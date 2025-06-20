В Зайцево подвели итоги «Пленэра Памяти»

Впервые арт-фестиваль «Под сенью старых лип-2025» проходил в деревне Зайцево, на территории мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

Как рассказала начальник научного сектора Паркового агентства Наталья Рудченко, в этом году в арт-фестивале приняли участие 47 художников из Гатчинского округа. Среди них – воспитанники и педагоги детской художественной школы города Гатчины, детских школ искусств из Войсковиц и Сиверской, гатчинской студии «Художка», представители Гатчинского товарищества художников.

Погода в день пленэра, казалось бы, благоприятствовала художникам. Еще до полудня, перед тем как приступить к творчеству, они приняли участие в экскурсии по мемориальному комплексу, организованной сотрудниками Паркового агентства. Художникам напомнили исторические факты, легшие в основу концепции мемориала, рассказали о реальных людях – жертвах войны, ставших прототипами для скульптур, познакомили с выставкой

«9 Мая – день, которого ждали все».

Знакомясь с историей мемориального комплекса, проникаясь необычайной атмосферой этого места, участники пленэра продумывали сюжеты и технику исполнения для своих работ. Как только приступили к созданию картин, началась гроза с ливнем, что, впрочем, не помешало художникам продолжить свою работу. Кто-то укрылся под козырьком выставочного павильона, кто-то перебрался внутрь помещения. Дождь никого не испугал – напротив, разыгравшаяся стихия позволила художникам добавить неожиданные нюансы в свои работы.

В этом году в пленэрном конкурсе впервые принимают участие члены Гатчинского товарищества художников. Член Санкт-Петербургского союза художников Анастасия Швецова на прошлых пленэрах входила в жюри конкурса. Однако теперь решила испытать свою кисть уже как участник.

- Я работала маслом, – говорит Анастасия. - Когда начался дождь, работа покрылась красивыми каплями, и в этом что-то было, какая-то своя прелесть... Я надеялась на панаму и зонтик, но это не очень-то помогло, поэтому пришлось прятаться под крышу. Получилась несколько импрессионистично...

Вместе со своими воспитанниками участие в конкурсе принимала педагог Войсковицкой детской школы искусств Ольга Олейникова.

- На этот пленэр мы выходим уже третий год, – говорит художница. - Поскольку тема военная, строгая, мы с детьми решили рисовать углем и сангиной. Перед пленэром были на экскурсии. Очень понравилось, мы вдохновились. На мой взгляд, у ребят хорошо получилось. Вообще очень нравится идея Паркового агентства с организацией пленэров, в которых могут принять участие все желающие: и профессионалы, и новички. Дети смотрят, что делают другие, что-то берут для себя: без такого опыта творческое развитие невозможно.

Гатчинская художница Ольга Кадушкина – постоянный участник арт-фестивалей «Под сенью старых лип», но этот пленэр стал для нее особенным.

- Обычно мы выезжаем на природу, пишем пейзажи, а тут такой неожиданный и интересный опыт... – говорит она. - На этом мемориале я побывала впервые, хотя давно хотела приехать сюда. Экскурсия была прекрасная, атмосфера здесь удивительная. Меня поразили какие-то эффекты, возможно, даже не запланированные архитекторами. Когда смотришь на главную скульптуру комплекса – мать, обнимающую своих детей – создается иллюзия, что это плывет огромный корабль, готовый защищать нас всей своей любовью и мощью... Тема войны вообще очень сложная. Мы год отрабатывали ее с моими учениками, думали, какими средствами выразить свои чувства. Обязательно выберемся с ними сюда на пленэр...

Картины участников оценивало компетентное жюри под председательством Геннадия Садомовского, члена союза художников России, председателя Гатчинского товарищества художников. В его состав вошли член Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга Наталья Косьянковская, гатчинская художница и педагог Татьяна Ткаченко, руководитель художественной мастерской «Наследие» Сергей Добровольский.

Награждение победителей и призеров состоялось 10 июня на территории мемориала в деревне Зайцево.

В номинации «Наследие кистью мастера» первое место разделили Ольга Кадушкина (преподаватель ДХШ города Гатчины) и Анастасия Швецова (Гатчинское товарищество художников). Второе место – у преподавателя Сиверской ДШИ им.

И.И. Шварца Александры Степановой и у педагога ДХШ города Гатчины Евгении Измайловой. Третье место заняла Ольга Кадушкина. Поощрительный приз «За оригинальную колористику» достался Анне Логвиновой (студия «Художка»).

Победителем в номинации «Вдохновленные искусством Творца» стала Мария Глебко (Гатчинское товарищество художников). Второе место – у Софии Тучковой (студия «Художка»), третье – у Елены Прокопьевой (Гатчинское товарищество художников).

В номинации «Наследие глазами детей» первое место у Ульяны Мальцевой (Сиверская ДШИ им И.И. Шварца), второе – у Надежды Краплиной (ДХШ города Гатчины), третье – у Амиры Лиепа (Сиверская ДШИ им.

И.И. Шварца).

В номинации «Наследие глазами детей до 11 лет» первое место завоевала Екатерина Мезенцева (Сиверская ДШИ им И.И. Шварца). Второе место разделили Анна Полякова (Сиверская ДШИ), Милена Копылова (студия «Художка»), Арина Солодчук (Сиверская ДШИ). Третье место – у Анны Перейма (студия «Художка»). Поощрительный приз «За оригинальное прочтение темы» вручили самому юному участнику пленэра Борису Олейникову (Войсковицкая ДШИ).

В день вручения наград участников конкурса ждала игра в рамках проекта «Арт-краеведение. Расширяем границы», которую провела для них создатель и идейный вдохновитель проекта Дарья Саперова. Проект разработан АНО «Это просто» из Приозерска и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Главная идея авторов – помогать детям и подросткам изучать историю и культуру своей Родины через творчество. Юные художники изучали легенды и достопримечательности родного края и создавали рисунки о нем. Из более чем трех тысяч участников конкурса были отобраны 1200 финалистов, чьи рисунки вошли в интерактивную иллюстрированную карту Северо-Запада России. Кстати, на этой карте можно найти рисунки юных художников из Гатчинского округа. В рамках проекта была создана также уникальная настольная игра, ставшая дополнением к интерактивной карте. Именно в эту игру предложили сыграть гатчинским художникам, принявшим участие в пленэре.

Юлия Лысанюк