Какой он, лучший гатчинский блин?

Масленичными блинами лакомились, лучший гатчинский блин выбирали жюри и посетители центрального павильона продовольственного рынка – теперь ТК «На Соборной».

И это еще не всё: основная конкурсная программа гастрономического фестиваля «Гатчина - город со вкусом» будет проходить шесть дней – с 17 по 21 февраля. Предприятия общественного питания - участники конкурса разработали и включили, на период работы фестиваля, специальное «фестивальное меню» или отдельное блюдо.

Тема первого гастрономического фестиваля – «Масленичная неделя - традиции и новинки».

Любой посетитель, выбравший позицию «Фестивальное меню» или блюдо, далее сканирует QR-код, размещенный на флаере или в зоне видимости в заведении, переходит на специальную страницу, где может оставить оценку фестивального предложения.

В течение шести дней у посетителей будет возможность насладиться кулинарными предложениями участников фестиваля-конкурса.

Объявление итогов конкурса «Лучший гатчинский блин!» и гастрономического фестиваля «Масленичная неделя - традиции и новинки»состоится 22 февраля 2026 года на празднике «Широкая Масленица» у Дома культуры. Участники и победители получат дипломы конкурса и памятные подарки.

Организаторы фестиваля - комитет экономического развития, комитет по культуре и туризму, фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского округа и Центр содействия развитию культуры и туризму.