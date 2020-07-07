Биржа труда помогает найти работу

По информации
региональной Биржи труда, в апреле были трудоустроены 300 человек, в мае – 503,
в июне произошел резкий скачок – за месяц трудоустроилось 1616 человек. С
начала июля новая работа нашлась для 195 человек.
«Рынок труда
Ленинградской области начинает выходить из кризиса, в котором оказался весной
из-за пандемии коронавирусной инфекции. С каждым днем растет количество
безработных, нашедших работу с помощью службы занятости. Сохраняется интерес у
тех, кто остался без заработка, к трудоустройству на общественных работах», –
прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Алла
Астратова.
Для организации
общественных работ заключено 30 соглашений с работодателями на временное
трудоустройство 433 человек. При этом 371 вакансия уже занята. Почти половина
из вышедших на общественные работы – 168 человек – трудоустроены в
дорожно-ремонтные строительные управления. Остальные заняты в сферах экологии,
сельского хозяйства, ЖКХ, благоустройства территорий, реализации социальных
программ, организации и проведении мероприятий и в других направлениях.
Продлятся общественные работы до конца августа, их оплата составляет 2 МРОТ –
24260 рублей в месяц.
Всего на финансирование
общественных работ было выделено 39,9 млн рублей из областного бюджета.