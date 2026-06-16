Кинопоказ состоится при любой погоде!

Фестиваль «Лето.Парк.Кино», организованный Парковым агентством Ленинградской области, привлекает с каждым годом всё больше зрителей, артистов и партнеров. Только в сезоне 2025 года фестиваль собрал свыше пяти тысяч зрителей!

Каждую субботу в уютном кинозале под открытым небом, вблизи живописных озер и тенистых аллей, можно увидеть отечественные блокбастеры последних лет, шедевры советского кино, мультфильмы и добрые сказки для детей.

Первая киносуббота этого фестивального сезона прошла 13 июня. Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и проливной дождь, кинопоказ состоялся! На открытие фестиваля пришло много зрителей, для которых организаторы приготовили новые красивые навесы, теплые пледы и горячий чай. Гости фестиваля играли в веселый квиз «Обо всем. Привет, лето!», участвовали в мастер-классах творческой мастерской для детей «Сделано в парке», своими руками расписывая шопперы.

Еще до официального открытия фестиваля юные зрители посмотрели на большом экране художественный фильм «Горыныч» режиссера Дмитрия Хонина о дружбе и невероятных приключениях моряка Алексея Алехина и маленького дракона Горыныча.

Торжественное открытие фестиваля началось уже ближе к вечеру на летней эстраде.️ Перед зрителями выступили артисты проекта «Вера Егорова & THE BIG BUDDY BAND» из Санкт-Петербурга. В репертуаре группы – авторские композиции, хиты мировой классики джаза и сокровища французской эстрады. Каждое выступление группы — море драйва и ураган положительных эмоций.

Затем начался первый «взрослый» кинопоказ этого сезона. Зрители посмотрели фильм «Первый на Олимпе» режиссера Артема Михалкова. Это история о взрослении и становлении юного спортсмена, бывшего блокадника Юры Тюкалова, который, несмотря на истощение, приходит в академическую греблю и ставит себе почти недостижимую цель — участие в Олимпиаде.

Следующий кинопоказ в рамках фестиваля «Лето.Парк.Кино» состоится в Приоратском парке 20 июня. Он будет посвящен Дню памяти и скорби, который мы отмечаем 22 июня. Программа этой киносубботы по традиции будет обширной:

- в 15.00 на фестивальной поляне начнется творческий мастер-класс;

- в 16.00 дети смогут увидеть художественный фильм «Каруза» режиссера Ивана Харатьяна (2025 год). В 1939 году в жизни маленького Мити появляется верный друг — собака Каруза. С началом войны все меняется: Ленинград попадает в блокаду, город охвачен голодом. Повзрослевшая Каруза, ставшая сильной и сообразительной, начинает искать еду для жителей. Митя, восхищенный ее смелостью, присоединяется к ней — вдвоем они могут добыть больше продовольствия. Однако во время очередной вылазки за продуктами их обнаруживают немецкие солдаты;

- 19.00 на летней эстраде начнется выступление лауреата международных конкурсов Дарьи Святовой, которая исполнит песни военных лет.

- в 19.30 начнется показ художественного фильма «Они сражались за Родину» - легендарной ленты режиссера Сергея Бондарчука (1975 год).

Парковое агентство приглашает всех желающих погрузиться в волшебный мир любимого кино, почувствовать магию теплой и уютной атмосферы фестиваля «Лето.Парк.Кино». Вход свободный для всех!

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото Сергея Герасимова