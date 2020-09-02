По заказу «Ленавтодора»,
полностью выполнены ремонтные работы на восьми участках региональных трасс,
которые проходили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Отремонтированы участки
Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовского шоссе, подъезд к
деревне Хиттолово и дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. В
Выборгском районе обновлен участок дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково.
В Волосовском районе завершен ремонт участка трассы Жабино — Губаницы —
Волосово, в Тосненском — участок дороги Кемполово — Выра — Тосно, в Гатчинском
— участок трассы Гатчина — Ополье.
Сейчас на региональных и
муниципальных дорогах по всей России уложили больше 81 млн кв. м
асфальтобетонного и других типов покрытий, что сравнимо с 11,5 тыс. км
двухполосных дорог.