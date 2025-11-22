Неожиданная встреча

Никифор Афанасьев еще известен как смотритель Гатчинского кладбища. Большой хороший очерк о нем можно прочитать в книге А.В. Бурлакова «Гатчинский некрополь» (Гатчина, 2009). Там же – перечень наград этого неординарного человека:

«…в «Распоряжении Правительства» от 10 апреля 1907 года по Царскосельскому уезду Санкт-Петербургской губернии сообщалось: «Государь Император соизволил пожаловать: …по Мало-Гатчинской пожарной дружине – серебряный знак председателю правления и старосте дружины Никифору Афанасьеву».

В 1914 году он был удостоен золотой медали «За усердие» для ношения на Александровской ленте. Церемония вручения награды состоялась в актовом зале Гатчинского дворцового управления.

В 1911 году в местной газете «Царскосельское дело» промелькнула большая заметка о сильном пожаре в Малой Гатчине, в результате которого сгорел один из домов Н.А. Афанасьева, к счастью, застрахованный в Санкт-Петербургском губернском земстве.» (А.В. Бурлаков, Гатчинский некрополь, 2009).

В 1902 году Н.А. Афанасьев стал основателем Малогатчинской добровольной пожарной дружины и долгие годы состоял ее почетным председателем. Жил он на улице Малогатчинской, в доме № 39. Ему принадлежал целый комплекс зданий по Малогатчинской улице (ныне улица Солодухина). Одно из них он отдал для размещения добровольной пожарной команды и сам стал ее брандмейстером.

На свои деньги Н.А. Афанасьев в 1906 году построил рядом с территорией кладбища прекрасное здание пожарного депо, на втором этаже которого некоторое время размещалась начальная школа. В этом благородном деле ему помогал сын – Иван Никифорович Афанасьев, гатчинский коммерсант. Пожарная дружина была отлично оборудована необходимым инвентарем, предназначенным для борьбы с огнем. В 1910 году в ней числилось 35 дружинников.

В начале ХХ века Гатчинский некрополь поражал современников идеальным состоянием старых захоронений и должным уходом, чистотой и порядком даже вокруг кладбища. И в этом главная заслуга принадлежала многолетнему смотрителю кладбища Никифору Афанасьевичу Афанасьеву. Не случайно в 1902 году Гатчинский некрополь был признан самым благоустроенным среди губернских кладбищ Санкт-Петербургской Епархии.

Кладбищенский смотритель Н.А. Афанасьев скончался в 1935 году и был похоронен на городском кладбище. Его могила сохранилась до настоящего времени.

Виктор Евгеньевич Нилов, праправнук Никифора Афанасьевича Афанасьева, долгие годы занимался поисками своих родственников, генеалогией семьи. В дар Музею города Гатчины он передал несколько фотографий. В том числе фотографию Никифора Афанасьевича, сделанную в ателье Д. Сахновского в Гатчине.

Кроме того, Виктор Евгеньевич поделился историей своей семьи. Сын – Иван Никифорович Афанасьев – трагически погиб в 1925 году, отец пережил его на 10 лет. У Ивана Никифоровича было две дочери. Старшая – Серафима Ивановна Маслова (муж – Алексей Маслов). Их сын Игорь Маслов похоронен рядом на Гатчинском кладбище. Младшая – Антонина Ивановна Нилова (муж – Александр Нилов). Ее семья жила тоже в Гатчине. Здесь в 1934 году родился их сын Евгений Александрович Нилов. Виктор Евгеньевич Нилов – его сын.

Мы искренне благодарим Виктора Евгеньевича, всю семью Ниловых за этот визит, за интересные сведения. Надеемся, что эта встреча - не последняя.

Анжелика Тумурук, научный сотрудник Музея города Гатчины