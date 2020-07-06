Александр Златкин: «Бело-зелёный аромат жасмина...»

Свои работы художник
представил лично 27 июня, на творческой встрече с любителями живописи. Главная
тема выставки — лето, цветение, жизнь.
- Наверное, нам всем,
живущим на земле, везет, - говорит Александр Ефимович. - А живущим на
гатчинской земле, как мне кажется, особенно. Сейчас продолжается пора ее
цветения. Один колорит сменяет другой, одни виды цветов сменяют другие. И
хотелось бы не то, что запечатлеть все эти виды, а буквально каждый цветочек.
Мне нужно нарисовать все, что цветет.
...Сейчас зацвел жасмин,
но вот жасмина у меня пока нет. С ним вообще сложно на самом деле, потому что
аромат у него необыкновенный, а сами цветы — белое на зеленом фоне... Когда
цветы пишет художник, то его сверхзадача — написать их запах. Как передать
аромат жасмина, я еще не понял... Я пока еще не придумал его цветовой колорит.
Александр Златкин
работает маслом, достигая удивительного эффекта свежести, яркости и глубины
одновременно. Работы его не только «ароматны», но и фактурны. Искусствовед
Елена Айдынян подметила в живописи Александра Златкина скульптурную объемность
— отголосок долгих лет занятий скульптурой.
Александр Златкин родился
в 1954 году, закончил художественно-графический факультет Петербургского
Государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Член Союза
художников России с 1991 года. Его живописные работы находятся в музеях и
частных собраниях нескольких стран.
Александр Златкин живет и
работает в поселке Сиверский. Вот уже почти сорок лет он возглавляет
художественное отделение Сиверской детской школы искусств им. И. Шварца.
- Я всю жизнь работаю с
детьми и думаю, что все это не напрасно и не случайно, - признается Александр
Ефимович. - Лично мне это нравится. Дети постоянно что-то выдумывают. И какую
бы тему я им не предложил, они все равно сделают вещь, неожиданную для меня. Но
это ведь интересно! Дети очень серьезно относятся к искусству. Когда я слышу
разговоры, о том, что современные дети плохие, непонимающие, не думающие, я
думаю, что может быть такие где-то и есть. Но вот я вижу других детей. Хуже
никто не стал, только интереснее. Дети последних лет - глубокие, интересные,
читающие.
...Люди продолжают
формироваться, пока они живы. Формируюсь и я, и формируют меня, в том числе, и
мои ученики — я могу это совершенно точно сказать...
Разговор о творчестве и
отношении к жизни Александру Златкину помогал вести музыкант Евгений Пестриков,
с которым художник сотрудничает уже много лет. Евгений подготовил к открытию
выставки несколько прекрасных песен, написанных на слова Александра Ефимовича.
Выставка живописи
Александра Златкина «И шепот трав, и аромат листвы...» продлится в
духовно-просветительском центре Покровского собора до 20 июля 2020 года.