Среди первооткрывателей - гатчинский школьник Савелий Гайдамаков

Межрегиональной школьной проектной группой «Рисксат» при поддержке института №6 «Аэрокосмический» Московского авиационного института, в результате обработки спутниковых снимков был обнаружен новый остров в заливе у ледника Вилькицкий Южный Северного острова архипелага Новая Земля.

По данным спутникового мониторинга, остров образовался 9 июля 2020 года в результате обрушения ледяной перемычки, соединявший остров с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. Размеры нового острова составляют 410 м × 200 м, площадь - 5,6 га. Высота острова вместе с оставшимся ледяным покровом -12-27 м. Необычно то, что остров освободился от ледового плена прямо на глазах юных исследователей — в момент наблюдения за ним по открытым спутниковым изображениям.

Членами школьной проектной группы стали старшеклассники из Гатчины, Санкт-Петербурга, Якутии, Тульской области, городов Троицк, Тула и Дедовск.

Гатчину в группе первооткрывателей представлял ученик 9-го физико-математического класса Гатчинской школы №9 Савелий Гайдамаков. Гатчинская школа №9 уже давно сотрудничает с образовательным проектом «Рисксат». Третий год юные знатоки космоса участвуют в выездных школах. В этом году по понятным причинам пять гатчинских школьников занимались онлайн. По итогам летней школы Савелию Гайдамакову было предложено принять участие в работе проектной группы.

- Команда ребят этой группы была сформирована в процессе первой виртуальной межрегиональной школы космического образования «КосмоПроекты онлайн», которая прошла в июне этого года при поддержке МАИ. Данное мероприятие показало, что у сегодняшней молодежи достаточно высокий интерес ко всему, что связано с космосом, космическим образованием и, как следствие, развитием космической отрасли и науки. Этот интерес организует ребят, помогает им самосовершенствоваться, развивает нестандартное мышление. У них уже есть самое главное - заинтересованность. Но, безусловно, чтобы развивать ее дальше, нужны фундаментальные академические знания, - считает директор института №6 МАИ Ольга Тушавина.

Свое открытие школьники проектной группы посвятили памяти лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Германа Титова — второго человека в мире, совершившего орбитальный космический полет, самого молодого космонавта в истории.

- Эта работа является продолжением наших многолетних исследований Новоземельских ледников. Проектная группа меняется из года в год, на данный момент нашими ребятами открыто три острова в Арктике. Данные последнего открытия уже переданы в Русское географическое общество и Управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ, - сказал научный руководитель проекта «Рисксат» Алексей Кучейко.

Все юные первооткрыватели сейчас испытывают радость и гордость.

- Я очень рад, что два года назад познакомился с ребятами, которые занимаются дистанционным зондированием Земли под руководством Алексея Анатольевича Кучейко, а в этом году по приглашению Ольги Юрьевны Тушавиной сам попал в их число, - делится впечатлениями Савелий Гайдамаков. - Здорово, что я стал участником такого события, как открытие нового острова и увидел, как много нужно знать и уметь, чтобы заниматься дистанционным зондированием Земли.

Татьяна Можаева