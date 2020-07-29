В День Военно-Морского Флота река Оредеж забурлила

Праздник стартовал у
кино-культурного центра «Юбилейный», где гостей приветствовали руководители
Сиверского поселения Александр Макаров и Дмитрий Румянцев. Депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина присоединилась
к поздравлениям и пожелала спортсменам удачи. Свои слова приветствия произнес и
«император Государства Российского Петр I» – основоположник военно-морского
флота нашей страны.
В соревнованиях приняли
участие воспитанники гребного клуба «Оредеж», которые также стали участниками
водного парада на байдарках и лодках «дракон».
По итогам соревнований на
одиночных байдарках победу среди девушек праздновала Анна Титова, второе место
заняла Светлана Смирнова, на третьем месте – Вероника Назембо. Среди юношей
лучшим стал Александр Цвылев, на втором месте – Руслан Аскеров, бронзу
присудили Сергею Титову.
В гонке класса Д-10 на
лодках «дракон» приняли участие четыре команды. Лучшими стали спортсмены из
команды «Великолепный Лунг», на втором месте – команда «Белогорье», последнюю
ступень пьедестала заняла команда «Львы и Огонь».
Мастер-классы на водной
глади продемонстрировали взрослые спортсмены Тимофей Анисимов, Сергей Кистычев,
Лариса Игнатьева, Марина Хокконен и Владимир Вимба, а также почетный гость
соревнований – девятикратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы по
академической гребле Галина Яновна Вечерковская. К слову, Галине Яновне – 94
года! В спорт она пришла в далеком 1947 году и до сих пор с ним не расстается,
свидетелями чего и стали гости праздника.
Завершился День ВМФ в Сиверском
концертом у ККЦ «Юбилейный» и фейерверком.