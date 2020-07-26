Военно-Морской Флот России: «Он навсегда останется верной, сильной опорой своего дорогого отечества»

Весь ход развития российского военно-морского флота подробно описан в таких раритетных изданиях, как «Краткия сведения о русских морских сражениях за два столетия с 1656 по 1856 год» (1871), «Российский императорский флот» (1915), «Краткая история Русского флота» (1893), «От Севастополя до Цусимы: воспоминания; Русский флот за время с 1866 по 1906 г.» (1930) и многих других.

С древних времён наделённые стратегическим умом правители государства осознавали, что без сильного военно-морского флота держава никогда не станет могущественной и независимой. Об этом, в частности, пишет историк военно-морского флота, генерал флота Феодосий Веселаго в своей работе «Краткая история Русского флота» (1893). И хотя отцом-основателем российского флота принято считать Петра Великого, упоминания о далёких военно-морских походах славян встречаются в российских летописях уже со второй половины IX века.

Военный историк, капитан I ранга, участник Цусимского сражения Пётр Белавенец в своём очерке «Двухсотлетие русского флота» (1896) делает краткий экскурс в историю флота, начиная от первых судов древних славян и варягов до развития флота ведущих морских держав XV–XVII столетий. И тут же – первые упоминания о победах военного флота славян: «Первый морской поход в Грецию совершён был овладевшими Киевом дружинниками Рюрика, явившимися перед Константинополем в 865 году, в числе 200 судов. Сын Святослава, Владимир, ходил по Волге против камских болгар и завоевал у греков Херсонес». В другой своей работе «Значение флота в истории России» (1909), познакомиться с которой можно в электронном читальном зале Президентской библиотеки, Пётр Белавинец отмечает: «От частых и грозных походов и плаваний русских судов само Чёрное море получило название Русского».

В упоминавшемся выше издании «Двухсотлетие русского флота» читаем: «Много было мнений о том, что считать началом флота. Одни предлагали считать открытие Царём Петром ботика, названнаго Им потом „Дедушкой русскаго флота“, другие – начало плавания на Переяславском озере, но всё это были лишь забавы, тогда как основание в 1696 году Азовскаго флота было далеко не забава; этот флот на первых же днях своего существования помог Царю одержать победу над турками, и юный наш флот настолько устрашил мусульман, что они не показывались потом в Азовском море».

Пётр I именно тогда наглядно показал сподвижникам и всему русскому народу, для чего нужно вкладывать колоссальные усилия в создание своего флота. «30 сентября победители Азова с триумфом вошли в Москву, – продолжает Белавенец в исследовании «Двухсотлетие русского флота», – причём флоту отдавался почёт, равный с армией. Подле триумфальных ворот устроены были две пирамиды, обвитыя зеленью; на одной из них надпись: „В похвалу прехрабрых воев морских“, на другой: „В похвалу прехрабрых воев полевых“. Одна из картин, стоявших возле пирамиды, представляла морское сражение. <…> Адмирал Лефорт, ехавший в государственных санях, запряжённых 6 лошадьми, был самым почётным лицом триумфа, а царь, по званию морского капитана, маршировал во фронте перед „морским региментом“. Из всех подробностей этого триумфа видно, что намерением царя было показать народу и войску, что морския силы важны для государства и, награждая флот выше его действительных заслуг, Царь ясно выражал, что ожидает от флота многое в будущем».

Первая русская флотилия была построена как нельзя более вовремя: летом 1714 года, в годы Великой Северной войны, на Балтийском море произошла знаменитая Гангутская баталия – первое морское сражение галерных флотов. Единственный раз в истории России морскими силами в бою руководил непосредственно сам глава государства – император Пётр I. Редчайшие подробности этой битвы можно найти в книге писательницы, автора популярных повестей о русских моряках Марии Лялиной «Подвиги русских адмиралов Петра Михайлова, Спиридова, Ушакова, Сенявина, гр. Гейдена, Лазарева, Нахимова и др» (1900), также о сражении интересно рассказывает видеолекторий «„Знание о России“. 300 лет Гангутскому сражению; Морской устав Петра Великого» – с этими материалами можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки.

Становление России как военно-морской державы можно проследить по изданию «Российский императорский флот» (1913). 13 (24) января 1720 года Пётр I утвердил первый российский Морской устав, заложив юридические основы военно-морского флота. В дальнейшем в него вносились необходимые в соответствии с временем изменения. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться, к примеру, с «Проектом Морского устава, с ссылками и объяснениями» (1853) и «Морским уставом» (1885). Многие их положения продолжают оставаться актуальными и по сей день, о чем рассказывается в видеолекции «Морской устав Петра Великого и военное законодательство петровского времени».

Издание «Русский флот в царствование императрицы Екатерины II с 1772 по 1783 год» (1889) отмечает роль военно-морских сил в укреплении позиций России в мире и в расширении её территорий: «Начавшееся с воцарением Императрицы Екатерины II усиление судостроения, принятие мер к улучшению личного состава флота, усиленные плавания, – все эти меры, принятые в первое десятилетие царствования Императрицы к возрождению русского флота, упавшего после кончины Основателя его, Государя Петра I, продолжались и в последующее десятилетие, и делают эту эпоху для русского моряка наиболее интересною. Она ознаменовалась для русского флота многими победами, одержанными в Средиземном и Чёрном морях, имевшими за собою реальные последствия – приобретение для России Азовского моря и Крыма – твёрдой опоры для владения Чёрным морем. Все эти приобретения были бы немыслимы без содействия флота».

«Морская» подборка Президентской библиотеки включает в себя также электронную коллекцию «Экспедиция Русского флота к берегам Северной Америки (1863–1864)», посвящённую походу в 1860-х годах двух русских крейсерских эскадр к берегам США. Вошедшие в подборку документальные фильмы, в частности, «Русский флот у берегов Америки», раскрывают сложную политическую коллизию тех дней: благодаря этому походу было сорвано вооружённое выступление коалиции европейских государств против России. Кроме того, русский флот внёс заметный вклад в перелом Гражданской войны Севера и Юга, во многом предопределив победу Авраама Линкольна и создание Соединённых Штатов Америки.

На портале Президентской библиотеки представлены также тематические коллекции «Севастополь – город морской славы России» и «Кронштадт – город морской славы России». В них объединены архивные документы, исследования, очерки, фотографии и другие материалы, которые отражают историческое прошлое стратегически важных для ВМФ портов.

Президентская библиотека на протяжении ряда лет тесно сотрудничает с ВМФ России, проводя на регулярной основе совместные мероприятия. В здании на Сенатской площади, 3, ежегодно проходят День военно-морских знаний и День кадета. В них участвуют личный состав и воспитанники средних и высших военно-морских заведений, в том числе Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Библиотекой проводится оцифровка уникальных документов, посвящённых истории ВМФ, среди них – исторические морские карты, атласы и другие материалы.

Как написал Пётр Белавенец в своём труде «Двухсотлетие русского флота», «Дух флота не изменится, и он навсегда останется верной, сильной опорой своего дорогого отечества».