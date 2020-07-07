«Доброферма» - шаг к свободе

Это
доброе начинание обязательно обернется добром для всех его участников.
Проживающие
в психоневрологических интернатах (ПНИ) получат востребованную на селе профессию,
официальную работу, свое жилье, после чего с радостью выйдут из стен социальных
учреждений и смогут жить достойно во
всех смыслах.
Фермеры
Ленинградской области, наконец-то, получат своих, местных рабочих по уходу за
животными, которые придут на смену иностранной рабочей силе, покинувшей нашу
страну в период пандемии.
Организаторы
проекта - огромное эмоциональное удовлетворение, подтверждающее, что они идут
правильным путем и что из этого пилотного проекта могут вырасти глобальные
изменения на государственном уровне.
А
для государства, даже с финансовой точки зрения, все траты на подготовку
инвалидов к самостоятельной жизни не идут ни в какое сравнение со стоимостью их
безрадостного пожизненного проживания в стенах ПНИ.
Проект
«Доброферма» осуществляется ресурсами АО «Филип Моррис Ижора», специалистами Благотворительного
фонда «Добрый город Петербург» и областного учреждения «Мультицентр социальной
и трудовой интеграции». Большинство обучающихся по профессии «Рабочий по уходу
за животными» проживают в ПНИ Ленинградской области и никогда в своей жизни
официально не работали. Однако, они имеют статус юридически дееспособных
граждан и рекомендации МСЭ к трудоустройству. Организаторы и соисполнители
проекта «Доброферма» уверены, что большинство участников проекта пройдут
профессиональные пробы, справятся с рабочими трудностями и освоят свою первую
рабочую профессию.
Площадкой
запуска проекта стало фермерское хозяйство «Муслим». На территории хозяйства
содержится около 500 голов крупного и мелкого рогатого скота.
- Мы сотрудничаем с проектом «Доброферма» по нескольким
причинам, - рассказывает учредитель фермерского хозяйства «Муслим» Маариф
Алекперов. - Во-первых, мы уже брали обучающихся из Мультицентра и убедились,
что они работают ничуть не хуже других работников. Некоторые из них трудятся в
«Муслиме» по сегодняшний день. Во-вторых, государственные субсидии сильно
облегчают наем людей с инвалидностью. Зачастую оплачивать труд заграничного
работника оказывается дороже, чем обучение и работу человека с ограничениями. Этим летом многие
сезонные рабочие не могут пересечь границу из-за эпидемии коронавируса, поэтому
спрос на работников сферы ручного труда сейчас очень высок. В-третьих, участие в проекте имеет для
меня большую эмоциональную ценность. Многие из ребят, которые начинали у нас
год назад, уже самостоятельно приезжают на работу на машине. Мне приятно
видеть, как они развиваются, становятся самостоятельными. Нам очень дорого быть
частью этого процесса.
Самостоятельная полноценная
жизнь – об этом мечтают многие проживающие в ПНИ. Таким образом, они
имеют стойкую мотивацию пройти обучение до конца и получить право применить
полученные знания на практике. Ведь для них это пока единственный способ
покинуть стены интерната и начать новую жизнь. Для успешно трудоустроенных
действует программа социального найма. Жилье подбирают ближе в работе. К
примеру, на ферму «Муслим» бывшие выпускники Мультицентра ездят из Гатчины.
Зарплата от 25 тысяч рублей. Плюс хороший социальный пакет.
В
первый день, 3 июля, в фермерском хозяйстве «Муслим» прошло ознакомительное
занятие. Семь учеников прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда.
После этого для них провели экскурсию по территории хозяйства, познакомили с
животными и птицами, способами их содержания, наглядно показали, как работать с
инвентарем. Вводные инструкции в самой доступной форме давала главный зоотехник
хозяйства Анна Плиско.
-
Вижу, что ребятам очень понравилось у нас. Они показали себя заинтересованными,
слушали внимательно, с пониманием. Хорошо общались между собой. Очень тепло они
восприняли животных. Особенно понравились телята. Думаю, в итоге работники из
них получатся. Может быть они будут работать в другом хозяйстве, но перспектива
есть и у них, и у нас, - говорит Анна Владимировна.
Проект
рассчитан на два месяца. Обучающиеся будут приезжать на ферму, кормить своих
подопечных, поддерживать чистоту в хлеве и жить настоящей крестьянской жизнью.
Правда, не с 6 утра. Пока идет процесс практического обучения и трудоустройства
(для тех, кто его успешно прошел), учащиеся находятся на довольствии в
ПНИ. Выписывают их из ПНИ в день
заключения договора на жилье.
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Для Ленинградской области обучение профессии по дуальной форме, непосредственно
на рабочем месте - уникальный опыт, - говорит директор Мультицентра
социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко. - Такой подход
позволит адаптировать людей с нарушениями интеллектуального развития к обычной
жизни и получить практические навыки крестьянского труда в реальных условиях: с
настоящими запахами и сквозняками, с полноценными рабочими нагрузками и
требованиями к соблюдению техники безопасности. Конечно, это стартап, это
запуск, потому что изменилась форма обучения. Мы не сидим больше в классах для
теоретических занятий. И это даже не мастерская. Это реальная рабочая площадка.
Дуальное образование именно по скотникам очень востребовано и в Гатчинском
районе, и в целом в Ленинградской области. Большая удача для всех нас, что в относительно короткий срок мы
«защитили» такой нетипичный проект и были поддержаны нашими постоянными
партнерами: компанией «Филип Моррис Интернэшнл» и фондом «Добрый город
Петербург». Будущее, несомненно, за дуальным образованием!
На ферме
новобранцы встретились с выпускниками Мультицентра – теперь рабочими хозяйства
«Муслим». Выпускники с благодарностью вспоминали время учебы, именно тогда
пришло осознание, что они могут «выйти на волю» и быть счастливыми людьми.
Сейчас они выполняют самую разнообразную работу. И эта работа им нравится.
В
Ленинградской области в психоневрологических интернатах проживают около четырех
тысяч человек, большинство из них не лишены дееспособности, и значит, могут
начать новую жизнь.