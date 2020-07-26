Военно-Морской Флот России: «Он навсегда останется верной, сильной опорой своего дорогого отечества»

Весь ход развития российского
военно-морского флота подробно описан в таких раритетных изданиях, как «Краткия
сведения о русских морских сражениях за два столетия с 1656 по 1856 год»
(1871), «Российский императорский флот» (1915), «Краткая история Русского
флота» (1893), «От Севастополя до Цусимы: воспоминания; Русский флот за время с
1866 по 1906 г.» (1930) и многих других.
С древних времён наделённые
стратегическим умом правители государства осознавали, что без сильного
военно-морского флота держава никогда не станет могущественной и независимой.
Об этом, в частности, пишет историк военно-морского флота, генерал флота
Феодосий Веселаго в своей работе «Краткая история Русского флота» (1893). И хотя отцом-основателем российского флота
принято считать Петра Великого, упоминания о далёких военно-морских походах
славян встречаются в российских летописях уже со второй половины IX века.
Военный историк, капитан I ранга,
участник Цусимского сражения Пётр Белавенец в своём очерке «Двухсотлетие
русского флота» (1896) делает краткий экскурс в историю флота, начиная от
первых судов древних славян и варягов до развития флота ведущих морских держав
XV–XVII столетий. И тут же – первые упоминания о победах военного флота славян:
«Первый морской поход в Грецию совершён был овладевшими Киевом дружинниками
Рюрика, явившимися перед Константинополем в 865 году, в числе 200 судов. Сын
Святослава, Владимир, ходил по Волге против камских болгар и завоевал у греков
Херсонес». В другой своей работе «Значение флота в истории России» (1909),
познакомиться с которой можно в электронном читальном зале Президентской
библиотеки, Пётр Белавинец отмечает: «От частых и грозных походов и плаваний
русских судов само Чёрное море получило название Русского».
В упоминавшемся выше издании
«Двухсотлетие русского флота» читаем: «Много было мнений о том, что считать
началом флота. Одни предлагали считать открытие Царём Петром ботика, названнаго
Им потом „Дедушкой русскаго флота“, другие – начало плавания на Переяславском
озере, но всё это были лишь забавы, тогда как основание в 1696 году Азовскаго
флота было далеко не забава; этот флот на первых же днях своего существования
помог Царю одержать победу над турками, и юный наш флот настолько устрашил мусульман,
что они не показывались потом в Азовском море».
Пётр I именно тогда наглядно показал
сподвижникам и всему русскому народу, для чего нужно вкладывать колоссальные
усилия в создание своего флота. «30 сентября победители Азова с триумфом вошли
в Москву, – продолжает Белавенец в исследовании «Двухсотлетие русского флота»,
– причём флоту отдавался почёт, равный с армией. Подле триумфальных ворот
устроены были две пирамиды, обвитыя зеленью; на одной из них надпись: „В
похвалу прехрабрых воев морских“, на другой: „В похвалу прехрабрых воев
полевых“. Одна из картин, стоявших возле пирамиды, представляла морское
сражение. <…> Адмирал Лефорт, ехавший в государственных санях,
запряжённых 6 лошадьми, был самым почётным лицом триумфа, а царь, по званию морского
капитана, маршировал во фронте перед „морским региментом“. Из всех подробностей
этого триумфа видно, что намерением царя было показать народу и войску, что
морския силы важны для государства и, награждая флот выше его действительных
заслуг, Царь ясно выражал, что ожидает от флота многое в будущем».
Первая русская флотилия была построена
как нельзя более вовремя: летом 1714 года, в годы Великой Северной войны, на
Балтийском море произошла знаменитая Гангутская баталия – первое морское
сражение галерных флотов. Единственный раз в истории России морскими силами в
бою руководил непосредственно сам глава государства – император Пётр I.
Редчайшие подробности этой битвы можно найти в книге писательницы, автора
популярных повестей о русских моряках Марии Лялиной «Подвиги русских адмиралов
Петра Михайлова, Спиридова, Ушакова, Сенявина, гр. Гейдена, Лазарева, Нахимова
и др» (1900), также о сражении интересно рассказывает видеолекторий «„Знание о
России“. 300 лет Гангутскому сражению; Морской устав Петра Великого» – с этими
материалами можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки.
Становление России как военно-морской
державы можно проследить по изданию «Российский императорский флот» (1913). 13
(24) января 1720 года Пётр I утвердил первый российский Морской устав, заложив
юридические основы военно-морского флота. В дальнейшем в него вносились
необходимые в соответствии с временем изменения. На портале Президентской
библиотеки можно ознакомиться, к примеру, с «Проектом Морского устава, с
ссылками и объяснениями» (1853) и «Морским уставом» (1885). Многие их положения
продолжают оставаться актуальными и по сей день, о чем рассказывается в
видеолекции «Морской устав Петра Великого и военное законодательство
петровского времени».
Издание «Русский флот в царствование
императрицы Екатерины II с 1772 по 1783 год» (1889) отмечает роль
военно-морских сил в укреплении позиций России в мире и в расширении её
территорий: «Начавшееся с воцарением Императрицы Екатерины II усиление
судостроения, принятие мер к улучшению личного состава флота, усиленные
плавания, – все эти меры, принятые в первое десятилетие царствования
Императрицы к возрождению русского флота, упавшего после кончины Основателя
его, Государя Петра I, продолжались и в последующее десятилетие, и делают эту
эпоху для русского моряка наиболее интересною. Она ознаменовалась для русского
флота многими победами, одержанными в Средиземном и Чёрном морях, имевшими за
собою реальные последствия – приобретение для России Азовского моря и Крыма –
твёрдой опоры для владения Чёрным морем. Все эти приобретения были бы немыслимы
без содействия флота».
«Морская» подборка Президентской
библиотеки включает в себя также электронную коллекцию «Экспедиция Русского
флота к берегам Северной Америки (1863–1864)», посвящённую походу в 1860-х
годах двух русских крейсерских эскадр к берегам США. Вошедшие в подборку
документальные фильмы, в частности, «Русский флот у берегов Америки»,
раскрывают сложную политическую коллизию тех дней: благодаря этому походу было
сорвано вооружённое выступление коалиции европейских государств против России.
Кроме того, русский флот внёс заметный вклад в перелом Гражданской войны Севера
и Юга, во многом предопределив победу Авраама Линкольна и создание Соединённых
Штатов Америки.
На портале Президентской библиотеки
представлены также тематические коллекции «Севастополь – город морской славы
России» и «Кронштадт – город морской славы России». В них объединены архивные
документы, исследования, очерки, фотографии и другие материалы, которые
отражают историческое прошлое стратегически важных для ВМФ портов.
Президентская библиотека на протяжении
ряда лет тесно сотрудничает с ВМФ России, проводя на регулярной основе
совместные мероприятия. В здании на Сенатской площади, 3, ежегодно проходят
День военно-морских знаний и День кадета. В них участвуют личный состав и
воспитанники средних и высших военно-морских заведений, в том числе
Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
Библиотекой проводится оцифровка уникальных документов, посвящённых истории
ВМФ, среди них – исторические морские карты, атласы и другие материалы.
Как написал Пётр Белавенец в своём труде
«Двухсотлетие русского флота», «Дух флота не изменится, и он навсегда останется
верной, сильной опорой своего дорогого отечества».