Среди первооткрывателей - гатчинский школьник Савелий Гайдамаков

Межрегиональной школьной проектной группой «Рисксат» при поддержке института №6 «Аэрокосмический» Московского авиационного института, в результате обработки спутниковых снимков был обнаружен новый остров в заливе у ледника Вилькицкий Южный Северного острова архипелага Новая Земля.
По
данным спутникового мониторинга, остров образовался 9 июля 2020 года в
результате обрушения ледяной перемычки, соединявший остров с отступавшим
ледником Вилькицкий Южный. Размеры нового острова составляют 410 м × 200 м,
площадь - 5,6 га. Высота острова вместе с оставшимся ледяным покровом -12-27 м.
Необычно то, что остров освободился от ледового плена прямо на глазах юных
исследователей — в момент наблюдения за ним по открытым спутниковым
изображениям.
Членами
школьной проектной группы стали старшеклассники из Гатчины, Санкт-Петербурга,
Якутии, Тульской области, городов Троицк, Тула и Дедовск.
Гатчину
в группе первооткрывателей представлял ученик 9-го физико-математического
класса Гатчинской школы №9 Савелий Гайдамаков. Гатчинская школа №9 уже давно
сотрудничает с образовательным проектом «Рисксат». Третий год юные знатоки
космоса участвуют в выездных школах. В этом году по понятным причинам пять
гатчинских школьников занимались онлайн. По итогам летней школы Савелию
Гайдамакову было предложено принять участие в работе проектной группы.
-
Команда ребят этой группы была сформирована в процессе первой виртуальной
межрегиональной школы космического образования «КосмоПроекты онлайн», которая
прошла в июне этого года при поддержке МАИ. Данное мероприятие показало, что у
сегодняшней молодежи достаточно высокий интерес ко всему, что связано с
космосом, космическим образованием и, как следствие, развитием космической
отрасли и науки. Этот интерес организует ребят, помогает им
самосовершенствоваться, развивает нестандартное мышление. У них уже есть самое
главное - заинтересованность. Но, безусловно, чтобы развивать ее дальше, нужны
фундаментальные академические знания, - считает директор института №6 МАИ Ольга
Тушавина.
Свое
открытие школьники проектной группы посвятили памяти лётчика-космонавта СССР,
Героя Советского Союза Германа Титова — второго человека в мире, совершившего
орбитальный космический полет, самого молодого космонавта в истории.
-
Эта работа является продолжением наших многолетних исследований Новоземельских
ледников. Проектная группа меняется из года в год, на данный момент нашими
ребятами открыто три острова в Арктике. Данные последнего открытия уже переданы
в Русское географическое общество и Управление навигации и океанографии
Министерства обороны РФ, - сказал научный руководитель проекта «Рисксат»
Алексей Кучейко.
Все
юные первооткрыватели сейчас испытывают радость и гордость.
-
Я очень рад, что два года назад познакомился с ребятами, которые занимаются
дистанционным зондированием Земли под руководством Алексея Анатольевича
Кучейко, а в этом году по приглашению Ольги Юрьевны Тушавиной сам попал в их
число, - делится впечатлениями Савелий Гайдамаков. - Здорово, что я стал
участником такого события, как открытие нового острова и увидел, как много нужно
знать и уметь, чтобы заниматься дистанционным зондированием Земли.
Татьяна
Можаева