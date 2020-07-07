«Доброферма» - шаг к свободе

Это доброе начинание обязательно обернется добром для всех его участников.

Проживающие в психоневрологических интернатах (ПНИ) получат востребованную на селе профессию, официальную работу, свое жилье, после чего с радостью выйдут из стен социальных учреждений и смогут жить достойно во всех смыслах.

Фермеры Ленинградской области, наконец-то, получат своих, местных рабочих по уходу за животными, которые придут на смену иностранной рабочей силе, покинувшей нашу страну в период пандемии.

Организаторы проекта - огромное эмоциональное удовлетворение, подтверждающее, что они идут правильным путем и что из этого пилотного проекта могут вырасти глобальные изменения на государственном уровне.

А для государства, даже с финансовой точки зрения, все траты на подготовку инвалидов к самостоятельной жизни не идут ни в какое сравнение со стоимостью их безрадостного пожизненного проживания в стенах ПНИ.

Проект «Доброферма» осуществляется ресурсами АО «Филип Моррис Ижора», специалистами Благотворительного фонда «Добрый город Петербург» и областного учреждения «Мультицентр социальной и трудовой интеграции». Большинство обучающихся по профессии «Рабочий по уходу за животными» проживают в ПНИ Ленинградской области и никогда в своей жизни официально не работали. Однако, они имеют статус юридически дееспособных граждан и рекомендации МСЭ к трудоустройству. Организаторы и соисполнители проекта «Доброферма» уверены, что большинство участников проекта пройдут профессиональные пробы, справятся с рабочими трудностями и освоят свою первую рабочую профессию.

Площадкой запуска проекта стало фермерское хозяйство «Муслим». На территории хозяйства содержится около 500 голов крупного и мелкого рогатого скота.

- Мы сотрудничаем с проектом «Доброферма» по нескольким причинам, - рассказывает учредитель фермерского хозяйства «Муслим» Маариф Алекперов. - Во-первых, мы уже брали обучающихся из Мультицентра и убедились, что они работают ничуть не хуже других работников. Некоторые из них трудятся в «Муслиме» по сегодняшний день. Во-вторых, государственные субсидии сильно облегчают наем людей с инвалидностью. Зачастую оплачивать труд заграничного работника оказывается дороже, чем обучение и работу человека с ограничениями. Этим летом многие сезонные рабочие не могут пересечь границу из-за эпидемии коронавируса, поэтому спрос на работников сферы ручного труда сейчас очень высок. В-третьих, участие в проекте имеет для меня большую эмоциональную ценность. Многие из ребят, которые начинали у нас год назад, уже самостоятельно приезжают на работу на машине. Мне приятно видеть, как они развиваются, становятся самостоятельными. Нам очень дорого быть частью этого процесса.

Самостоятельная полноценная жизнь – об этом мечтают многие проживающие в ПНИ. Таким образом, они имеют стойкую мотивацию пройти обучение до конца и получить право применить полученные знания на практике. Ведь для них это пока единственный способ покинуть стены интерната и начать новую жизнь. Для успешно трудоустроенных действует программа социального найма. Жилье подбирают ближе в работе. К примеру, на ферму «Муслим» бывшие выпускники Мультицентра ездят из Гатчины. Зарплата от 25 тысяч рублей. Плюс хороший социальный пакет.

В первый день, 3 июля, в фермерском хозяйстве «Муслим» прошло ознакомительное занятие. Семь учеников прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда. После этого для них провели экскурсию по территории хозяйства, познакомили с животными и птицами, способами их содержания, наглядно показали, как работать с инвентарем. Вводные инструкции в самой доступной форме давала главный зоотехник хозяйства Анна Плиско.

- Вижу, что ребятам очень понравилось у нас. Они показали себя заинтересованными, слушали внимательно, с пониманием. Хорошо общались между собой. Очень тепло они восприняли животных. Особенно понравились телята. Думаю, в итоге работники из них получатся. Может быть они будут работать в другом хозяйстве, но перспектива есть и у них, и у нас, - говорит Анна Владимировна.

Проект рассчитан на два месяца. Обучающиеся будут приезжать на ферму, кормить своих подопечных, поддерживать чистоту в хлеве и жить настоящей крестьянской жизнью. Правда, не с 6 утра. Пока идет процесс практического обучения и трудоустройства (для тех, кто его успешно прошел), учащиеся находятся на довольствии в ПНИ. Выписывают их из ПНИ в день заключения договора на жилье.

- Для Ленинградской области обучение профессии по дуальной форме, непосредственно на рабочем месте - уникальный опыт, - говорит директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко. - Такой подход позволит адаптировать людей с нарушениями интеллектуального развития к обычной жизни и получить практические навыки крестьянского труда в реальных условиях: с настоящими запахами и сквозняками, с полноценными рабочими нагрузками и требованиями к соблюдению техники безопасности. Конечно, это стартап, это запуск, потому что изменилась форма обучения. Мы не сидим больше в классах для теоретических занятий. И это даже не мастерская. Это реальная рабочая площадка. Дуальное образование именно по скотникам очень востребовано и в Гатчинском районе, и в целом в Ленинградской области. Большая удача для всех нас, что в относительно короткий срок мы «защитили» такой нетипичный проект и были поддержаны нашими постоянными партнерами: компанией «Филип Моррис Интернэшнл» и фондом «Добрый город Петербург». Будущее, несомненно, за дуальным образованием!

На ферме новобранцы встретились с выпускниками Мультицентра – теперь рабочими хозяйства «Муслим». Выпускники с благодарностью вспоминали время учебы, именно тогда пришло осознание, что они могут «выйти на волю» и быть счастливыми людьми. Сейчас они выполняют самую разнообразную работу. И эта работа им нравится.

В Ленинградской области в психоневрологических интернатах проживают около четырех тысяч человек, большинство из них не лишены дееспособности, и значит, могут начать новую жизнь.



