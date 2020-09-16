Цифровая карта для транспортной системы Ленинградской области

Разработка программы ведется по заказу ГКУ «Ленавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочая группа проекта открыла ознакомительный доступ к карте, чтобы каждый желающий мог оценить масштаб и объем учитываемых параметров при разработке комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области. Пока доступно 13 слоев данных: от административно-территориального деления и показателей плотности населения до загруженности улично-дорожной сети.

Напомним, разработка программы стартовала в августе и должна завершиться к концу этого года. Собранные данные станут основой для создания математической модели транспортной сети. В дальнейшем она станет своего рода цифровым «испытательным полигоном»: при внесении любых изменений на модели видно, какой эффект получится в итоге.

Наблюдать за процессом разработки может каждый: для этого запущен специальный сайт, где постоянно обновляется информация о ходе выполнения работ. С начала сентября поступило уже 423 предложения от жителей, касающихся строительства новых дорог, изменения существующих схем движения, обустройства светофоров и остановок, продления или создания новых автобусных маршрутов. Прием заявок идет до 1 ноября этого года.