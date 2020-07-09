На людей охотятся самки клещей

На начало июля в Гатчинском районе с нарастающим итогом зарегистрировано 257 взрослых и 75 детей, пострадавших от присасываний клещей. Зарегистрирован один подтвержденный случай клещевого энцефалита у взрослого человека.
Начальник
территориального отдела Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском
и Лужском районах Николай Васев рассказал, где и когда нападают клещи на людей,
чем они опасны, и как вести себя в случае укуса.
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Большинство случаев – 234 – произошло на территориях лесных массивов, 84 – в
садоводствах и восемь – на кладбищах. И это несмотря на то, что объемы
акарицидных обработок в Гатчинском районе ежегодно растут: в 2020 году в
сравнении с прошлым годом выросли на 10%, а в сравнении с 2008-м – более, чем в
пять раз.
- Чего следует опасаться – энцефалита?
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Не только. Иксодовые клещи являются переносчиками и хранителями возбудителей
клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, клещевого риккетсиоза,
эрлихиозов, бабезиоза и анаплазмоза. В одном клеще могут находиться
одновременно несколько видов возбудителей.
В
Ленинградской области широко распространены клещи двух видов: таежный – с пиком
активности в мае-июне, и лесной клещ – с двумя пиками активности: в мае-июне и
июле-августе. Клещи предпочитают растительность, которая находится ближе к
поверхности земли, по соседству с пешеходными дорожками. На людей нападают в
основном самки. У взрослых чаще всего укусам подвергаются ноги, а у детей 75 %
укусов клещей приходится на голову.
- Как лучше защититься – репеллентами?
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Прицепившийся клещ присасывается не сразу. Клещи ведь не падают с деревьев, а
ожидают жертву на кончиках травинок или листьев кустов. В течение нескольких
часов клещ может перемещаться по одежде, всегда в направлении снизу вверх, пока
не достигнет тонких участков кожи. Для профилактики следует чаще осматривать
себя и детей, снимать и выворачивать одежду. Лучше, если у клеща не будет
возможности заползти под одежду, и саму одежду лучше выбирать светлых тонов,
чтобы клеща легче было заметить.
Не
рекомендуется заносить в дом свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие
предметы, на которых могут оказаться клещи. Собак и других животные тоже надо
осматривать.
В
лесу нельзя садиться или ложиться на траву, стоянки и ночевки следует
устраивать на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых
лесах на песчаных почвах. Перед ночевкой на природе тщательно осмотрите одежду,
тело и волосы.
Да,
можно применять акарицидно-репеллентные средства. Репелленты наносят на
открытые участки тела, акарицидные средства – только на верхнюю одежду, или
замачивают ее в растворах этих препаратов. Защитное действие репеллента при
однократном нанесении сохраняется 2-5 часов, акарицидных препаратов – до
нескольких суток. Но и это – не панацея.
- Что делать, если укусил клещ?
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Клеща нужно как можно быстрее удалить, так как, чем дольше клещ питается
кровью, тем больше вероятность передачи возбудителя. Если нет возможности
обратиться в медицинское учреждение, то присосавшихся клещей следует снимать
пинцетом или специальным инструментом (продается в зоомагазинах), выворачивая
их против часовой стрелки. При этом руки должны быть в перчатках. Место укуса
смазывают йодом.
Категорически
запрещено удалять клещей с животных руками, особенно при наличии порезов и
трещин. Ни в коем случае нельзя раздавливать клеща! Паразита, снятого с
животного, следует сжечь.
Для
экстренной профилактики, если в снятом клеще обнаружили возбудителя клещевого
энцефалита, врач назначает введение противоклещевого иммуноглобулина (только в
течение 96 часов от момента укуса клеща). Если нашли боррелий – назначается
курс антибиотикопрофилактики.
Исследования
клещей на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита, клещевого
боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Ольминского, д. 27 (ст. метро «Елизаровская»), контактный телефон:
(812)-448-05-11, +7(921) 646-77-93, +7(921) 646-99-73. Анализ клеща можно
сделать и в Гатчине в филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Гатчинском
районе» по адресу: ул. К. Маркса, 44-а, телефон: 984-95.
- Что должно насторожить, каковы
симптомы заболеваний, которые переносят клещи?
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Инкубационный период клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза составляет в
среднем одну-две недели. В этот период следует обратить внимание на
недомогание, слабость, подъем температуры (обычно резкий до 39ºС и выше),
сильную головную боль. Возможны тошнота и рвота, светобоязнь, сухость и
першение в горле, мышечные или суставные боли. При боррелиозе в месте укуса клеща
может появляться покраснение – эритема, которая с течением времени
увеличивается (до 10-15 см и более), бледнеет в центре, приобретая по краям
багрово-синюшный оттенок, в области эритемы возможны боли и жжение (впервые
заболевание было выявлено в местечке Лайм в США, поэтому иксодовый клещевой
боррелиоз часто называют болезнью Лайма).
Боррелиоз
опасен развитием патологических признаков со стороны внутренних органов,
нервной системы, суставов, сердца, глаз. Артрит развивается через 4-6 недель от
начала болезни, поражения сердца – на 5-6-й неделе от начала заболевания. При
несвоевременно начатом лечении заболевание переходит в хроническую форму,
которая может закончиться инвалидностью.
Вакцина
против боррелиоза не разработана – в отличие от клещевого энцефалита. Клещевой
энцефалит – острая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую
нервную систему. Тяжелые и осложненные формы могут завершиться параличом,
инвалидностью и летальным исходом. Кстати, заразиться клещевым энцефалитом
можно не только при присасывании и раздавливании клеща, а также при
употреблении сырого козьего молока больного животного.
Полный
курс иммунизации против клещевого энцефалита состоит из двух инъекций с
интервалом 5-7 месяцев. Через год необходимо сделать еще одну прививку и далее
повторять ревакцинацию каждые три года.
Существует
ускоренная схема вакцинации, когда интервал между прививками сокращается до 14
дней. Однако, чем короче интервал между инъекциями, тем менее напряженный
иммунитет создается – антитела угасают быстрее и риск инфицирования появляется
вновь. Перед прививкой необходимо обратится к терапевту и при отсутствии
противопоказаний получить допуск к проведению прививки.
- Николай Анатольевич, где больше всего
встречается зараженных клещей?
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Все районы Ленинградской области эндемичны по клещевому энцефалиту и по
клещевому боррелиозу. Зараженность клещей возбудителями болезни Лайма
составляет от 25% до 40%. В одном клеще могут находиться одновременно
возбудители боррелиоза и вируса клещевого энцефалита, поэтому после укуса
такого клеща могут развиться сразу два заболевания.
Мы
рекомендуем в пик активности клещей не ходить без надобности в лес, а
руководителям детских образовательных организаций не проводить массовые
мероприятия для детей на природе.