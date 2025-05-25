Губернатор Александр Дрозденко поздравил «Зенит» со 100-летием

«Братья Кержаковы и Морозовы, Николай Ларионов, Владимир Быстров, Алексей Ионов, Олег Власов - все эти уроженцы Ленинградской области играли за футбольный клуб «Зенит».

Сегодня знаменитому клубу из Санкт-Петербурга исполняется 100 лет. За это время выиграно рекордное количество чемпионств в РПЛ, взяты Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В Ленобласти растим и тренируем футбольную команду «Ленинградец». Цель у ребят — перед глазами: чтобы матчи с «Зенитом» из тренировочного формата переросли в статус настоящего дерби Северо-Запада.

Поздравляю с юбилеем всех зенитовцев — и ветеранов, и сегодняшних игроков и тренеров команды. И, конечно, поздравляю всех болельщиков, среди которых немало жителей Ленинградской области», — написал Александр Дрозденко в своем телеграмм-канале.