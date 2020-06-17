Подведены итоги Межрегионального молодёжного конкурса «Земля героев»

Команды из Ленинградской
области и Санкт-Петербурга представили свои творческие проекты, направленные на
повышение туристической привлекательности городов воинской славы. Жюри по
достоинству оценило каждый проект, предложив свои рекомендации по
усовершенствованию работ для дальнейшей их реализации.
В поддержку конкурсантов
выступила Ирина Сашина - российская журналистка, телеведущая ТВЦ и уроженка
города Гатчины. Она рассказала участникам насколько ей близка история земли
героев и отметила важность конкурса.
«Понравилось то, что
разные команды подготовили не повторяющиеся и оригинальные проекты, также
вопросы организаторов, которые подтолкнули на новые идеи и предложение жюри о
помощи в реализации нашей идеи» - делится своим впечатлением участник конкурса.
Гран-при достался команде
из Санкт-Петербурга, презентовавшей проект масштабного фестиваля в Выборге,
включающего квест по городу воинской славы, реконструкцию боевых действий,
посадку деревьев в честь ветеранов Великой Отечественной войны, а также выступление группы the Hatters.
Призовые места также
поделили между собой петербургские команды-участники. Первое место занял проект
по выпуску детской книги о важных исторических событиях города Тихвина и
созданию социального ролика об исторической памяти жителей города.
На втором месте –
экскурсия по Выборгу с дополненной реальностью и короткометражный фильм в таком
же формате. Третье место досталось команде, предложившей создать новый
многоформатный бренд Луги, в котором каждый может найти что-то интересное для
себя.
Специальный приз от
организаторов за разработку квеста по памятным местам Гатчины получила команда Ленинградской
области, в состав которой вошли учащиеся гатчинских школ Анастасия Карпухина, Маргарита
Чеботаревская, Даниил Федосов, Анастасия Мамитенко, Анна Яковлева.
Лучшие проекты по
повышению туристической привлекательности областных городов воинской славы —
Луги, Тихвина, Выборга и Гатчины — будут рекомендованы администрациям этих
городов для реализации.