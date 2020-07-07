Биржа труда помогает найти работу

По информации региональной Биржи труда, в апреле были трудоустроены 300 человек, в мае – 503, в июне произошел резкий скачок – за месяц трудоустроилось 1616 человек. С начала июля новая работа нашлась для 195 человек.

«Рынок труда Ленинградской области начинает выходить из кризиса, в котором оказался весной из-за пандемии коронавирусной инфекции. С каждым днем растет количество безработных, нашедших работу с помощью службы занятости. Сохраняется интерес у тех, кто остался без заработка, к трудоустройству на общественных работах», – прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

Для организации общественных работ заключено 30 соглашений с работодателями на временное трудоустройство 433 человек. При этом 371 вакансия уже занята. Почти половина из вышедших на общественные работы – 168 человек – трудоустроены в дорожно-ремонтные строительные управления. Остальные заняты в сферах экологии, сельского хозяйства, ЖКХ, благоустройства территорий, реализации социальных программ, организации и проведении мероприятий и в других направлениях. Продлятся общественные работы до конца августа, их оплата составляет 2 МРОТ – 24260 рублей в месяц.

Всего на финансирование общественных работ было выделено 39,9 млн рублей из областного бюджета.