Микрозаймы в сфере спорта для предпринимателей Ленинградской области

Сегодня наиболее привлекательным инструментом финансирования деятельности малого и среднего предпринимательства Ленинградской области с точки зрения величины процентной ставки является микрозайм, который предоставляет региональный Фонд поддержки предпринимательства. С начала этого года Фондом выдано уже около 100 микрозаймов на общую сумму около 178 млн рублей, из них - 8 «антикризисных» микрозаймов на сумму около 5 млн рублей. Интерес к финансовому продукту сейчас активно проявляют предприниматели из сферы спорта и ЗОЖ.

Супруги Федоровы из города Сланцы восемь лет назад открыли свое дело в сфере спорта – первый фитнес-зал. Не все шло гладко, но предприниматели верили, что смогут добиться успеха в выбранном направлении. Даже в период пандемии не потеряли веру в собственные силы. В непростое время решили расширяться. В Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области одобрен микрозайм в 1,8 миллионов рублей на 36 месяцев на покупку помещения для спортивного зала, ставка по программе «Моногород+Приоритет» составила 2,25 %. Для согласования микрозайма потребовалось меньше месяца. Семья Федоровых занимается фитнес-бизнесом уже 8 лет. Но впервые супруги получили такую беспрецедентную поддержку.

«Мы совершенно не ожидали, что будет такой низкий процент - 2,25 %, это просто беспрецедентная поддержка. Уверены, сейчас сможем крепко стоять на ногах, дальше планомерно развиваться. Планируем оборудовать еще один зал», - отметили супруги Федоровы.

«Сегодня получить микрозайм может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель Ленинградской области. Для этого необходимо подать заявку через сайт 813.ru. После предварительного одобрения, которое приходит в течении трех дней, на место ведения бизнеса выезжает кредитный инспектор, он собирает оперативную информацию и помогает подготовить полный пакет документов», - отметила Полина Николаева, начальник отдела финансовой поддержки Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Суммы микрозаймов варьируются от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Ставка по продуктам Фонда не превышает 4,5%. Микрозайм выдается на срок до 3 лет. Для тех, кто работает в приоритетных направлениях – в сфере туризма, экологии или спорта, сельхозпроизводители, резиденты технопарков, индустриальных парков, предприятия, занимающиеся социальным бизнесом, таких в области более 650, а также женщины - предприниматели и предприниматели старше 45 лет могут получить микрозайм со ставкой 3,8 % годовых, а для зарегистрированных в моногородах (Сланцы, Пикалево и Сясьстрой) ставка составляет 2,25% годовых. Главная цель микрозайма – нивелировать закредитованность предпринимателей, выдать средства для развития бизнеса, сохранение и организацию новых рабочих мест.