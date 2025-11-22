Первый Пушкинский праздник на гатчинской земле

- Юрий Иванович, как появилась идея проведения Пушкинских праздников в городе и районе?

- Справедливости ради здесь нельзя не упомянуть имя гатчинского краеведа еще довоенной поры Ангелиса Николаевича Лбовского. Пальма первенства в проведении Пушкинских праздников на нашей земле принадлежит именно ему. В 1937-м по всей стране широко отмечалась 100-летняя годовщина гибели поэта. Странные торжества, конечно, но тем не менее. И Лбовский провел несколько Пушкинских праздников. После войны эта традиция по понятным причинам прервалась, но всё же помнить о нем мы должны.

Нельзя не упомянуть и имя Нины Ивановны Грановской. Она работала во Всесоюзном музее А.С. Пушкина и стала одним из инициаторов создания музея «Домик станционного смотрителя». В конце 1960-х проводились в Гатчинском районе торжества: экскурсии по пушкинским местам, встречи с научными сотрудниками – пушкиноведами и так далее. Локальные мероприятия по библиотекам, музеям Гатчины и района проводились всё время, но такое масштабное, в котором принимали бы участие все культурные учреждения города, дворец, было проведено впервые именно в 1983 году.

Инициатором проведения праздника был я. Поддержал меня недавно назначенный на эту должность директор Гатчинского дворца-музея и парка Николай Сергеевич Третьяков. У нас была команда: Николай Терентьев, Владимир Монахов, Виктор Васильев, Виктор Шутилов, Андрей Потоцкий, Ольга Андриенко. Многие из перечисленных ребят были бардами, а я с 82-го года вертелся в бардовском клубе «Шхуна» – мы все были друзьями. Мы сделали первый-второй Пушкинский праздники и затем первый Купринский.

Идею эту я вынашивал давно. Вы же знаете, я сам неравнодушен к поэзии, а Пушкин – один из моих самых любимых поэтов. Его классическая русская поэзия, без всяких выкрутасов, – это мое. Мысль каким-то образом самому восславить имя поэта жила во мне давно. Я был членом литературного творческого объединения «Меридиан», и там эта идея стала обретать реальные очертания.

Наши первые заседания проходили, кстати, в редакции «Гатчинской правды», в отделе писем. ЛИТО создавало особую атмосферу, в которой и формируются подобные идеи. Виктор Васильев, на тот момент ответственный секретарь «Гатчинской правды», входил в «Меридиан», Ольга Андриенко тоже. Она стала одним из соавторов сценария первого Пушкинского праздника. Очень помогало то, что перед этим мы уже провели несколько фольклорных праздников, пусть и значительно меньшего масштаба: «Зимушка-зима», «Масленица». Это давало опыт.

И пришел момент, когда мы могли сказать: «А не замахнуться ли нам на гения нашего Александра Сергеевича?!» Я заключил договор на написание сценария с Николаем Сергеевичем Третьяковым, и началась работа. Мы подключили отделы культуры Ленинграда, Гатчины, библиотеки, школы, много народу участвовало. Официально мероприятие называлось: «Праздник искусства "И славен буду я…"»

- Каким вы видели этот праздник? Его образ, основная мысль?

- Мы видели праздник как синтез творчества народа и великого поэта. Пушкин дал толчок развитию поэзии в стране. Первая часть сценария – о Пушкине как, по сути, родоначальнике оте-

чественной поэзии. Вот, можете посмотреть сценарий, специально захватил. Еще тексты ведущих, пригласительный билет.

Плотные листы бумаги с отпечатанным на машинке текстом. Может, кто-то помнит, бумага слегка проваливается под буквами. Тексты ведущих пестрят исправлениями, которые, похоже, вносились в последний момент.

Вот пожелтевшая от времени вырезка из «Гатчинской правды» за июнь 1983-го года: «5 июня в Гатчинском парке состоится праздник искусства и народного творчества, посвященный

184-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. Праздник начнется на Летней эстраде в 12 часов дня, а затем в течение всего дня будет проходить на различных площадках и объектах парка… Вечером, в 20 часов, в Летнем театре состоится молодежный пушкинский бал».

- Рассказывая о Пушкине, мы говорили о том, как его стихи отзывались в сердцах солдат во время войны, как они звучат в сердцах и душах всех советских людей. Не обошлось и без роли партии, куда же без этого? Говорилось о том, что именно она популяризирует поэта, сближает его с народом. Что благодаря революции народ получил возможность развивать себя творчески. Раньше были 16-часовой рабочий день, высокая смертность среди детей, так как нет ни медицины, ни гигиены и так далее. Но пришла родная коммунистическая партия и всё наладила. Народ узнал Пушкина! Без таких реверансов в сторону партии тогда было никак нельзя.

- В сценарии довольно много номеров с участием актеров. Где вы их находили?

- Мы много мотались по району. Я в свое время работал в домах культуры в районе и знал там все коллективы самодеятельности. Подключали «Домик няни» из Кобрино, «Дом станционного смотрителя» из Выры, культуру Суйды привлекали, Сиверской и так далее. Параллельно мы с Олей Андриенко писали сценарий. Ее муж, Виктор, работник ЛИЯФа и большой любитель поэзии, активно помогал нам. Володя Монахов занимался художественным оформлением праздника, Витя Шутилов и Коля Терентьев записывали музыкальные кусочки. У Терентьева была своя студия звукозаписи. Тогда компьютеров не было, очень кропотливая работа была с записью аудио. Праздник рассчитывался на четыре дня со множеством задействованных площадок. Так что организационной работы было выше крыши. Начинался он в пятницу, 3-го июня: открытые уроки в школах, встречи в библиотеках, то же самое в субботу, а в воскресенье, 5-го июня, собственно праздник в дворцовом парке. В понедельник семинар работников культуры города и района, подведение итогов.

- Какое впечатление оставил праздник?

- Прежде всего поразила массовость. Пушкинский праздник стал для города и впрямь уникальным явлением. К чему люди привыкли? Если развлечения, то это обязательно какой-нибудь бег в мешках, выступления духовых оркестров, вечером танцы и всё! А тут как началось в 12 часов дня торжественным открытием, так и потом на всех парковых площадках различные интересные мероприятия. Первые слова ведущих были:

О, сколько нас столпилось на поляне!

Земля! Тебе, наверно, тяжело?

Мы к Пушкину идем и первой данью

Несем цветы и слов твоих тепло.

Мы немножко сомневались, что людей придет много, но толпа перед Летней эстрадой была действительно многотысячной! Море голов, как говорится.

Авторам, участникам, актерам было волнительно от такого количества людей и одновременно радостно, это подхлестывало, давало вдохновение. Мы были интересны людям! Зрители весь день перемещались между различными площадками. Был оборудован выставочный павильон, где экспонировались старинные книги ленинградских библиофилов и книги из гатчинских библиотек. У Березовых ворот действовала детская площадка: сказки, детская художественная самостоятельность, конкурсы рисунков. У Березового домика со своими стихами выступали участник ЛИТО «Меридиан», а под вечер Виктор Шутилов пел свои песни. Огромный успех у него был. Может быть, именно в этот вечер он стал нашим народным гатчинским бардом. А вечером – молодежный «Пушкинский бал».

- Потом подведение итогов. Больше хвалили? Ругали?

- Я 52 года в культуре. В тех или иных ипостасях. Никогда меня начальство не баловало похвалами. Единственная, кто ко мне хорошо относилась и высоко оценивала, была 2-й секретарь по идеологии Маргарита Петровна Лисина. Посмеивалась над некоторыми моими ляпами, но в целом одобряла. А так… Знаете, я вот что скажу. Как сейчас культура далеко не на первом месте по вниманию властей, так и тогда было то же самое. Не надо заблуждаться насчет сказочного прошлого. Всё для галочки, формально. Только такие дураки, как Вовка Монахов, Коля Терентьев, Шутилов, Васильев, я и другие, нас не много, делали что-то на своем энтузиазме. Денег мы почти не получали. Знаете, сколько мне начислили практически за год работы над праздником? 83 рубля. Как вам? Многие мои друзья работали или за гроши, или вообще за бесплатно.

- Что вами двигало? Какой мотив?

- Боль за культуру Гатчины. Больно было смотреть, с каким холодным носом проводилось большинство культурных мероприятий. Всё одно и то же, всё по кругу. Серость и скука. История нашего города полна славных имен. Нам с большим трудом удалось провести первый Купринский праздник, потом с ним дело застопорилось. Были планы провести творческие мероприятия, посвященные Северянину, Фофанову, но, по сути, кроме горстки энтузиастов никому это не было нужно.

Тем не менее так как праздник прошел более-менее нормально, было решено провести следующий в 1984-м. У меня сохранилась афиша этого праздника, афиша 1983-го, к сожалению, утеряна. Дело осложнялось тем, что перед этими событиями шла изнурительная борьба в судах по выселению завода «Электронстандарт» из расположения Гатчинского дворца. Директор дворца-музея и парка Николай Сергеевич Третьяков, отец всех наших побед, много сил тратил на восстановление дворцовых интерьеров.

В 1984-м мы так же замечательно провели второй Пушкинский праздник, но на 85-й денег уже не хватало. Всё ушло на восстановление дворца. Потом праздник перешел на областной уровень. Главным режиссером стал Михаил Иосифович Лейкин. Я с ним был неплохо знаком, мы замечательно общались. Мы передали новым организаторам все наши материалы, наработки двух первых праздников. Уверен, им помог наш опыт.

Вот, что мне важно сказать по этому поводу. Почти сорок лет проходят Пушкинские праздники. Всё организовано и делается замечательно, вопросов нет. Но ни разу за все эти годы не упомянули имена тех, кто были первыми организаторами пушкинских праздников. Я тщеславный человек, не скрою – творческий человек обязан быть тщеславным – но дело не в том, чтобы произнесли мою фамилию. У нас была дружная компания, мы работали от души, многих из тех ребят уже нет на белом свете. Вспомнить их имена было бы важно и, я бы сказал, благородно со стороны организаторов. Виктор Васильев, Ольга Андриенко, Андрей Потоцкий, Виктор Шутилов, Николай Терентьев, Владимир Монахов и я, ваш покорный слуга, Юрий Давыдкин.

- Спасибо вам!

Андрей Павленко