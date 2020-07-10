«Немые свидетели» расскажут о войне

Это совместный проект Ленинградского областного государственного архива в г. Выборге с ведущими архивами Санкт-Петербурга и архивными отделами муниципальных районов Ленинградской области, осуществленный при финансовой поддержке фонда «История Отечества».

Посетителям выставки предоставляется возможность, рассматривая фотокопии архивных документов, познакомиться с историей каждого района Ленинградской области в годы войны.

«Сегодня наша задача — передать память о войне от ветеранов молодому поколению, и очень важно сделать это, используя «живые» документы, подлинные документы тех лет, которые рассказывают о страшных трагических событиях, о героизме простых жителей Ленинградской области и солдат Красной армии, о тех, кто жил на оккупированной территории», — сказал на открытии выставки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В приветственном слове председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, которое он направил организаторам выставки, особо отмечено, что «жертвенный подвиг ленинградцев, сковавших превосходящие силы врага, не только переломил ход войны, отведя угрозу от столицы, но и послужил вдохновляющим примером для всего Советского Союза … Особую роль в этот период, безусловно, сыграла Ленинградская область. Разорённая ожесточёнными боями и частично оккупированная врагом, она продолжала отдавать все силы обороне осажденного города».

Начальник Архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко отметил, что при подготовке выставки огромную роль сыграли архивные отделы муниципальных районов, хранящие большой комплекс документов за 1941-1945 гг. И в связи с этим важную тему поднял исполнительный директор фонда «История Отечества», председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. По законодательству, срок хранения такого рода документов составляет 75 лет, после чего, при отсутствии экспертизы ценности, они уничтожаются. В год 75-летнего юбилея Победы необходимо добиться, чтобы у документов 1941-1945 гг. «не было срока давности».

Документов – «немых свидетелей» – на выставку отобрано немало. Директор Ленинградского областного государственного архива в г. Выборге Юлия Крипатова отметила, что многие из них представлены впервые. Они повествуют о Дороге жизни, о «спасительном свете», пришедшем в Ленинград с Волховской ГЭС, о героизме и мужестве обычных людей, которые сражались в партизанских отрядах, о самоотверженном труде в тыловых районах области, о женщинах, стариках и детях, заменивших собой ушедших на фронт мужчин. Ужасают свидетельства злодеяний захватчиков на оккупированной территории: казни военнопленных и мирных жителей, система лагерей, тысячи угнанных с родной земли жителей, сожженные деревни.

На выставке представлены личные документы самого разного характера. Это и обращение колхозницы в районный военкомат с просьбой помочь получить информацию о супруге, рядовом Красной армии, от которого уже шесть месяцев нет никаких вестей. И автобиография командира истребительного батальона, который до войны работал портным и плотником, в отряд пришел добровольцем, но всего за два месяца, проявив отвагу и мужество, заслужил авторитет среди товарищей и принял руководство. А еще опросный лист, что в обязательном порядке заполняли по возвращении на родину из неволи, который дает представление о том, как советская гражданка попала на работу в частное хозяйство в Прибалтику.

Много документов на выставке посвящено детям. Они не просто разделили со взрослыми все тяготы войны, но и помогали по мере сил: работали на прополке, поливе и сборе урожая, собирали дикорастущие съедобные травы и грибы. Взрослые, в свою очередь, старались обеспечить детей продовольствием и кровом, дать в городе и на селе возможность учиться. Во всех районах Ленобласти после освобождения или прекращения активных боевых действий одним из главных пунктов повестки дня всегда стоял вопрос о незамедлительном возобновлении учебного процесса.

Взрослые также хотели, чтобы у детей хоть изредка была возможность забыть о бедах войны. Так, в школах в торжественной обстановке отмечали окончание учебного года, к празднованию Нового 1944 года, по решению Леноблисполкома, каждый ребенок получил по 50 г конфет и

100 г печенья. Скромное угощение, но можно представить, сколько радости принесли сладости или игрушки, которые продолжала выпускать Колчановская разнопромартель (Волховский район). Ассортимент небольшой, да и игрушки незатейливые: куклы, лошадки, утки, яблоки, апельсины, но для детей они были бесценны. Юлия Крипатова отметила, что эти документы будут интересны и понятны подрастающему поколению, школьники смогут лучше представить жизнь своих сверстников в военные годы.

Особый интерес представляют фотоматериалы. Есть снимки из частных коллекций, выполненные непрофессиональными фотографами. К примеру, мы знаем, каким увидели красноармейцы в 1944 году чудом уцелевший после пожара Гатчинский дворец, а на выставке есть фотография дворца 1943 года, сделанная немецким солдатом.

При отборе материала на выставку специалисты архивов столкнулись и с рядом сложностей, поскольку границы и районы Ленинградской области во время Великой Отечественной войны сильно отличались от современных. К примеру, на картах времен Великой Отечественной войны нет Кировского района, он был образован только в 1977 году, но именно по его земле проходила Дорога жизни, а после прорыва блокады за рекордно короткие сроки вдоль берега Ладожского озера была проложена временная железная дорога, по которой в блокадный город пошли эшелоны с продовольствием.

Только к концу войны Ленинградская область приобрела более-менее привычные нам очертания: тогда Выборгский и Приозерский районы вошли в состав ее территории, а часть южных и юго-восточных районов были преобразованы в Новгородскую и Псковскую области. Стояла задача представить Ленинградскую область именно в ее современных границах. Пожалуй, это было сделано впервые и требовало серьезного исследовательского труда при работе с документами.

Важная особенность проекта – передвижной формат. Выставка будет представлена в каждом из 17-ти районов и городском округе Ленинградской области. Первым выставку примет Волховский район, на открытии состоялась и торжественная церемония передачи символа выставки начальнику архивного отдела Волховского муниципального района. Планируется, что у жителей каждого района будет примерно две недели, чтобы посетить выставку и узнать об истории своей малой родины, и Ленинградской области в целом, в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на общие моменты, характерные для военного времени, у каждого района были и своя роль, своя трагедия и свой вклад в общую Победу. В марте 2021 года выставка вернется в Выборг, где в архиве и хранится большая часть документов, представленных на информационных полотнах.

Ольга Кривенкова, ведущий архивист ЛОГАВ