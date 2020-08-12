Бетон и пластмасса отравляют жителей Химози?

Несмотря на многочисленные жалобы во все инстанции, решения пока нет. Очередную попытку исправить ситуацию жители Химози предприняли, пригласив к себе местных чиновников.

Эмоциональность встречи зашкаливала. Жители окрестных домов спрашивали, на каком основании было выдано разрешение на ведение деятельности предприятий в непосредственной близости от частной жилой застройки, рассказывали о постоянных легочных заболеваниях, которыми они начали страдать после запуска бетонного завода компании «Конгломерат» и предприятия по производству пластмассовых изделий «Промо Технолоджи».

Директор ООО «Гатчинский Химлесхоз» Николай Щевелев - промышленной зоны, на которой находятся предприятия, настаивал на том, что они имеют право вести свою деятельность. Он представил документы, в которых было прописано, что на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы проект санитарной защитной зоны для ООО «Гатчинский Химлесхоз» соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Заместитель главы администрации Гатчинского района по строительству и развитию инфраструктуры Лариса Абаренко уточнила, что на данной территории могут размещаться предприятия 4-5 класса опасности с соответствующей санитарной зоной до жилой застройки (100 и 50 метров).

Местная активистка Марина Максимова, в свою очередь, предоставила ответ, полученный из Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, где сказано, что данные предприятия относятся к 3-ему классу опасности. Соответственно, санитарная зона должна составлять не менее 300 метров.

Местные жители уже жаловались в Роспотребнадзор, Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области, в прокуратуру, состоялось несколько проверок, предпринимателям выписали несколько административных штрафов, но ситуация в корне не изменилась – все тот же запах и бетонная пыль.

Представитель одного из собственников промзоны Владимир Коновалов предложил главе районной администрации Людмиле Нещадим пройтись по территории и осмотреть производственные цеха. По итогам инспекции, выслушав обе стороны конфликтной ситуации, Людмила Нещадим сказала, что сначала районная администрация изучит заключения всех служб и структур о деятельности предприятий по итогам проведенных проверок, а затем пригласит жителей деревни и предпринимателей за стол переговоров для поиска выхода из сложившейся ситуации.

- Развитие экономики всегда было в приоритете, но деятельность любого предприятия должна осуществляться в рамках законодательства и всех санитарных норм. Поэтому мы должны совместными усилиями решить этот острый вопрос. Жить в такой обстановке ни жителям, ни бизнесу, ни администрации – невозможно, - сказала Людмила Нещадим.

Ирина ХРУСТАЛЁВА