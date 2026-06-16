Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
17.06.2026 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево,
д. Крокшево,
д. Тепловка.
17.06.2026 с 10:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой.
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