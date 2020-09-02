По заказу «Ленавтодора», полностью выполнены ремонтные работы на восьми участках региональных трасс, которые проходили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отремонтированы участки Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовского шоссе, подъезд к деревне Хиттолово и дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. В Выборгском районе обновлен участок дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково. В Волосовском районе завершен ремонт участка трассы Жабино — Губаницы — Волосово, в Тосненском — участок дороги Кемполово — Выра — Тосно, в Гатчинском — участок трассы Гатчина — Ополье.

Сейчас на региональных и муниципальных дорогах по всей России уложили больше 81 млн кв. м асфальтобетонного и других типов покрытий, что сравнимо с 11,5 тыс. км двухполосных дорог.