Санкт-Петербургу — подарки-символы от ленинградцев

Символическая передача подарков губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову прошла сегодня вечером в БКЗ «Октябрьский», где проходит торжественное собрание, посвященное дню основания северной столицы.

«Вместе с Петербургом Ленобласть сохраняет историю большой страны.

В день рождения города в качестве подарка передали в коллекцию музея транспорта три коллекционных автобуса с Донбасса: Чешский междугородный автобус «Кароса» 80-х годов прошлого века; ЛАЗ 1996 года выпуска, когда-то трудившийся на городских маршрутах; Икарус, междугородный автобус большого класса выпуска 1970-х годов.

Икарус использовался при освобождении Мариуполя в 2022. Два других автобуса доставлены из Горловки (ДНР) и восстанавливаются при участии комитета по транспорту Ленинградской области.

Сегодня не только дороги, но и транспортные маршруты и дружба крепко связывают агломерацию.

Уверен, что в ближайшие годы между городом и областью будет развиваться не только автобусное сообщение, но также метро и железнодорожные перевозки для удобства жителей.

В качестве экологичного дополнения к подарку передал Александру Беглову сертификат на 20 тысяч саженцев сосны и ели с закрытой корневой системой для озеленения города.

С днём рождения, Петербург!», — написал в своем телеграм-канале Александр Дрозденко.