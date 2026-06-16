«Хоровод дружбы»: палитра вкусов и народов гатчинской земли

На площадке перед бизнес-инкубатором креативных индустрий 11 июня собрались гости и участники праздничной программы, и всё пространство расцвело от пестроты национальных костюмов.

«Хоровод дружбы» – это яркий калейдоскоп традиций, ежегодно собирающий талантливых исполнителей из разных уголков Гатчинского округа. Гвоздем программы стало угощение от представителей разных кухонь: участники праздника активно дегустировали русские блины, узбекский плов, татарский чак-чак, карельскую уху, белорусские щи. Семейные традиции разных народов ожили на фестивале, и гости насладились вкусом национальных блюд и гостеприимством кулинаров.

На церемонии открытия фестиваля всех приветствовали заместитель главы Гатчинской администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова, руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском округе Людмила Сенькина и глава Таицкого территориального управления Ирина Львович.

С южных гор до северных морей

Дегустацию национальных блюд открыл символический акт: почетным гостям на сцене и зрителям в зале предложили разделить большой белый каравай, и началось знакомство с богатой фестивальной программой.

Первой была представлена Армения – страна, где возвышается библейская гора Арарат, и где в четвертом веке до нашей эры было выведено абрикосовое дерево, из коры которого изготавливают древнейший армянский музыкальный инструмент – дудук, звуки которого слушали гости фестиваля.

В палатке армянской кухни всех встречали ароматы специй и знаменитых армянских блюд. Здесь подавали долму – нежные виноградные листья с сочной мясной начинкой и медовую пахлаву, а также чудó – лепешку из тонкого теста и прослойкой из зелени. На запивку предлагался домашний айран – сколь полезный, столь и вкусный напиток на кефире. Угощения приготовила армянская семья из Тайцев под руководством Лены Аракелян.

Со склонов Арарата гости переместились на Север. Карельская кухня предлагала знаменитые калитки, пирожки с картошкой и грибами и карельскую уху.

«Эта уха готовится только из красной рыбы и обязательно с добавлением сливок – чем жирнее, тем вкуснее, – пояснила шеф-повар Валерия Александрова. – А главный секрет карельских калиток – сочетание пшеничной и ржаной муки. В начинку можно добавить грибы или вообще сделать сладкие калитки с творогом».

Культура карелов и ингерманландцев, исстари проживающих на гатчинской земле, имеет общие финно-угорские корни, отсюда и схожесть в обрядах, мелодиях и традиционных блюдах на столе. На фестивале хореографический коллектив «Людмила» выступил с редкой композицией «Ралли йали» – это народный танец ингерманландцев.

Народное единство – в отдельно взятой семье

Гостям фестиваля представили солнечный Узбекистан, уроженцев которого много в наших краях. Оказывается, один из ярких символов Узбекистана – тюбетейка – не просто головной убор, а зашифрованное послание предков и мощный оберег. Каждый элемент узора – это знак, например, для охраны здоровья или выражающий пожелание большой и дружной семьи. Такие орнаменты защищали дом и род, а тесьма с золотой вышивкой свидетельствовала о высоком статусе и благополучии владельца. Говорят, по тюбетейке можно было «прочесть» родину человека, его возраст и положение в обществе.

На фестивале в палатке с узбекской кухней предлагали, конечно, настоящий узбекский плов, приготовленный по всем канонам – в казане и на дровах. Большим успехом пользовалась и самса.

А в соседней палатке гости лакомились блюдами татарской кухни. Здесь подавали зур-бэлиш, что означает «большой круглый пирог», начиняют его обычно курицей или мясом с картошкой и луком. Был на столе и кыстыбый – лепешки из пресного теста с начинкой, и сладкий чай с молоком по-татарски – для гармоничного сочетания вкусов.

На десерт предлагали традиционный «торт» тюркских народов – чак-чак. В разных районах Татарстана его готовят по‑разному: кусочки теста – «капельки» – могут быть мелкими и продолговатыми или круглыми и крупными. Считается, что чак-чак своим ярким цветом символизирует солнце, а собранной структурой выражает радушие, дружелюбие и единство (говорят, Татарстан – это место, где чак‑чак может решить любые мировые проблемы). Кроме чак-чака, к чаю предлагался татарский «хворост» или «кош теле», что значит «язычок птички».

Палатки с узбекской и татарской кухней организовали три поколения одной большой многонациональной семьи из Гатчинского округа. Хозяйка палаток Юлия Пак рассказала, что в семье – четыре национальности:

«Мама у меня – коренная татарка, уроженка Башкирии. Мама моего мужа – русская, отец – наполовину татарин, наполовину узбек, а мой папа – кореец. Получается, что наши четверо детей – представители четырех национальностей. Я с гордостью несу корейскую фамилию своего отца, и у меня есть большое желание в следующем году представить на фестивале еще и корейскую кухню».

Как заметила Юлия, кухня узбекского, татарского и корейского народов – разная, и в семье бережно хранят рецепты и обычаи:

«Даже если вы возьмете одни и те же ингредиенты и будете готовить из них национальные блюда, все получится по-разному. В этом наше богатство: в нашей семье сочетаются несколько культур, которые дружны между собой».

Готовить национальные блюда и угощать гостей на фестивале помогали дети. Чтобы приготовить все согласно традициям, да еще в масштабах фестиваля, потребовалось много усилий и продуктов. Младший, Назар, готовил вместе с папой плов. Мамина правая рука, конечно, дочка:

«Тамила – великолепная помощница, – говорит Юлия. – Уже сама прекрасно готовит, торты печет. Она всегда была рядом со мной, а чем ближе дети к родителям, тем больше у них возможностей впитать национальные особенности и семейные традиции. Я учу ее таинствам, которые когда-то узнала от своих бабушек, и это, я считаю, важная родительская миссия – передавать детям знания предков. Как моя мама учила меня: все должно быть красиво, изящно, вкусно, добротно, изобильно. И когда за богатым столом собирается вся семья, все родные, это наше большое счастье».

Русь Великая

Знаете ли вы, что привычные символы Руси пришли к нам из других культур и были качественно переработаны местными умельцами?

Например, как рассказали на фестивале, предок ушанки – монгольская меховая шапка с ушами; кокошник ведёт род от античных тиар и византийских украшений, а само слово «кокошник» связано с формой гребня курицы. Валенки берут начало у кочевников Центральной Азии – войлочная обувь была найдена на Алтае еще до нашей эры, а русские мастера довели её до широкого использования и разнообразия форм.

Прославленной русской матрешке вообще немногим больше века. По одной из версий, ее прообразом стала точеная фигурка буддийского святого Фукурума, которую привезли с острова Хонсю в подмосковную усадьбу Абрамцево. Токарь Василий Звездочкин выточил из дерева куклу, внутри которой располагалось еще семь фигурок. В 1900 году матрешка получила бронзовую медаль на международной выставке кустарных ремесел в Париже, после чего и завоевала мировую популярность, прочно ассоциируясь с Россией. Ну, и самовар вошел в русский быт только при Петре I, который привез первые экземпляры из Европы.

На фестивале звучало много русских народных песен, а в палатке с русской кухней под руководством Натальи Дубровиной подавали блины с вареньем, гречку по-купечески и винегрет. Недостатка в желающих попробовать не было.

Русь Белая

Аист – предвестник счастья, удачи и благополучия – один из символов Белоруссии. Так же, как и зубр, олицетворяющий мощь и силу. В Гатчинском округе живет много белорусов, и, конечно, в каждом доме обязательно готовят блюда белорусской кухни, которая так похожа на русскую – как, собственно, язык и культура двух идентичных народов.

На фестивале белорусскую народную песню «Куплинка» исполнила представительница Таицкого КДЦ Ирина Володина. В палатке белорусской кухни, организованной Натальей Князьковой, всех угощали знакомыми с детства блюдами: салатом овощным витаминным, салатом грибным, печеночными котлетами и зелеными щами. И вкусно, и сытно, и как дома.

А местная ферма «Коза и Маша» презентовала на фестивале свою кисломолочную продукцию – сыры с пажитником, с томатами, с тыквенными семечками, с оливками, творог и сгущенку и даже, пардон, белпер – твердый швейцарский сыр в форме шариков в обсыпке из перца. Вся продукция – фермерская, из козьего или коровьего молока.

Русские певуньи и татарские песни

Попробовав гастрономические изыски, гости праздника обращались к пище для ума и рук. На фестивале предлагался целый спектр занятий от мастеров гатчинского кластера креативных индустрий: лепка из глины, плетение из бересты и ротанга, городецкая роспись, макраме, пескография, мастер-классы по созданию народной куклы и «ловца снов», чеканка и фотозона.

Для самых маленьких открылся «Дом сказок»: в отдельном шатре народная сказительница читала детям сказки – русскую, армянскую, узбекскую, татарскую, белорусскую и карельскую.

Тем временем на сцене шла концертная программа. На «Хоровод дружбы» съехались артисты со всего Гатчинского округа – танцевальные ансамбли и хоры, взрослые мастера сцены и юные таланты. Здесь были коллективы из Большеколпанского, Сусанинского, Пудомягского, Дружногорского, Сяськелевского, Таицкого, Батовского, Вырицкого культурно-досуговых центров, из Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный», Новосветской школы искусств и фестивального центра «Лидер», из Гатчинского ЦТЮ и Коммунара, гости – фолк-группа «Колесо».

Творческий коллектив «Рукодельницы» из Батово выступил с презентацией своей коллекции одежды «Оредеж», каждый образец которой – результат переложения народного костюма на язык современной моды.

Многообразие форм и стилей соединилось в одном большом празднике дружбы и взаимопонимания. Например, Дарья Котлярова из Таицкого КДЦ спела казахскую песню «Дударай», танцевальный коллектив «Палитра» из Дружной Горки исполнил башкирский танец, а татарская песня «Не расставайтесь» прозвучала в исполнении ансамбля русской песни «Ивушка». По отзывам участников фестиваля – носителей языка, русские певуньи спели песню на чистом татарском.

Руководители коллективов получили благодарственные письма и памятные подарки. Также наградами были отмечены мастера кулинарного искусства, угощавшие гостей блюдами национальной кухни, и представители организаторов – председатель Таицкого женсовета Елена Ямса и директор Гатчинского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Анна Шерепенко.

Фестиваль, созданный по инициативе женсовета Тайцев, при поддержке гатчинского комитета по местному самоуправлению и руководства Таицкого теруправления, – это встреча разных культур и народных традиций, каждая из которых несет свою красоту и смысл, а вместе они – большой хоровод дружбы. «Братских народов союз вековой», – как гласит гимн России.

Екатерина Дзюба