Борницкий карьер – самое популярное место отдыха

Из-за пандемии многие петербуржцы и жители Ленинградской области обратили свое внимание на внутренние направления туризма и местные достопримечательности. В лидеры вышли места, находящиеся рядом с водоемами.

По данным аналитиков МТС, возглавил рейтинг популярных мест отдыха Борницкий карьер в Гатчинском районе. Отдыхающие из Петербурга и близлежащих районов приезжали сюда регулярно. Мобильный трафик на территории близ карьера вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым летом. Это связано с необычными пейзажами места: отдыхающие активно выкладывают фото и видео в соцсети. Только в Инстаграме хэштегом этой локации отмечены более 7 тысяч фото.

Еще одна точка, популярная у любителей пляжного отдыха, - Кюрлевский карьер (или озеро Донцо). Его часто называют «петербургскими Сейшелами» из-за белоснежного песка и лазурного цвета воды. Памятник природы пользуется огромной популярностью уже не первый год, в летнее время интернет-трафик вырастает здесь в среднем в три раза, в голосовой – и вовсе в пять раз по сравнению с осенними и зимними месяцами.

Замыкают тройку лидеров пляжи Ладожского озера близ Коккорево и Осиновецкого маяка. Мелкий песок, длинная песчаная полоса и чистая вода делают эту прибрежную часть особенно популярной у жителей северной столицы. Летом трафик здесь вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Также в рейтинг популярных мест отдыха в Ленобласти вошли Коркинское озеро и берега Вуокса.