Метавселенная Владимира Набокова: Рождествено, Батово, Выра... весь мир

В этом году, 23 апреля, исполнилось 125 лет со дня рождения нашего знаменитого соотечественника – писателя, ученого, шахматиста, энтомолога Владимира Набокова. В России есть два мемориальных места, навечно связанных с ранней биографией писателя. Это дом семьи Набоковых на Большой Морской в Петербурге, где родился и вырос Владимир Набоков. Второе родное для него место – имение Рождествено под Гатчиной, доставшееся будущему писателю перед революцией 1917 года. В настоящее время по этим адресам расположены мемориальные музеи Владимира Набокова.

Участие в подготовке фестиваля приняли музей-усадьба «Рождествено», музей В.В. Набокова в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский государственный университет, музейное агентство Ленинградской области, Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Международный центр реставрации и Государственный литературный музей «ХХ век». Масштабный фестивальный проект объединил музейные, библиотечные, университетские площадки, предложив серию мероприятий: выставок, лекций, семинаров.

Метавселенная Набокова

Торжественное открытие II Набоковского фестиваля состоялось 20 апреля в селе Рождествено. В последующие дни события разворачивались как в Рождествено, так и в Петербурге.

23 апреля, в день рождения писателя, в Международном центре реставрации в Рождествено состоялась презентация Мета-вселенной «Набоковские земли» – уникального цифрового проекта. Он позволяет погрузиться в мемориальное пространство Рождествено и его окрестностей. Первая литературная метавселенная создана на платформе Pixity по мотивам автобиографической книги Владимира Набокова «Другие берега».

Проект, разработанный командой музея-усадьбы «Рождествено», стал победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительного фонда Владимира Потанина. Партнерами проекта стали Централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова, музей «Полторы комнаты», Ленинградский областной колледж культуры и искусства, мемориальный Дом-музей Исаака Шварца.

Об истории создания Мета-вселенной «Набоковские земли» рассказала руководитель проекта, директор музея-усадьбы «Рождествено» Ирина Авикайнен. Как она напомнила, в настоящее время здание Рождественской усадьбы закрыто для проведения реставрационных работ, и в этот период особенно важным стало сохранять открытость общения с гостями усадьбы, друзьями музея, читателями Набокова.

- Идея перенести в цифровое пространство все набоковские земли и усадьбы в Санкт-Петербургской губернии возникла давно, – говорит Ирина Авикайнен. - Наш замечательный коллектив принял ее с большим энтузиазмом. В команду проекта вошли молодые сотрудники музея-усадьбы «Рождествено» Дмитрий Шумилов, Татьяна Исаева и Данила Сергеев. Главной задачей стало показать, как творчество пересекается с реальными историями и реальным пространством.

В основе литературной Метавселенной – «Примерный план Набоковских земель в Санкт-Петербургской губернии», нарисованный писателем по памяти. Набоков, как известно, очень любил эти места, отраженные и в его литературных трудах. По словам Ирины Авикайнен, наряду со сложными техническими разработками в рамках проекта велась серьезная научная работа: важно было увязать набоковскую карту с историческими фотографиями, планами, ландшафтными и усадебными объектами, литературными описаниями, воспоминаниями.

Гости фестиваля прогулялись по Метавселенной Набокова вместе с одним из создателей проекта, методистом музея-усадьбы «Рождествено» Дмитрием Шумиловым. Попав в виртуальное пространство, можно увидеть усадьбы Рождествено, Батово и Вырскую мызу, реконструированные по историческим фотографиям; пройтись по аллеям старинного парка, узнать, зачем в тени деревьев стоит огромный бурый медведь, поиграть в шахматы, поймать бабочек, собрать энциклопедию «Набоковских земель». Можно даже одеть своего аватара в костюм студента Кембриджа, где учился Набоков.

Метавселенная «Набоковские земли» существует в двух версиях – на русском и английском языках. По словам ее создателей, она будет постепенно развиваться и расширяться. Тем не менее, уже сейчас можно попасть в нее с платформы Pixity.

Тайна Мнемозины

Еще одним подарком, который организаторы фестиваля преподнесли гостям, стала экскурсия в мастерскую реставрации естественно-научных предметов Международного центра реставрации. Здесь реставрируют исторические и музейные чучела разных животных: зверей, птиц, рептилий, амфибий, ракообразных. Работают в этой мастерской и с вымершими животными: одним из последних объектов реставрации стал знаменитый ямальский мамонт Тадибе.

В числе реставрируемых объектов – и «набоковские» бабочки из уникальной коллекции музея-усадьбы «Рождествено». Об этих бабочках заинтригованным экскурсантам рассказал заведующий мастерской, художник-реставратор Юрий Стариков.

На карте «Набоковских земель», нарисованной писателем, можно увидеть рисунок бабочки черный аполлон. Ее научное название – Parnassius mnemosyne (поэтическая или парнасская память). Именно с этой бабочкой связаны самые счастливые моменты в жизни Набокова – пребывание в усадьбах Рождествено, Вырская мыза, Батово.

Бабочки были неотъемлемой частью мира Набокова с детства и до последних дней его жизни. Коллекция бабочек из музея-усадьбы «Рождествено» так или иначе связана с именем Набокова. К сожалению, в ней нет насекомых, пойманных самим писателем. Зато есть переданная в дар музею коллекция бабочек по произведениям В.В. Набокова (дневной павлиний глаз, эреб, пяденица, мнемозина, адмирал и другие). Среди них есть и экзотические виды, обитающие в Австралии, на Дальнем Востоке, в Мексике и на Кубе, в Крыму, на Северо-Западе России. Есть бабочки, которые издавна водились в Ленинградской области. Некоторых из них до сих пор можно увидеть в окрестностях села Рождествено.

Юрий Стариков познакомил гостей мастерской с этими собраниями, рассказал о процессе коллекционирования бабочек, о том, как их препарируют и изучают, об особенностях хранения и реставрации. Как он отметил, бабочек в старых коллекциях в наши дни не заменяют на новые свежепойманные экземпляры, сосредотачиваясь на их реставрации.

- Сейчас стало сложно добыть новые экспонаты – это связано как с этическими, так и юридическими нормами, – отметил Юрий Владимирович. - Среди бабочек много краснокнижных видов, за отлов которых может последовать уголовная ответственность. Поэтому мы должны сохранять всё, что имеем, вне зависимости от состояния экспонатов.

«Репетиция ностальгии»

В день рождения Набокова участники и гости фестиваля получили редкую возможность заглянуть в закрытый на реставрацию усадебный дом Рукавишниковых-Набоковых в Рождествено. Музей-усадьба был закрыт на реконструкцию в 2021 году. Когда она закончится, пока неясно. В ходе реставрационных работ музейщиков ждал настоящий сюрприз: под полом были обнаружены фрагменты более ранней постройки. Как писал сам Набоков, этот дом был построен на развалинах дворца царевича Алексея Петровича. Неожиданная находка потребовала изменений в проектной документации, что не помешало сотрудникам музея работать над концепцией нового музейного пространства.

В день рождения Набокова в музее-усадьбе прошла презентация выставки «Репетиция ностальгии». На ней представлены фотографии из собрания Пушкинского Дома и семейного альбома Набоковых-Рукавишниковых, хранящегося в коллекции музея. На фотографиях – аллеи, веранды, теннисные корты, пикники, велосипеды – весь этот прекрасный, но утраченный мир деревенской жизни, который до конца жизни преследовал Набокова в воспоминаниях, проявляясь в его прозе, лирике, дневниках и письмах.

Последний фестивальный день продолжился встречей с литературоведом, библиографом, членом Союза писателей Санкт-Петербурга Евгением Белодубровским. Более 35 лет он занимается исследованием жизни и творчества Набокова. За эти годы Белодубровским было сделано много биографических и библиографических находок. В своей новой книге «Фюзеляж бабочки» автор рассказывает о том, какими путями он шел к этим открытиям, вспоминает о коллегах-набоковедах, многие из которых уже ушли из жизни...

Юлия Лысанюк