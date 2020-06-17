Подведены итоги Межрегионального молодёжного конкурса «Земля героев»

Команды из Ленинградской области и Санкт-Петербурга представили свои творческие проекты, направленные на повышение туристической привлекательности городов воинской славы. Жюри по достоинству оценило каждый проект, предложив свои рекомендации по усовершенствованию работ для дальнейшей их реализации.

В поддержку конкурсантов выступила Ирина Сашина - российская журналистка, телеведущая ТВЦ и уроженка города Гатчины. Она рассказала участникам насколько ей близка история земли героев и отметила важность конкурса.

«Понравилось то, что разные команды подготовили не повторяющиеся и оригинальные проекты, также вопросы организаторов, которые подтолкнули на новые идеи и предложение жюри о помощи в реализации нашей идеи» - делится своим впечатлением участник конкурса.

Гран-при достался команде из Санкт-Петербурга, презентовавшей проект масштабного фестиваля в Выборге, включающего квест по городу воинской славы, реконструкцию боевых действий, посадку деревьев в честь ветеранов Великой Отечественной войны, а также выступление группы the Hatters.

Призовые места также поделили между собой петербургские команды-участники. Первое место занял проект по выпуску детской книги о важных исторических событиях города Тихвина и созданию социального ролика об исторической памяти жителей города.

На втором месте – экскурсия по Выборгу с дополненной реальностью и короткометражный фильм в таком же формате. Третье место досталось команде, предложившей создать новый многоформатный бренд Луги, в котором каждый может найти что-то интересное для себя.

Специальный приз от организаторов за разработку квеста по памятным местам Гатчины получила команда Ленинградской области, в состав которой вошли учащиеся гатчинских школ Анастасия Карпухина, Маргарита Чеботаревская, Даниил Федосов, Анастасия Мамитенко, Анна Яковлева.

Лучшие проекты по повышению туристической привлекательности областных городов воинской славы — Луги, Тихвина, Выборга и Гатчины — будут рекомендованы администрациям этих городов для реализации.