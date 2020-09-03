Борницкий карьер – самое популярное место отдыха

Борницкий карьер – самое популярное место отдыха

Анализ мобильного трафика за лето 2020 года, который провели в компании МТС, показал, что в тройку самых популярных мест отдыха в пригородах Петербурга и Ленинградской области вошли: Борницкий карьер, озеро Донцо (Кюрлевский карьер), а также пляжи Ладожского озера.

Рубрики : Общество     03 Sep 2020

Из-за пандемии многие петербуржцы и жители Ленинградской области обратили свое внимание на внутренние направления туризма и местные достопримечательности. В лидеры вышли места, находящиеся рядом с водоемами.  

По данным аналитиков МТС, возглавил рейтинг популярных мест отдыха Борницкий карьер в Гатчинском районе. Отдыхающие из Петербурга и близлежащих районов приезжали сюда регулярно. Мобильный трафик на территории близ карьера вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым летом. Это связано с необычными пейзажами места: отдыхающие активно выкладывают фото и видео в соцсети. Только в Инстаграме хэштегом этой локации отмечены более 7 тысяч фото. 

Еще одна точка, популярная у любителей пляжного отдыха, - Кюрлевский карьер (или озеро Донцо). Его часто называют «петербургскими Сейшелами» из-за белоснежного песка и лазурного цвета воды.  Памятник природы пользуется огромной популярностью уже не первый год, в летнее время интернет-трафик вырастает здесь в среднем в три раза, в голосовой – и вовсе в пять раз по сравнению с осенними и зимними месяцами. 

Замыкают тройку лидеров пляжи Ладожского озера близ Коккорево и Осиновецкого маяка. Мелкий песок, длинная песчаная полоса и чистая вода делают эту прибрежную часть особенно популярной у жителей северной столицы. Летом трафик здесь вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Также в рейтинг популярных мест отдыха в Ленобласти вошли Коркинское озеро и берега Вуокса.  

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