Гатчинская «Галактика» - лучший экспортер северо-запада

Первое
место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» среди
крупного бизнеса занял гатчинский завод по производству различных молочных
продуктов ООО «Галактика».
В
числе победителей — ООО «Ягоды Карелии» из Ломоносовского района, оно заняло второе
место в номинации «Экспортер года в сфере АПК среди малых и средних предпринимателей».
Предприятие занимается сбором, переработкой и заморозкой ягод и грибов.
Второе
место в номинации «Трейдер года» среди малых и средних предприятий у ООО
«Бейкери продакшн» — торговой компании, реализующей продукцию, произведенную
кондитерским объединением «Любимый Край».
Победители
окружного этапа премии «Экспортер года» по СЗФО примут участие в третьем —
федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов пройдет в ноябре на
международном экспортном форуме «Сделано в России». Победители «Экспортера
года» получат различные бонусы от Российского экспортного центра и генерального
партнера премии ПАО «Сбербанк».