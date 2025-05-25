Задержан подозреваемый за попытку поджога дома в Кобралово

23 мая 2025 года в 14:30 в полицию Гатчинского района обратился 34-летний житель частного дома, расположенного на улице Железнодорожной в поселке Кобралово с заявлением о том, что ночью он услышал звук удара о крышу дома, после чего на придомовой территории обнаружил стеклянную бутылку с обгоревшей тряпкой в горлышке.

Спустя некоторое время мужчина вновь обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный поджег строительные материалы, складированные возле его дома.

Возгорание было локализовано на месте, пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ -покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества.

24 мая 2025 года в 11:35 у дома 3 по улице Строителей в городе Коммунар в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий опергруппой угрозыска по подозрению в причастности к инциденту задержан неработающий 22-летний молодой человек.

Предварительно установлено, что мотивом его преступления послужил недавний конфликт с жильцами дома.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.