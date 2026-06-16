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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

17.06.2026 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское ТУ:

д. Сяськелево,

д. Крокшево,

д. Тепловка.

 

17.06.2026 с 10:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой.     