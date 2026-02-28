В Семрино открылась «Территория Экологическая»

Первыми участниками просветительского мероприятия на базе областного центра «Территория Экологическая» стали почетные гости, школьники и жители Семрино. Настроение праздника создавал символ экологии Ленинградской области – енот Кузенька.

Мастер-класс на учебной площадке для раздельного сбора мусора, где для каждого вида отходов установлен отдельный контейнер, экологический урок и игры на тему экологии провели эковолонтеры движения «Раздельный сбор. Гатчина» и «Крышечки доброты». Детям рассказали, как правильно сортировать отходы и почему это важно делать, посвятили в эколята и вручили сувениры.

В мероприятии приняли участие председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Рамила Агаева, генеральный директор АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Антон Бучнев, ветеран боевых действий, депутат Гатчинского округа Дмитрий Кононов, координатор движения «Раздельный сбор. Гатчина» Инга Тюкавина.

Идея открыть учебную контейнерную площадку для раздельного сбора мусора для проведения экоуроков родилась благодаря гатчинским экоактивистам.

- Когда у нашего комитета появилась эта территория в Гатчинском округе, мы решили предоставить ее экоактивистам и общественникам для наглядного раздельного сбора мусора. Региональный оператор нас поддержал, – рассказала председатель комитета государственного экологического надзора Рамила Агаева. – От момента, когда была высказана мысль, до ее реализации прошло шесть месяцев. Это пока первые шаги. Возможно, они станут началом дальнейшего развития территории. Может быть, такая площадка появится еще где-нибудь. Главное – чтобы было желание, а мероприятия, думаю, можно проводить в плановом режиме. Сегодня мы сюда сами привезли учеников Семринской школы. А могут приезжать и ученики других школ Гатчинского округа и ближайших районов. Чтобы провести мероприятие на этой территории, можно обратиться в наш комитет.

Открытие центра – еще один этап к системной и современной работе в сфере обращения с отходами, воспитанию подрастающего поколения, которое будет бережно относиться к природе родного региона. Координатор движения «Раздельный сбор. Гатчина» Инга Тюкавина пожелала этому месту стать точкой притяжения.

Экомилиция – полезное соседство

Открытие учебной площадки – это первый шаг на пути развития будущего визит-центра «Территория Экологическая». В перспективе он может стать пространством, объединяющим науку, образование, экологический туризм и не только. «Территория Экологическая» занимает место бывшей воинской части, которая ушла отсюда пару десятилетий назад. В наследие остались дорога и здание, а вокруг – чистый лес.

В каком еще направлении развивается территория, рассказал директор областного учреждения «Ленинградская областная экологическая милиция» Андрей Слюньков.

- Наше учреждение является подведомственным комитету государственного экологического надзора. Эту площадку нам передали в 2023 году для организации стоянки для задержанных транспортных средств и специальной техники, которые являются орудием правонарушений в сфере экологии и природопользования. Мы расчистили территорию, благоустроили, создали специальную площадку для тяжелой гусеничной техники, организовали круглосуточное дежурство по ее охране. Начинаем строить вторую площадку. Надеемся, что мы хорошие соседи для жителей Гатчинского округа, – сказал Андрей Слюньков.

У экомилиции есть автомобили для патрулирования территории региона с целью обнаружения мест совершения экологических правонарушений. В этих же машинах могут размещаться специалисты, которые берут пробы грунта, почвы, воды, с тем чтобы доставить их в лабораторию для проведения исследований. Также есть передвижные лаборатории по отбору проб воздуха.

Вопросы экологии для жителей Гатчинского округа всегда были в приоритете. Поэтому такое соседство будет точно во благо!

Татьяна Можаева