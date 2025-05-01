Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» состоялся в Ленинградской области!

Первой остановкой участников стал мемориал «Синявинские высоты» в Кировском районе. Торжественное открытие автопробега одновременно состоялось с открытием Всероссийской «Вахты Памяти – 2025».

Старт пробегу на торжественной церемонии дали первый заместитель Секретаря регионального отделения Партии, Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова, Заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области, член фракции «Единая Россия» Саяд Алиев, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель Комитета по сохранению культурного наследия, координатор федерального проекта «Историческая память» Партии «Единая Россия» Владимир Цой, Председатель Совета ветеранов Ленинградской области Юрий Олейник, глава Кировского муниципального района Ленинградской области Юнус Ибрагимов, депутаты Законодательного собрания Ленобласти от фракции «Единая Россия», участники специальной военной операции (СВО).

«Уважаемые ветераны, участники автопробега, члены поисковых отрядов и жители Ленинградской области, сегодня, в год 80-летия Великой Победы, мы собрались здесь, чтобы дать старт двум важным событиям: открыть традиционный автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» и провести открытие Всероссийской «Вахты Памяти – 2025». Эти мероприятия неразрывно связаны с историей нашей области и подвигом наших отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны!», — обратился к присутствующим Сергей Бебенин.

Сергей Бебенин также отметил, что уже более 15 лет, начиная с 2006 года, Законодательное собрание Ленинградской области организует автопробег по местам боевой славы, напоминающий о великой цене, которую наш народ заплатил за мирное небо над головой.

От имени секретаря Ленинградского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Ленобласти Александра Дрозденко участников автопробега приветствовал Владимир Цой.

«35 лет назад поисковое движение начиналось как инициатива отдельных энтузиастов. Сегодня эта деятельность урегулирована законодательно, в Правительстве Ленинградской области определен орган власти, который за это отвечает. И это правильно: поиск павших бойцов – чьих-то дедов и прадедов – это яркое доказательство того, что мы помним и чтим их подвиг.», — прокомментировал Владимир Цой.

От имени Государственной Думы и Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, Светлана Журова выразила слова приветствия.

«Сегодня мы отмечаем традиционный автопробег в Ленинградской области, и для меня большая честь принимать в нем участие многие годы. Это действительно важное событие, которое демонстрирует нашу сплоченность, и конечно, огромные слова благодарности нашим поисковикам. Столько лет они поднимают останки наших бойцов и перезахоранивают их. Мы обязаны помнить и почитать память тех бойцов, которые погибли здесь, на Синявинских высотах, на Невском пятачке и в других местах Ленинградской области», — прокомментировала Светлана Журова.

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Сергей Сазинов обратился к членам поисковых отрядов, подчеркнув, что их деятельность является истинной миссией по сохранению нашей истории.

«Мы находимся в знаменательном месте — Синявинских высотах, где проходили кровопролитные бои и погибли очень многие красноармейцы и мирные жители. К сожалению, многие из них все еще не установлены. Хочу подчеркнуть, что поисковое движение — это не просто работа, это настоящая миссия по сохранению нашей истории», — отметил Сергей Сазинов.

Участник специальной военной операции и поисковик Евгений Халамов также обратился к присутствующим:

«В прошлом году я не смог принять участие по определенным причинам, и поэтому сегодня мне особенно радостно приветствовать вас! Сегодня мы традиционно торжественно открываем Вахту Памяти. В год 80-летия Великой Победы уже есть первые результаты нашей работы: найдены солдаты, установлены их имена, а также обнаружены родственники, которые приедут на захоронения, запланированные на май», — отметил Евгений Халамов.

После открытия автопробега участники почтили память героев, отдавших свои жизни за нашу свободу, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу в знак уважения.

После этого участники автопробега отправились в Гатчинский округ к танку-памятнику ИС-2, установленному в поселке Новый Учхоз на месте подвига экипажа Зиновия Колобанова, где состоялось культурно-массовое мероприятие. В Гатчинском округе в митинге приняли участие Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова, депутат Законодательного собрания Ленобласти от фракции «Единая Россия» Татьяна Бездетко, Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от фракции «Единая Россия» Станислав Еремеев, Заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области, председатель Молодежного парламента при областном Заксобрании Алина Коняева, заместитель главы администрации Гатчинского муниципального округа по развитию социальной сферы Павел Иванов.

«Уважаемые участники, в преддверии Дня Победы по всей стране проходят мероприятия, и мы вспоминаем тех, кто восемьдесят лет назад ценой своих жизней завоевал победу. Сегодня наш автопробег остановился именно здесь, в Гатчинском муниципальном округе, вблизи того места, где произошел танковый бой. Здесь, всего в трехстах метрах, стоял танк Зиновия Колобанова, и это событие стало важной страницей нашей истории. Помним и чтим их подвиг!», — обратилась к присутствующим Татьяна Бездетко.

Светлана Журова подчеркнула, что соединение автопробега с акцией «Вахта Памяти», митингом в Гатчинском районе демонстрируют уважение к историческому наследию и сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

«В эти дни у нас проходит множество торжественных мероприятий в преддверии 80-летия Победы! Сегодня, например, состоялся автопробег, организованный Законодательным собранием — это большая традиция, в которой я принимаю участие каждый год. В этом году мы объединили его с акцией «Вахта Памяти», в рамках которой наши поисковики и представители Ленинградской области, а также поисковые отряды со всей страны собираются, чтобы поднять останки бойцов, а затем перезахоронить их. Эти мероприятия также проходят в Кировском районе и других уголках Ленинградской области. Это очень важно, так как помогает сохранить связь с нашей историей и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину!», — прокомментировала Светлана Журова.

Павел Иванов рассказал о важности сохранения исторической памяти, о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Он акцентировал внимание на том, что Гатчина, как город воинской славы имеет свои трагические и героические страницы. Алина Коняева отметила, что День Победы - это время, когда сливаются воедино душевная боль от невосполнимых утрат и великая радость победы.

«День Победы — это особенный праздник для нашей страны! Важно помнить об этом дне и передавать память о героях из поколения в поколение, от взрослых к молодежи и от молодежи к детям. Особую благодарность хочется выразить нашим ветеранам и всем, кто ковал эту победу в тылу, а также тем, кто защищает нашу страну сегодня», — прокомментировала Алина Коняева.

У мемориала, на месте знаменитого танкового боя экипажа Зиновия Колобанова участники почтили память героев, отдавших свои жизни за нашу свободу, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу в знак уважения.

Завершением автопробега стал Ломоносовский район, где расположен мемориал «Гостилицкий» на Ораниенбаумском пятачке.

«Здесь, совсем недалеко, проходила линия обороны, а плацдарм этого небольшого клочка земли никогда не сдавался немцам. Местные, уже очень пожилые жители нашего района называют это событие двойной блокадой. На мемориале покоится почти три тысячи человек — от генералов, Героев Советского Союза, до простых рядовых солдат. И по сей день сюда приезжают люди, чтобы почтить память своих родственников, которые погибли здесь», — прокомментировала заместитель главы администрации по социальным вопросам Ломоносовского района Наталья Шитова.

У этого памятного места участники мероприятия почтили память героев, они также возложили цветы к мемориалу, символизируя признание их мужества и самоотверженности. Эта торжественная церемония стала важной частью автопробега, подчеркнув значимость памяти и уважения к тем, кто защитил нашу Родину.

Пресс-служба