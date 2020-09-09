Гатчина стала частью автопробега памяти

Акция прошла в рамках традиционного автопробега памяти «Никто не забыт – ничто не забыто», который Законодательное собрание Ленинградской области организует на местах боевой славы в регионе ежегодно, начиная с 2006 года. В нынешнем году автопробег памяти был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Стартовал автопробег у музейно-мемориального комплекса «Прорыв» в Кировске, где участников акции приветствовали председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и губернатор Александр Дрозденко.

После возложения цветов и венков к памятнику «Белый танк» автоколонна двинулась дальше. В нее вошли около 50 автомобилей военных лет, мотоциклов и байков. Участниками автопробега стали депутаты областного парламента, представители исполнительной власти региона, ветераны Великой Отечественной войны, молодежный актив региона и семьи с детьми - всего около 400 человек.

Следующей остановкой автоколонны стало братское захоронение в Тосно, после чего участники направились в Гатчину.

В торжественно-траурном митинге у стелы «Гатчина – город воинской славы» приняли участие вице-спикер областного парламента Дмитрий Пуляевский, депутаты областного парламента Татьяна Бездетко, Лариса Пункина и Сергей Коняев, глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, председатель региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Юрий Олейник, член Молодежного парламента Алина Коняева и многие другие.

- В Ленинградской области находится самая западная точка Великой Отечественной войны, где был остановлен враг. Это мост через реку Воронка. Мы постоянно изучаем историю войны, сопротивления, блокады, партизанского движения, и всегда убеждаем в том, что даже в самые страшные годы войны наш народ был един, а значит, непобедим, - сказал Дмитрий Пуляевский и поблагодарил всех участников автопробега, в особенности ветеранов, которые на своем примере демонстрируют силу духа и волю к жизни.

- Наши великие предки смогли отстоять Ленинград, всю страну и выгнать фашистов обратно, дойдя до Берлина. Мы должны передавать этот подвиг из уст в уста, чтобы каждое следующее поколение знало и уважало память наших героев, - сказал Виталий Филоненко.

Алина Коняева от имени молодежного актива рассказала, что в регионе проводится большая работа среди подрастающего поколения по увековечиванию памяти ленинградцев, которые пали в боях Великой Отечественной войны ради нашего чистого неба и мирной жизни.

Далее участники митинга почтили память защитников Отечества и возложили цветы к подножию стелы. Завершился автопробег у монумента героическим защитникам Ленинграда в Санкт-Петербурге.