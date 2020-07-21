В детской поликлинике Гатчины возобновлен прием

Прем
ведется по будним дням в две смены: с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Пациенты
могут обратиться к докторам для осмотра и консультаций, в том числе после
болезни, по результатам анализов, а также для получения справок о здоровье для
детских садов и санаторно-курортных карт, справок о питании.
Талоны
к педиатрам можно получить на сайте Гатчинской КМБ. Они выкладываются ежедневно
в 10.00 на неделю вперед. Через регистратуру запись к педиатрам не производится.
Запись
на профилактические осмотры детей до года производится по телефонам
регистратуры детской поликлиники: 8(81371)36-791, 32-081.
При
болях в животе, в ушах и при других болезненных состояниях БЕЗ ПРИЗНАКОВ ОРВИ
можно обращаться в кабинет неотложной помощи – в него организован отдельный
вход!
Неотложная
помощь пациентам с температурой и признаками ОРВИ оказывается на дому. Вызвать
врача на дом можно по телефону 8(813-71)32-593.
В
детской поликлинике возобновили работу детские стоматологи. Запись на лечение
осуществляется через сайт ежедневно в 10.00 на неделю вперед, либо через контакт-центр
по телефонам: 8(81371) 78-075 и 8(81371) 25-101.
Прием
пациентов с острой болью, а также на профилактические осмотры осуществляется в
часы приема стоматологии: первая смена с 8.00 до 13.00, вторая смена - с 14.00
до 18.00.
Стоматолог-хирург
принимает без предварительной записи. Перед посещением стоматолога-хирурга
необходимо позвонить по телефонам регистратуры 8(81371) 3-67-91 и 8(81371) 3-20-81
для уточнения информации.