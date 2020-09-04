Гатчинская «Галактика» - лучший экспортер северо-запада

Первое место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» среди крупного бизнеса занял гатчинский завод по производству различных молочных продуктов ООО «Галактика».

В числе победителей — ООО «Ягоды Карелии» из Ломоносовского района, оно заняло второе место в номинации «Экспортер года в сфере АПК среди малых и средних предпринимателей». Предприятие занимается сбором, переработкой и заморозкой ягод и грибов.

Второе место в номинации «Трейдер года» среди малых и средних предприятий у ООО «Бейкери продакшн» — торговой компании, реализующей продукцию, произведенную кондитерским объединением «Любимый Край».

Победители окружного этапа премии «Экспортер года» по СЗФО примут участие в третьем — федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России». Победители «Экспортера года» получат различные бонусы от Российского экспортного центра и генерального партнера премии ПАО «Сбербанк».