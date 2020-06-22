Елизаветино – лучшее в области по управлению финансами

Среди 133 сельских поселений Ленинградской области первое место по результатам оценки заняло Елизаветинское сельское поселение, сообщила председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова. Из областного бюджета на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления муниципальными финансами Елизаветинское поселение получит 308 тысяч рублей, а из районного – 200 тысяч рублей на развитие инфраструктуры.

Войсковицкое и Кобринское сельские поселения разделили пятое место.

Среди городских поселений Дружная Горка поднялась на 4-е место, а Гатчина сохранила за собой 11-ую позицию среди 62 муниципальных образований. Из районного бюджета поселениям будет перечислено по 100 тысяч рублей на развитие инфраструктуры.

Гатчинский район по итогам оценки занял восьмое место.

«Особо важно, что всем поселениям Гатчинского района присвоена первая либо вторая степень качества управления финансами. Это высокая оценка говорит о хорошей слаженной работе, тем не менее нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно улучшить работу в тех сферах, где мы ещё отстаём, и двигаться дальше», - обратилась к руководителям поселений глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Оценивались такие показатели качества управления финансами, как соблюдение бюджетного законодательства, бюджетное планирование, исполнение бюджета и прозрачность бюджетного процесса.