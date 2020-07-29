В День Военно-Морского Флота река Оредеж забурлила

Праздник стартовал у кино-культурного центра «Юбилейный», где гостей приветствовали руководители Сиверского поселения Александр Макаров и Дмитрий Румянцев. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина присоединилась к поздравлениям и пожелала спортсменам удачи. Свои слова приветствия произнес и «император Государства Российского Петр I» – основоположник военно-морского флота нашей страны.

В соревнованиях приняли участие воспитанники гребного клуба «Оредеж», которые также стали участниками водного парада на байдарках и лодках «дракон».

По итогам соревнований на одиночных байдарках победу среди девушек праздновала Анна Титова, второе место заняла Светлана Смирнова, на третьем месте – Вероника Назембо. Среди юношей лучшим стал Александр Цвылев, на втором месте – Руслан Аскеров, бронзу присудили Сергею Титову.

В гонке класса Д-10 на лодках «дракон» приняли участие четыре команды. Лучшими стали спортсмены из команды «Великолепный Лунг», на втором месте – команда «Белогорье», последнюю ступень пьедестала заняла команда «Львы и Огонь».

Мастер-классы на водной глади продемонстрировали взрослые спортсмены Тимофей Анисимов, Сергей Кистычев, Лариса Игнатьева, Марина Хокконен и Владимир Вимба, а также почетный гость соревнований – девятикратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы по академической гребле Галина Яновна Вечерковская. К слову, Галине Яновне – 94 года! В спорт она пришла в далеком 1947 году и до сих пор с ним не расстается, свидетелями чего и стали гости праздника.

Завершился День ВМФ в Сиверском концертом у ККЦ «Юбилейный» и фейерверком.