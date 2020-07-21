Микрозаймы в сфере спорта для предпринимателей Ленинградской области

Сегодня
наиболее привлекательным инструментом финансирования деятельности малого и
среднего предпринимательства Ленинградской области с точки зрения величины
процентной ставки является микрозайм, который предоставляет региональный Фонд
поддержки предпринимательства. С начала этого года Фондом выдано уже около 100
микрозаймов на общую сумму около 178 млн рублей, из них - 8 «антикризисных»
микрозаймов на сумму около 5 млн рублей. Интерес к финансовому продукту сейчас
активно проявляют предприниматели из сферы спорта и ЗОЖ.
Супруги
Федоровы из города Сланцы восемь лет назад открыли свое дело в сфере спорта –
первый фитнес-зал. Не все шло гладко, но предприниматели верили, что смогут
добиться успеха в выбранном направлении. Даже в период пандемии не потеряли
веру в собственные силы. В непростое время решили расширяться. В Фонде
поддержки предпринимательства Ленинградской области одобрен микрозайм в 1,8
миллионов рублей на 36 месяцев на покупку помещения для спортивного зала,
ставка по программе «Моногород+Приоритет» составила 2,25 %. Для согласования
микрозайма потребовалось меньше месяца. Семья Федоровых занимается
фитнес-бизнесом уже 8 лет. Но впервые супруги получили такую беспрецедентную
поддержку.
«Мы совершенно не ожидали, что будет такой
низкий процент - 2,25 %, это просто беспрецедентная поддержка. Уверены, сейчас
сможем крепко стоять на ногах, дальше планомерно развиваться. Планируем
оборудовать еще один зал», - отметили супруги Федоровы.
«Сегодня получить микрозайм может любое
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель Ленинградской области. Для
этого необходимо подать заявку через сайт 813.ru. После предварительного
одобрения, которое приходит в течении трех дней, на место ведения бизнеса
выезжает кредитный инспектор, он собирает оперативную информацию и помогает
подготовить полный пакет документов», - отметила Полина Николаева, начальник
отдела финансовой поддержки Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской
области.
Суммы
микрозаймов варьируются от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Ставка по продуктам
Фонда не превышает 4,5%. Микрозайм выдается на срок до 3 лет. Для тех, кто
работает в приоритетных направлениях – в сфере туризма, экологии или спорта,
сельхозпроизводители, резиденты технопарков, индустриальных парков,
предприятия, занимающиеся социальным бизнесом, таких в области более 650, а также женщины - предприниматели и
предприниматели старше 45 лет могут получить микрозайм со ставкой 3,8 %
годовых, а для зарегистрированных в моногородах (Сланцы, Пикалево и Сясьстрой)
ставка составляет 2,25% годовых. Главная цель микрозайма – нивелировать
закредитованность предпринимателей, выдать средства для развития бизнеса,
сохранение и организацию новых рабочих мест.