Неожиданная встреча
Прекрасное событие случилось в Музее города Гатчины совершенно недавно, в октябре 2025 года. Музей посетили родственники личного почетного гражданина нашего города, председателя Малогатчинской пожарной дружины, благотворителя Никифора Афанасьевича Афанасьева (?–1935).
Никифор Афанасьев еще известен как смотритель Гатчинского кладбища. Большой хороший очерк о нем можно прочитать в книге А.В. Бурлакова «Гатчинский некрополь» (Гатчина, 2009). Там же – перечень наград этого неординарного человека:
«…в «Распоряжении Правительства» от 10 апреля 1907 года по Царскосельскому уезду Санкт-Петербургской губернии сообщалось: «Государь Император соизволил пожаловать: …по Мало-Гатчинской пожарной дружине – серебряный знак председателю правления и старосте дружины Никифору Афанасьеву».
В 1914 году он был удостоен золотой медали «За усердие» для ношения на Александровской ленте. Церемония вручения награды состоялась в актовом зале Гатчинского дворцового управления.
В 1911 году в местной газете «Царскосельское дело» промелькнула большая заметка о сильном пожаре в Малой Гатчине, в результате которого сгорел один из домов Н.А. Афанасьева, к счастью, застрахованный в Санкт-Петербургском губернском земстве.» (А.В. Бурлаков, Гатчинский некрополь, 2009).
В 1902 году Н.А. Афанасьев стал основателем Малогатчинской добровольной пожарной дружины и долгие годы состоял ее почетным председателем. Жил он на улице Малогатчинской, в доме № 39. Ему принадлежал целый комплекс зданий по Малогатчинской улице (ныне улица Солодухина). Одно из них он отдал для размещения добровольной пожарной команды и сам стал ее брандмейстером.
На свои деньги Н.А. Афанасьев в 1906 году построил рядом с территорией кладбища прекрасное здание пожарного депо, на втором этаже которого некоторое время размещалась начальная школа. В этом благородном деле ему помогал сын – Иван Никифорович Афанасьев, гатчинский коммерсант. Пожарная дружина была отлично оборудована необходимым инвентарем, предназначенным для борьбы с огнем. В 1910 году в ней числилось 35 дружинников.
В начале ХХ века Гатчинский некрополь поражал современников идеальным состоянием старых захоронений и должным уходом, чистотой и порядком даже вокруг кладбища. И в этом главная заслуга принадлежала многолетнему смотрителю кладбища Никифору Афанасьевичу Афанасьеву. Не случайно в 1902 году Гатчинский некрополь был признан самым благоустроенным среди губернских кладбищ Санкт-Петербургской Епархии.
Кладбищенский смотритель Н.А. Афанасьев скончался в 1935 году и был похоронен на городском кладбище. Его могила сохранилась до настоящего времени.
Виктор Евгеньевич Нилов, праправнук Никифора Афанасьевича Афанасьева, долгие годы занимался поисками своих родственников, генеалогией семьи. В дар Музею города Гатчины он передал несколько фотографий. В том числе фотографию Никифора Афанасьевича, сделанную в ателье Д. Сахновского в Гатчине.
Кроме того, Виктор Евгеньевич поделился историей своей семьи. Сын – Иван Никифорович Афанасьев – трагически погиб в 1925 году, отец пережил его на 10 лет. У Ивана Никифоровича было две дочери. Старшая – Серафима Ивановна Маслова (муж – Алексей Маслов). Их сын Игорь Маслов похоронен рядом на Гатчинском кладбище. Младшая – Антонина Ивановна Нилова (муж – Александр Нилов). Ее семья жила тоже в Гатчине. Здесь в 1934 году родился их сын Евгений Александрович Нилов. Виктор Евгеньевич Нилов – его сын.
Мы искренне благодарим Виктора Евгеньевича, всю семью Ниловых за этот визит, за интересные сведения. Надеемся, что эта встреча - не последняя.
Анжелика Тумурук, научный сотрудник Музея города Гатчины