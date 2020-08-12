Бетон и пластмасса отравляют жителей Химози?

Несмотря
на многочисленные жалобы во все инстанции, решения пока нет. Очередную попытку
исправить ситуацию жители Химози предприняли, пригласив к себе местных
чиновников.
Эмоциональность
встречи зашкаливала. Жители окрестных домов спрашивали, на каком основании было
выдано разрешение на ведение деятельности предприятий в непосредственной
близости от частной жилой застройки, рассказывали о постоянных легочных
заболеваниях, которыми они начали страдать после запуска бетонного завода
компании «Конгломерат» и предприятия по производству пластмассовых изделий
«Промо Технолоджи».
Директор
ООО «Гатчинский Химлесхоз» Николай Щевелев - промышленной зоны, на которой
находятся предприятия, настаивал на том, что они имеют право вести свою
деятельность. Он представил документы, в которых было прописано, что на
основании санитарно-эпидемиологической экспертизы проект санитарной защитной
зоны для ООО «Гатчинский Химлесхоз» соответствует государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Заместитель
главы администрации Гатчинского района по строительству и развитию
инфраструктуры Лариса Абаренко уточнила, что на данной территории могут
размещаться предприятия 4-5 класса опасности с соответствующей санитарной зоной
до жилой застройки (100 и 50 метров).
Местная
активистка Марина Максимова, в свою очередь, предоставила ответ, полученный из
Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области, где сказано, что данные предприятия относятся к 3-ему
классу опасности. Соответственно, санитарная зона должна составлять не менее
300 метров.
Местные
жители уже жаловались в Роспотребнадзор, Комитет государственного
экологического надзора Ленинградской области, в прокуратуру, состоялось
несколько проверок, предпринимателям выписали несколько административных
штрафов, но ситуация в корне не изменилась – все тот же запах и бетонная пыль.
Представитель
одного из собственников промзоны Владимир Коновалов предложил главе районной
администрации Людмиле Нещадим пройтись по территории и осмотреть
производственные цеха. По итогам инспекции, выслушав обе стороны конфликтной
ситуации, Людмила Нещадим сказала, что сначала районная администрация изучит
заключения всех служб и структур о деятельности предприятий по итогам
проведенных проверок, а затем пригласит жителей деревни и предпринимателей за
стол переговоров для поиска выхода из сложившейся ситуации.
-
Развитие экономики всегда было в приоритете, но деятельность любого предприятия
должна осуществляться в рамках законодательства и всех санитарных норм. Поэтому
мы должны совместными усилиями решить этот острый вопрос. Жить в такой
обстановке ни жителям, ни бизнесу, ни администрации – невозможно, - сказала
Людмила Нещадим.
Ирина
ХРУСТАЛЁВА