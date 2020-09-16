Цифровая карта для транспортной системы Ленинградской области

Разработка программы ведется по заказу ГКУ
«Ленавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Рабочая группа проекта открыла ознакомительный доступ к
карте, чтобы каждый желающий мог оценить масштаб и объем учитываемых параметров
при разработке комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской
области. Пока доступно 13 слоев данных: от административно-территориального
деления и показателей плотности населения до загруженности улично-дорожной
сети.
Напомним, разработка программы стартовала
в августе и должна завершиться к концу этого года. Собранные данные станут
основой для создания математической модели транспортной сети. В дальнейшем она
станет своего рода цифровым «испытательным полигоном»: при внесении любых
изменений на модели видно, какой эффект получится в итоге.
Наблюдать за процессом разработки может
каждый: для этого запущен специальный сайт, где постоянно обновляется
информация о ходе выполнения работ. С начала сентября поступило уже 423
предложения от жителей, касающихся строительства новых дорог, изменения
существующих схем движения, обустройства светофоров и остановок, продления или
создания новых автобусных маршрутов. Прием заявок идет до 1 ноября этого года.