Борницкий карьер – самое популярное место отдыха

Из-за
пандемии многие петербуржцы и жители Ленинградской области обратили свое
внимание на внутренние направления туризма и местные достопримечательности. В лидеры
вышли места, находящиеся рядом с водоемами.
По
данным аналитиков МТС, возглавил рейтинг популярных мест отдыха Борницкий карьер
в Гатчинском районе. Отдыхающие из Петербурга и близлежащих районов приезжали
сюда регулярно. Мобильный трафик на территории близ карьера вырос в 3,5 раза по
сравнению с прошлым летом. Это связано с необычными пейзажами места: отдыхающие
активно выкладывают фото и видео в соцсети. Только в Инстаграме хэштегом этой
локации отмечены более 7 тысяч фото.
Еще
одна точка, популярная у любителей пляжного отдыха, - Кюрлевский карьер (или
озеро Донцо). Его часто называют «петербургскими Сейшелами» из-за белоснежного
песка и лазурного цвета воды. Памятник
природы пользуется огромной популярностью уже не первый год, в летнее время
интернет-трафик вырастает здесь в среднем в три раза, в голосовой – и вовсе в
пять раз по сравнению с осенними и зимними месяцами.
Замыкают
тройку лидеров пляжи Ладожского озера близ Коккорево и Осиновецкого маяка.
Мелкий песок, длинная песчаная полоса и чистая вода делают эту прибрежную часть
особенно популярной у жителей северной столицы. Летом трафик здесь вырос в 2,5
раза по сравнению с 2019 годом.
Также
в рейтинг популярных мест отдыха в Ленобласти вошли Коркинское озеро и берега
Вуокса.