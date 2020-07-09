На людей охотятся самки клещей

На начало июля в Гатчинском районе с нарастающим итогом зарегистрировано 257 взрослых и 75 детей, пострадавших от присасываний клещей. Зарегистрирован один подтвержденный случай клещевого энцефалита у взрослого человека.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Николай Васев рассказал, где и когда нападают клещи на людей, чем они опасны, и как вести себя в случае укуса.

- Большинство случаев – 234 – произошло на территориях лесных массивов, 84 – в садоводствах и восемь – на кладбищах. И это несмотря на то, что объемы акарицидных обработок в Гатчинском районе ежегодно растут: в 2020 году в сравнении с прошлым годом выросли на 10%, а в сравнении с 2008-м – более, чем в пять раз.

- Чего следует опасаться – энцефалита?

- Не только. Иксодовые клещи являются переносчиками и хранителями возбудителей клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, клещевого риккетсиоза, эрлихиозов, бабезиоза и анаплазмоза. В одном клеще могут находиться одновременно несколько видов возбудителей.

В Ленинградской области широко распространены клещи двух видов: таежный – с пиком активности в мае-июне, и лесной клещ – с двумя пиками активности: в мае-июне и июле-августе. Клещи предпочитают растительность, которая находится ближе к поверхности земли, по соседству с пешеходными дорожками. На людей нападают в основном самки. У взрослых чаще всего укусам подвергаются ноги, а у детей 75 % укусов клещей приходится на голову.

- Как лучше защититься – репеллентами?

- Прицепившийся клещ присасывается не сразу. Клещи ведь не падают с деревьев, а ожидают жертву на кончиках травинок или листьев кустов. В течение нескольких часов клещ может перемещаться по одежде, всегда в направлении снизу вверх, пока не достигнет тонких участков кожи. Для профилактики следует чаще осматривать себя и детей, снимать и выворачивать одежду. Лучше, если у клеща не будет возможности заползти под одежду, и саму одежду лучше выбирать светлых тонов, чтобы клеща легче было заметить.

Не рекомендуется заносить в дом свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Собак и других животные тоже надо осматривать.

В лесу нельзя садиться или ложиться на траву, стоянки и ночевки следует устраивать на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах. Перед ночевкой на природе тщательно осмотрите одежду, тело и волосы.

Да, можно применять акарицидно-репеллентные средства. Репелленты наносят на открытые участки тела, акарицидные средства – только на верхнюю одежду, или замачивают ее в растворах этих препаратов. Защитное действие репеллента при однократном нанесении сохраняется 2-5 часов, акарицидных препаратов – до нескольких суток. Но и это – не панацея.

- Что делать, если укусил клещ?

- Клеща нужно как можно быстрее удалить, так как, чем дольше клещ питается кровью, тем больше вероятность передачи возбудителя. Если нет возможности обратиться в медицинское учреждение, то присосавшихся клещей следует снимать пинцетом или специальным инструментом (продается в зоомагазинах), выворачивая их против часовой стрелки. При этом руки должны быть в перчатках. Место укуса смазывают йодом.

Категорически запрещено удалять клещей с животных руками, особенно при наличии порезов и трещин. Ни в коем случае нельзя раздавливать клеща! Паразита, снятого с животного, следует сжечь.

Для экстренной профилактики, если в снятом клеще обнаружили возбудителя клещевого энцефалита, врач назначает введение противоклещевого иммуноглобулина (только в течение 96 часов от момента укуса клеща). Если нашли боррелий – назначается курс антибиотикопрофилактики.

Исследования клещей на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27 (ст. метро «Елизаровская»), контактный телефон: (812)-448-05-11, +7(921) 646-77-93, +7(921) 646-99-73. Анализ клеща можно сделать и в Гатчине в филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Гатчинском районе» по адресу: ул. К. Маркса, 44-а, телефон: 984-95.

- Что должно насторожить, каковы симптомы заболеваний, которые переносят клещи?

- Инкубационный период клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза составляет в среднем одну-две недели. В этот период следует обратить внимание на недомогание, слабость, подъем температуры (обычно резкий до 39ºС и выше), сильную головную боль. Возможны тошнота и рвота, светобоязнь, сухость и першение в горле, мышечные или суставные боли. При боррелиозе в месте укуса клеща может появляться покраснение – эритема, которая с течением времени увеличивается (до 10-15 см и более), бледнеет в центре, приобретая по краям багрово-синюшный оттенок, в области эритемы возможны боли и жжение (впервые заболевание было выявлено в местечке Лайм в США, поэтому иксодовый клещевой боррелиоз часто называют болезнью Лайма).

Боррелиоз опасен развитием патологических признаков со стороны внутренних органов, нервной системы, суставов, сердца, глаз. Артрит развивается через 4-6 недель от начала болезни, поражения сердца – на 5-6-й неделе от начала заболевания. При несвоевременно начатом лечении заболевание переходит в хроническую форму, которая может закончиться инвалидностью.

Вакцина против боррелиоза не разработана – в отличие от клещевого энцефалита. Клещевой энцефалит – острая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. Тяжелые и осложненные формы могут завершиться параличом, инвалидностью и летальным исходом. Кстати, заразиться клещевым энцефалитом можно не только при присасывании и раздавливании клеща, а также при употреблении сырого козьего молока больного животного.

Полный курс иммунизации против клещевого энцефалита состоит из двух инъекций с интервалом 5-7 месяцев. Через год необходимо сделать еще одну прививку и далее повторять ревакцинацию каждые три года.

Существует ускоренная схема вакцинации, когда интервал между прививками сокращается до 14 дней. Однако, чем короче интервал между инъекциями, тем менее напряженный иммунитет создается – антитела угасают быстрее и риск инфицирования появляется вновь. Перед прививкой необходимо обратится к терапевту и при отсутствии противопоказаний получить допуск к проведению прививки.

- Николай Анатольевич, где больше всего встречается зараженных клещей?

- Все районы Ленинградской области эндемичны по клещевому энцефалиту и по клещевому боррелиозу. Зараженность клещей возбудителями болезни Лайма составляет от 25% до 40%. В одном клеще могут находиться одновременно возбудители боррелиоза и вируса клещевого энцефалита, поэтому после укуса такого клеща могут развиться сразу два заболевания.

Мы рекомендуем в пик активности клещей не ходить без надобности в лес, а руководителям детских образовательных организаций не проводить массовые мероприятия для детей на природе.



