и местного бюджетов (2,3 млн рублей) часть дорог была обустроена в щебне. Некоторые многодетные семьи уже приступили к освоению новой территории, для них предусмотрено льготное подключение к газоснабжению.

В этом году местная администрация планирует продолжить строительство дорог. Ирина Львович обратилась к Людмиле Нещадим с просьбой выделить средства в размере 2 млн рублей на эти цели из районного бюджета. Сегодня уже есть проект развития территории, на основании которого разрабатывается план строительства инфраструктуры.

- В Гатчинском районе вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям решается эффективно. Но мало предоставить участок – нужно обеспечить его инженерной и дорожной инфраструктурой. Вот и жилому массиву вблизи Александровки необходимо комплексное обеспечение сетями и дорогами, - отметила Людмила Нещадим и добавила, что районная администрация планирует составить долгосрочную программу обеспечения инженерной инфраструктурой новых массивов в Гатчинском районе, где предоставляются земельные участки многодетным семьям.

Также Ирина Львович рассказала, что в генеральном плане поселения рядом с массивом для многодетных семей предусмотрена территория площадью 2 гектара под строительство детского сада. Учитывая, что местные власти планируют и дальше развивать эту территорию, дошкольное учреждение здесь скоро станет очень востребованным. Людмила Нещадим сказала, что для этого необходимо совместно с районным комитетом образования подготовить необходимый пакет документов для обоснования строительства нового детского сада.

Ирина ХРУСТАЛЁВА