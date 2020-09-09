Гатчина стала частью автопробега памяти

Акция прошла в рамках
традиционного автопробега памяти «Никто не забыт – ничто не забыто», который
Законодательное собрание Ленинградской области организует на местах боевой
славы в регионе ежегодно, начиная с 2006 года. В нынешнем году автопробег
памяти был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Стартовал автопробег у музейно-мемориального комплекса «Прорыв» в Кировске,
где участников акции приветствовали председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин и губернатор Александр Дрозденко.
После возложения цветов и венков к памятнику «Белый
танк» автоколонна двинулась дальше. В нее вошли около 50 автомобилей военных
лет, мотоциклов и байков. Участниками автопробега стали депутаты областного
парламента, представители исполнительной власти региона, ветераны Великой
Отечественной войны, молодежный актив региона и семьи с детьми - всего около
400 человек.
Следующей
остановкой автоколонны стало братское захоронение в Тосно, после чего участники
направились в Гатчину.
В
торжественно-траурном митинге у стелы «Гатчина – город воинской славы» приняли
участие вице-спикер областного парламента Дмитрий Пуляевский, депутаты областного
парламента Татьяна Бездетко, Лариса Пункина и Сергей Коняев, глава Гатчины и
Гатчинского района Виталий Филоненко, председатель региональной общественной
организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов Юрий Олейник, член Молодежного парламента Алина
Коняева и многие другие.
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В Ленинградской области находится самая западная точка Великой Отечественной
войны, где был остановлен враг. Это мост через реку Воронка. Мы постоянно
изучаем историю войны, сопротивления, блокады, партизанского движения, и всегда
убеждаем в том, что даже в самые страшные годы войны наш народ был един, а
значит, непобедим, - сказал Дмитрий Пуляевский и поблагодарил всех участников
автопробега, в особенности ветеранов, которые на своем примере демонстрируют
силу духа и волю к жизни.
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Наши великие предки смогли отстоять Ленинград, всю страну и выгнать фашистов
обратно, дойдя до Берлина. Мы должны передавать этот подвиг из уст в уста,
чтобы каждое следующее поколение знало и уважало память наших героев, - сказал
Виталий Филоненко.
Алина
Коняева от имени молодежного актива рассказала, что в регионе проводится
большая работа среди подрастающего поколения по увековечиванию памяти
ленинградцев, которые пали в боях Великой Отечественной войны ради нашего
чистого неба и мирной жизни.
Далее участники митинга почтили память защитников Отечества и возложили цветы к подножию стелы. Завершился автопробег у монумента героическим защитникам Ленинграда в Санкт-Петербурге.