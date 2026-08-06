Награды нашли строителей

На празднике также назвали победителей конкурса Союза строительных организаций Ленинградской области: лучшие компании, проекты и специалисты получили традиционные бронзовые статуэтки бобров и дипломы.

Знак «Почётный строитель России» вручили вице-губернатору Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Евгению Барановскому.

Звания «Почётный строитель Ленинградской области» удостоены исполнительный директор компании «ГСМК» Вероника Адамюк, руководитель группы по ремонту и обслуживанию грузоподъёмных машин производственного объединения «Баррикада» Сергей Иванов и начальник производственно-сбытового отдела Подпорожского завода мостовых железобетонных конструкций Елена Васильева.

«У строителей особая мера признания: их труд со временем становится частью жизни тысяч людей. Дом наполняется голосами, в школе звучит первый звонок, вокруг нового квартала вырастает городская жизнь. Награда в этой профессии отмечает и мастерство человека, и след, который он оставляет на земле. Ленинградская область растёт вместе со своим строительным комплексом. Благодарю всех, кто проектирует, производит материалы, строит и вводит объекты в эксплуатацию», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В продолжение церемонии ЛенОблСоюзСтрой назвал лучшие компании, проекты и специалистов отрасли по итогам 2025 года. Победителей определили в 15 номинациях — от налогового вклада, темпов строительства и охраны труда до качества школ, детских садов, жилой среды и архитектуры. Главным символом профессионального признания традиционно стала статуэтка бронзового бобра.

«Конкурс проводится при поддержке Правительства Ленинградской области с 2011 года и у него вполне осязаемые критерии: сколько налогов компания оставляет в Ленинградской области, соблюдает ли сроки ввода, умеет ли построить хорошую школу или детский сад, создать безопасную площадку, удобный двор и архитектуру со своим лицом. Поэтому бронзовый бобр ЛенОблСоюзСтроя — знак профессионального уважения за результат, который можно увидеть, проверить и которым будут пользоваться люди. В этом году среди победителей — школа «Высший пилотаж» в Гатчине, детский сад № 8 в Мурино, кварталы «Янила Драйв», «Город Звёзд», «Светло» и «Новый Питер». Эти проекты и команды задают отрасли планку на следующий год», — отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

Лучшим налогоплательщиком среди застройщиков признано АО «СевНИИГиМ».

Лучшие показатели в массовом жилищном строительстве продемонстрировала ГК «ПИК», в малоэтажном и коттеджном строительстве — ГК «Алгоритм жизни», по срокам ввода жилья — ГК «ЕвроИнвест Девелопмент».

Лучшими социальными объектами стали детский сад № 8 компании «МАВИС» в Мурино и школа «Высший пилотаж» компании «ГСМК» в Гатчине.

За благоустройство отмечен квартал «Янила Драйв» ГК «Ленстройтрест», за комплексное освоение территории — квартал «Город Звёзд» Setl Group, за создание комфортной жилой среды — «Новый Питер» ГК «ТРЕСТ».

Самым клиентоориентированным застройщиком стала группа «Аквилон», лучшим генеральным подрядчиком — ГК «Расцветай».

Награду за оригинальность архитектурных решений получил 18-й лот квартала «Новый Питер», реализованный ГК «ТРЕСТ» по проекту архитектора Дениса Настаса и бюро «Настас и Партнёры».

В сфере охраны труда лучшим признано СМЭУ «Заневка», в производстве и поставках строительных материалов — производственное объединение «Баррикада».

Звание «Человек года» по версии ЛенОблСоюзСтроя получил первый заместитель генерального директора ГК «ТРЕСТ» Анзор Берсиров.