Денис Кузин в органах МВД с 2000 года, в ГАИ – с 2004-го. До назначения в Гатчину исполнял обязанности начальника отдела ГИБДД в Волхове. С 30-го апреля 2020 года возглавляет гатчинский ОГИБДД. Окончательного мнения о вверенной территории новый начальник ГАИ пока не составил – вникает: «Протяженность большая. Обстановка довольно сложная. Но район хороший, личный состав рабочий».

- В этом году наблюдается рост числа ДТП с участием пешеходов, – рассказывает Денис Петрович. – Участились случаи наездов на людей – как в Гатчине, так и в районе. За пять месяцев было сбито 39 человек, из них четверо – насмерть. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Почти половина этих аварий – на совести самих пешеходов: без дела находились на проезжей части или переходили дорогу в неположенном месте. По водительской вине погибло два человека, в том числе и на пешеходном переходе.

- Где чаще люди попадают под машину: в городе или на трассе?

- 32 наезда на пешеходов произошли в населенных пунктах. Лидирует Гатчина: 23 ДТП с пешеходами в разных районах города. Причем, если раньше большая часть наездов приходилась на проспект 25-го Октября, то теперь за пять месяцев на главной городской магистрали произошло всего одно ДТП с пешеходом. Остальные аварии – в разных микрорайонах города, включая периферию: Мариенбург, Загвоздку, Химози и даже парковку возле гипермаркета «О`Кей».

В Коммунаре было сбито четыре человека, в том числе двое детей; в Больших Колпанах на Киевском шоссе – двое, и в Вырице попали под машину два человека. Вне населенных пунктов с участием пешеходов зарегистрировано семь ДТП. Это, в основном, региональные и местные дороги, на которых погибло три человека, и Киевское шоссе.

На нерегулируемых пешеходных переходах было сбито 13 человек, и один – на «зебре» со светофором. В темное время суток наездов на людей было в два раза больше, и все пострадавшие не имели при себе световозвращающих элементов – проблема, о которой неустанно напоминает Госавтоинспекция.

- Общая аварийность выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

- Рост ДТП составил 22%. За пять месяцев на дорогах Гатчинского района зарегистрировано 103 аварии с пострадавшими. ДТП без пострадавших (без учета трассы Петербург – Псков) – 899. Погибло за истекший период девять человек – на два меньше, чем в прошлом году. Травмы получили 123 человека, 10 из них – дети.

- Пьянство за рулем продолжается?

- Да, и аналитика оставляет желать лучшего. Из-за нарушения правил нетрезвыми водителями за пять месяцев произошло девять ДТП, в которых 11 человек пострадали и один погиб. Всего нетрезвыми водителями совершено 168 нарушений, причем 18 человек были уличены в нетрезвом вождении повторно, четверо находились в состоянии наркотического опьянения. В июне мы провели два очередных рейда – 6-го и 20-го числа, в ходе которых снова выявили пьяных за рулем.

- А вообще – много нарушают?

- За пять месяцев мы привлекли к административной ответственности 5001 водителя и более 1200 пешеходов (это, примерно, на четверть меньше, чем в прошлом году). Больше всего водителей привлечено за то, что не предоставили преимущество пешеходам – 461 человек. 118 оштрафовали за выезд на встречную полосу, 154 – за нарушение правил перевозки детей.

Инспекторы по исполнению административного законодательства регулярно проводят совместные совещания с мировыми судьями – по вопросам адекватности мер в отношении водителей, допускающих грубые нарушения Правил дорожного движения. За пять месяцев в суд направлено 448 материалов, мировыми судьями принято 21 решение о лишении водительских прав. Принято 40 решений об административном аресте водителей. Административных штрафов наложено на сумму свыше 10 миллионов рублей – оплачена почти половина. Более 1700 постановлений направлено судебным приставам-исполнителям для взыскания административного штрафа, из них исполнено более 900 судебных постановлений.

- Что можно сказать о детском дорожно-транспортном травматизме?

- За минувшие месяцы в Гатчинском районе зарегистрировано 10 аварий с участием детей в возрасте до 16 лет. В результате 10 несовершеннолетних получили травмы. В шести случаях дети были пассажирами, и только один из них находился в машине без ремня безопасности. Трое были пешеходами, и один – велосипедист.

- В каком состоянии наши дороги, что нового в организации движения?

- Сейчас идет ремонт региональных дорог: участок протяженностью около 12 км шоссе Мины – Новинка, 14 км трассы Гатчина – Ополье. В сентябре планируется открытие последнего участка объездной вокруг Гатчины – до Лядино, со всеми развязками. Кроме того, ведутся изыскательные работы – проектируется продолжение объездной дороги вокруг деревень на Киевском шоссе. Разгрузится Аэродром и лужское направление.

Еще хорошие новости для жителей Аэродрома: в сентябре должно открыться долгожданное продолжение улицы Слепнева, работ осталось примерно на месяц.

Планируется расширение дороги А-120 – бетонки: от Колпан до Пижмы, в эти работы войдет строительство путепровода через железную дорогу.

- А в городе?

- На улице Генерала Кныша построят тротуар и две автобусных остановки, подрядчик сейчас работает. На Киевской улице строят тротуар в полосе отвода дороги. Проводится ремонт картами Северной улицы в Мариенбурге, участка улицы Достоевского от Чехова до Урицкого, улицы Хохлова – от 7-й Армии до Гагарина. На Соборной будут делать тротуар в рамках ямочного ремонта – участок от улицы Чехова до рынка.

Заканчивается разработка масштабного проекта организации дорожного движения – по всему городу будет выделяться парковочное пространство, в том числе для малоподвижных групп населения. На август намечено восстановление разметки на улицах города – по гарантии. Потому что разметка была нанесена краской, а краска быстро стирается.

Запланировано поставить дублирующий светофор на перекрестке улицы Рощинской с проспектом. Там протяженный пешеходный переход – четыре полосы движения, и людей неоднократно сбивали. На данном отрезке уже установлено два ряда искусственных неровностей, к которым добавится светофорный пост. На перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Чехова поставили знаки «Аварийно-опасный участок» – в рамках работы по ликвидации мест концентрации ДТП. То же касается и подъезда к Коммунару – у пешеходного перехода на станцию «Антропшинская» установят «лежачих полицейских».

- Денис Петрович, патрульные теперь редко встречаются на улицах города. Людей не хватает?

- После реорганизации штатная численность Гатчинского отдела ГИБДД сократилась до взвода. А население района растет, и охват ширится… Однако вопрос увеличения штатов пока не стоит. Мы регулярно выставляем патрули в Гатчине и районе: три экипажа в день, два в ночь. В основном, инспекторы ДПС занимаются административной практикой: пресекают нарушения, составляют протоколы. Что касается численности, то у нас сохраняется кадровый некомплект – четыре сотрудника ДПС, и соискателей пока не много.

В честь празднования Дня образования ГАИ хотелось бы поздравить личный состав нашего отдела и всех действующих сотрудников Госавтоинспекции, а также ветеранов. Пожелать всем счастья, здоровья, семейного благополучия и удачи в несении службы.