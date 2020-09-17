Спасите Гатчинскую мельницу!

В редакцию газеты «Гатчинская правда» пришло коллективное письмо от инициативной группы и неравнодушных жителей Мызы-Ивановка Пудостьского поселения с вопросами по сохранению здания Гатчинской мельницы в усадьбе Штакеншнейдера. Письмо подписали несколько десятков человек.

- На наших глазах гибнет здание Гатчинской мельницы – памятник XVIII века. Здание находится в аварийном состоянии, и мы можем потерять этот единственный, дошедший до нашего времени, памятник навсегда. Как навсегда потеряли другой памятник - Розовую дачу, родовое имение знаменитого архитектора А.И. Штакеншнейдера, и охотничий домик Павла I.

В нашей богатой стране, хочется верить, найдутся деньги на сохранение своей истории. Архитектурные шедевры, созданные А.И. Штакеншнейдером, приносят немалый арендный доход и могли бы помочь сохранить память об этом выдающемся человеке. В Мариинском дворце, построенном выдающимся зодчим, теперь располагается ЗАКС, во дворце Белосельских-Белозерских - Санкт-Петербургский культурный центр и Представительство Первого канала, в Новомихайловском дворце - филиалы РАН.

Неужели эти организации допустят уничтожение столь важных исторических объектов, известных еще со времен Павла I?

С нашего молчаливого согласия мы, наше поколение, безвозвратно потеряли Розовую дачу, охотничий домик Павла, на наших глазах гибнет и здание мельницы…

Здание это попало в частные руки, владелец не принимает никаких мер по сохранению исторического объекта. Безжалостно гибнет парк. На чудом сохранившемся погребе усадьбы архитектора жгут костры.

В своем письме инициативная группа поднимает ряд вопросов. Существует ли обязательство у лица, имеющего право собственности на данное имущество, по выполнению требований, предусмотренных соответствующим охранным обязательством, а также порядок и условия их выполнения? Являлась ли Розовая дача, охотничий домик Павла I, а также здание мельницы объектом культурного наследия? Если нет, то почему они до сих пор не выявлены? Завтра может быть поздно.

Жители просят «принять необходимые меры для спасения этих важных исторических объектов, сделавших нашу местность знаменитой».

Мы направили это коллективное письмо в комитет по культуре Ленинградской области и получили ответ от заместителя председателя комитета – начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Г.Е. Лазаревой.

В нем говорится, что мельница находится в составе объекта культурного наследия федерального значения под наименованием: «Дом, в котором в 1802 г. родился архитектор Штакеншнейдер Андрей Иванович. Здесь бывал поэт Полонский Яков Петрович и теоретик революционного народничества Лавров Петр Лаврович».

Распоряжением комитета от 1 сентября 2016 года утверждено охранное обязательство собственника или иного законного владельца памятника. Ознакомиться с данным охранным обязательством можно на официальном сайте комитета по культуре Ленобласти в разделе «ГИКЭ. «Распоряжения об охранных обязательствах».

В соответствии со статьей 47.3 федерального закона «Об объектах культурного наследия» и требованиями охранного обязательства, поддержание объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния является обязанностью физического или юридического лица, которому объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, принадлежит на праве собственности, в том числе в случае, если указанный объект находится во владении или в пользовании третьего лица (третьих лиц) на основании гражданско-правового договора.

Таким образом, указанные лица обязаны осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии и еще много чего. Например, не проводить работы, изменяющие предмет охраны, не использовать объект культурного наследия под склады и объекты производства, не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии и так далее.

В 2019 году, в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области», проведена инвентаризация объекта культурного наследия с целью уточнения пообъектного состава, а также определения предметов охраны и границ территории. Приказом комитета от 18 ноября 2019 года в предмет охраны памятника включены: фундамент дома (утрачен), здание каменной мельницы и хозяйственные постройки.

А вот ответа на главный вопрос, как заставить собственника выполнять охранные обязательства, мы так, увы, и не получили.



