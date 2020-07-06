Александр Златкин: «Бело-зелёный аромат жасмина...»

Свои работы художник представил лично 27 июня, на творческой встрече с любителями живописи. Главная тема выставки — лето, цветение, жизнь.

- Наверное, нам всем, живущим на земле, везет, - говорит Александр Ефимович. - А живущим на гатчинской земле, как мне кажется, особенно. Сейчас продолжается пора ее цветения. Один колорит сменяет другой, одни виды цветов сменяют другие. И хотелось бы не то, что запечатлеть все эти виды, а буквально каждый цветочек. Мне нужно нарисовать все, что цветет.

...Сейчас зацвел жасмин, но вот жасмина у меня пока нет. С ним вообще сложно на самом деле, потому что аромат у него необыкновенный, а сами цветы — белое на зеленом фоне... Когда цветы пишет художник, то его сверхзадача — написать их запах. Как передать аромат жасмина, я еще не понял... Я пока еще не придумал его цветовой колорит.

Александр Златкин работает маслом, достигая удивительного эффекта свежести, яркости и глубины одновременно. Работы его не только «ароматны», но и фактурны. Искусствовед Елена Айдынян подметила в живописи Александра Златкина скульптурную объемность — отголосок долгих лет занятий скульптурой.

Александр Златкин родился в 1954 году, закончил художественно-графический факультет Петербургского Государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Член Союза художников России с 1991 года. Его живописные работы находятся в музеях и частных собраниях нескольких стран.

Александр Златкин живет и работает в поселке Сиверский. Вот уже почти сорок лет он возглавляет художественное отделение Сиверской детской школы искусств им. И. Шварца.

- Я всю жизнь работаю с детьми и думаю, что все это не напрасно и не случайно, - признается Александр Ефимович. - Лично мне это нравится. Дети постоянно что-то выдумывают. И какую бы тему я им не предложил, они все равно сделают вещь, неожиданную для меня. Но это ведь интересно! Дети очень серьезно относятся к искусству. Когда я слышу разговоры, о том, что современные дети плохие, непонимающие, не думающие, я думаю, что может быть такие где-то и есть. Но вот я вижу других детей. Хуже никто не стал, только интереснее. Дети последних лет - глубокие, интересные, читающие.

...Люди продолжают формироваться, пока они живы. Формируюсь и я, и формируют меня, в том числе, и мои ученики — я могу это совершенно точно сказать...

Разговор о творчестве и отношении к жизни Александру Златкину помогал вести музыкант Евгений Пестриков, с которым художник сотрудничает уже много лет. Евгений подготовил к открытию выставки несколько прекрасных песен, написанных на слова Александра Ефимовича.

Выставка живописи Александра Златкина «И шепот трав, и аромат листвы...» продлится в духовно-просветительском центре Покровского собора до 20 июля 2020 года.



