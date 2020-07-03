Денис Кузин в органах МВД
с 2000 года, в ГАИ – с 2004-го. До назначения в Гатчину исполнял обязанности
начальника отдела ГИБДД в Волхове. С 30-го апреля 2020 года возглавляет
гатчинский ОГИБДД.
Окончательного мнения о
вверенной территории новый начальник ГАИ пока не составил – вникает: «Протяженность
большая. Обстановка довольно сложная. Но район хороший, личный состав рабочий».
- В этом году наблюдается рост
числа ДТП с участием пешеходов, – рассказывает Денис Петрович. – Участились
случаи наездов на людей – как в Гатчине, так и в районе. За пять месяцев было
сбито 39 человек, из них четверо – насмерть. Это на 60% больше, чем в прошлом
году. Почти половина этих аварий – на совести самих пешеходов: без дела находились
на проезжей части или переходили дорогу в неположенном месте. По водительской
вине погибло два человека, в том числе и на пешеходном переходе.
- Где чаще люди попадают под машину: в городе или на трассе?
- 32 наезда на пешеходов произошли
в населенных пунктах. Лидирует Гатчина: 23 ДТП с пешеходами в разных районах
города. Причем, если раньше большая часть наездов приходилась на проспект 25-го
Октября, то теперь за пять месяцев на главной городской магистрали произошло
всего одно ДТП с пешеходом. Остальные аварии – в разных микрорайонах города,
включая периферию: Мариенбург, Загвоздку, Химози и даже парковку возле
гипермаркета «О`Кей».
В Коммунаре было сбито четыре
человека, в том числе двое детей; в Больших Колпанах на Киевском шоссе – двое,
и в Вырице попали под машину два человека. Вне населенных пунктов с участием
пешеходов зарегистрировано семь ДТП. Это, в основном, региональные и местные
дороги, на которых погибло три человека, и Киевское шоссе.
На нерегулируемых пешеходных
переходах было сбито 13 человек, и один – на «зебре» со светофором. В темное
время суток наездов на людей было в два раза больше, и все пострадавшие не
имели при себе световозвращающих элементов – проблема, о которой неустанно
напоминает Госавтоинспекция.
- Общая аварийность выросла по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года?
- Рост ДТП составил 22%. За пять
месяцев на дорогах Гатчинского района зарегистрировано 103 аварии с
пострадавшими. ДТП без пострадавших (без учета трассы Петербург – Псков) – 899.
Погибло за истекший период девять человек – на два меньше, чем в прошлом году.
Травмы получили 123 человека, 10 из них – дети.
- Пьянство за рулем продолжается?
- Да, и аналитика оставляет желать
лучшего. Из-за нарушения правил нетрезвыми водителями за пять месяцев произошло
девять ДТП, в которых 11 человек пострадали и один погиб. Всего нетрезвыми
водителями совершено 168 нарушений, причем 18 человек были уличены в нетрезвом
вождении повторно, четверо находились в состоянии наркотического опьянения. В
июне мы провели два очередных рейда – 6-го и 20-го числа, в ходе которых снова выявили
пьяных за рулем.
- А вообще – много нарушают?
- За пять месяцев мы привлекли к
административной ответственности 5001 водителя
и более 1200 пешеходов (это, примерно, на четверть меньше, чем в прошлом
году). Больше всего водителей привлечено за то, что не предоставили
преимущество пешеходам – 461 человек. 118 оштрафовали за выезд на встречную
полосу, 154 – за нарушение правил перевозки детей.
Инспекторы по исполнению
административного законодательства регулярно проводят совместные совещания с
мировыми судьями – по вопросам адекватности мер в отношении водителей,
допускающих грубые нарушения Правил дорожного движения. За пять месяцев в суд
направлено 448 материалов, мировыми судьями принято 21 решение о лишении
водительских прав. Принято 40 решений об административном аресте водителей.
Административных штрафов наложено на сумму свыше 10 миллионов рублей – оплачена
почти половина. Более 1700 постановлений направлено судебным
приставам-исполнителям для взыскания административного штрафа, из них исполнено
более 900 судебных постановлений.
- Что можно сказать о детском дорожно-транспортном травматизме?
- За минувшие месяцы в Гатчинском
районе зарегистрировано 10 аварий с участием детей в возрасте до 16 лет. В
результате 10 несовершеннолетних получили травмы. В шести случаях дети были
пассажирами, и только один из них находился в машине без ремня безопасности.
Трое были пешеходами, и один – велосипедист.
- В каком состоянии наши дороги, что нового в организации движения?
- Сейчас идет ремонт региональных
дорог: участок протяженностью около 12 км шоссе Мины – Новинка, 14 км трассы Гатчина
– Ополье. В сентябре планируется открытие последнего участка объездной вокруг
Гатчины – до Лядино, со всеми развязками. Кроме того, ведутся изыскательные
работы – проектируется продолжение объездной дороги вокруг деревень на Киевском
шоссе. Разгрузится Аэродром и лужское направление.
Еще хорошие новости для жителей
Аэродрома: в сентябре должно открыться долгожданное продолжение улицы Слепнева,
работ осталось примерно на месяц.
Планируется расширение дороги
А-120 – бетонки: от Колпан до Пижмы, в эти работы войдет строительство
путепровода через железную дорогу.
- А в городе?
- На улице Генерала Кныша построят
тротуар и две автобусных остановки, подрядчик сейчас работает. На Киевской
улице строят тротуар в полосе отвода дороги. Проводится ремонт картами Северной
улицы в Мариенбурге, участка улицы Достоевского от Чехова до Урицкого, улицы
Хохлова – от 7-й Армии до Гагарина. На Соборной будут делать тротуар в рамках
ямочного ремонта – участок от улицы Чехова до рынка.
Заканчивается разработка масштабного
проекта организации дорожного движения – по всему городу будет выделяться
парковочное пространство, в том числе для малоподвижных групп населения. На
август намечено восстановление разметки на улицах города – по гарантии. Потому
что разметка была нанесена краской, а краска быстро стирается.
Запланировано поставить
дублирующий светофор на перекрестке улицы Рощинской с проспектом. Там протяженный
пешеходный переход – четыре полосы движения, и людей неоднократно сбивали. На
данном отрезке уже установлено два ряда искусственных неровностей, к которым
добавится светофорный пост. На перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Чехова
поставили знаки «Аварийно-опасный участок» – в рамках работы по ликвидации мест
концентрации ДТП. То же касается и подъезда к Коммунару – у пешеходного
перехода на станцию «Антропшинская» установят «лежачих полицейских».
- Денис Петрович, патрульные теперь редко встречаются на улицах города.
Людей не хватает?
- После реорганизации штатная
численность Гатчинского отдела ГИБДД сократилась до взвода. А население района
растет, и охват ширится… Однако вопрос увеличения штатов пока не стоит. Мы
регулярно выставляем патрули в Гатчине и районе: три экипажа в день, два в
ночь. В основном, инспекторы ДПС занимаются административной практикой:
пресекают нарушения, составляют протоколы. Что касается численности, то у нас сохраняется
кадровый некомплект – четыре сотрудника ДПС, и соискателей пока не много.
В честь празднования Дня
образования ГАИ хотелось бы поздравить личный состав нашего отдела и всех действующих
сотрудников Госавтоинспекции, а также ветеранов. Пожелать всем счастья,
здоровья, семейного благополучия и удачи в несении службы.