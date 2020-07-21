В детской поликлинике Гатчины возобновлен прием

Прем ведется по будним дням в две смены: с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Пациенты могут обратиться к докторам для осмотра и консультаций, в том числе после болезни, по результатам анализов, а также для получения справок о здоровье для детских садов и санаторно-курортных карт, справок о питании.

Талоны к педиатрам можно получить на сайте Гатчинской КМБ. Они выкладываются ежедневно в 10.00 на неделю вперед. Через регистратуру запись к педиатрам не производится.

Запись на профилактические осмотры детей до года производится по телефонам регистратуры детской поликлиники: 8(81371)36-791, 32-081.

При болях в животе, в ушах и при других болезненных состояниях БЕЗ ПРИЗНАКОВ ОРВИ можно обращаться в кабинет неотложной помощи – в него организован отдельный вход!

Неотложная помощь пациентам с температурой и признаками ОРВИ оказывается на дому. Вызвать врача на дом можно по телефону 8(813-71)32-593.

В детской поликлинике возобновили работу детские стоматологи. Запись на лечение осуществляется через сайт ежедневно в 10.00 на неделю вперед, либо через контакт-центр по телефонам: 8(81371) 78-075 и 8(81371) 25-101.

Прием пациентов с острой болью, а также на профилактические осмотры осуществляется в часы приема стоматологии: первая смена с 8.00 до 13.00, вторая смена - с 14.00 до 18.00.

Стоматолог-хирург принимает без предварительной записи. Перед посещением стоматолога-хирурга необходимо позвонить по телефонам регистратуры 8(81371) 3-67-91 и 8(81371) 3-20-81 для уточнения информации.