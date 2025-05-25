Губернатор Александр Дрозденко поздравил «Зенит» со 100-летием
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил болельщиков, игроков, тренеров и ветеранов футбольного клуба «Зенит», который сегодня отмечает свое 100-летие.
«Братья Кержаковы и Морозовы, Николай Ларионов, Владимир Быстров, Алексей Ионов, Олег Власов - все эти уроженцы Ленинградской области играли за футбольный клуб «Зенит».
Сегодня знаменитому клубу из Санкт-Петербурга исполняется 100 лет. За это время выиграно рекордное количество чемпионств в РПЛ, взяты Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
В Ленобласти растим и тренируем футбольную команду «Ленинградец». Цель у ребят — перед глазами: чтобы матчи с «Зенитом» из тренировочного формата переросли в статус настоящего дерби Северо-Запада.
Поздравляю с юбилеем всех зенитовцев — и ветеранов, и сегодняшних игроков и тренеров команды. И, конечно, поздравляю всех болельщиков, среди которых немало жителей Ленинградской области», — написал Александр Дрозденко в своем телеграмм-канале.
Футбольный клуб «Зенит» основан в мае 1925 года как команда при Ленинградском металлическом заводе имени Сталина. С 1936 года клуб носил имя «Сталинец», а четыре года спустя обрел свое нынешнее название.
«Зенит» обладатель 30 трофеев, национальных и международных: 11 чемпионских титулов, 6 Кубков и 10 Суперкубков страны, Кубка Премьер-лиги, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.