А у нас – газопровод-ввод

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал на ближайшие пять лет соглашение с «Газпромом». За эту пятилетку «Газпром» вложит в газификацию региона более 31 млрд рублей. Заместитель председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Павел Цыханвей объяснил, что означает подписание этого соглашения для региона: максимальную газификацию в минимальные сроки.

- Это действительно самая масштабная социально-направленная программа не только на территории Ленинградской области, но и во всей России, которая позволит нам подключить все поселения области. Включая и те промышленные предприятия, которые до сих пор не могли подключиться, – сказал Павел Сергеевич.

Гатчинский район – лидер газификации

Директор Управления строительства Гатчинского района Игорь Ермолаев подвел краткий итог газификации Гатчинского района за последние пять лет. По словам Игоря Михайловича, за это время было построено и введено в эксплуатацию 54 распределительных газопровода. В настоящее время в процессе проектирования и строительства находится 21 объект на сельской территории и 10 объектов в самой Гатчине. Сформировано 28 заявок в областной Комитет по ТЭК на предоставление субсидий.

- Проектирование и строительство газораспределительных сетей ведется за счет областного и местного бюджетов. От жителей поступает очень много вопросов по газификации индивидуальных домовладений, по поводу технического подключения – это отрезок от распределительного газопровода до калитки земельного участка. Данная деятельность регламентируется постановлением правительства РФ, и для подключения требуется получение технических условий – потребителю необходимо обратиться в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Строительство ведется за счет собственных средств потребителя силами «Газпром газораспределение», – пояснил Игорь Ермолаев. – Стоимость установлена областным Комитетом по тарифам и ценообразованию и в среднем составляет 50-60 тысяч рублей, при условии, что газопровод находится на расстоянии не более 200 метров.

После технологического подключения появляется возможность проведения газопровода-ввода, которое жители выполняют за счет собственных средств с использованием субсидий. Размер субсидии для ветеранов Великой Отечественной, блокадников может составлять порядка 300 тысяч рублей, для остальных собственников – 145 тысяч рублей. Непосредственно исполнителя работ по проведению газопровода-ввода гражданин может выбрать самостоятельно. В том числе исходя из минимальной стоимости.

Мы совместно с администрациями поселений очень активно сотрудничаем с инициативными группами по газификации. За последние пять лет с участием инициативных групп были построены распределительные сети в Сиверском, в деревне Алапурской, Юля-Пурской, в Больших Борницах, Пудомягах, в Вырице.

Павел Цыханвей добавил, что существует три основных программы. Первая – это программа газификации Ленобласти. За счет этих средств строятся так называемые внутрипоселковые – или распределительные – сети. Существуют объекты, которые строятся за счет спец. надбавки – это средства «Газпрома», которые включены в тариф. И непосредственно сами межпоселковые газопроводы – от одного населенного пункта до другого – строятся по программе «План-график синхронизации выполнения программ газификации регионов».

- В Гатчинском районе газификация идет семимильными шагами, – заявил Павел Цыханвей. – Начиная с программы, по которой уже газифицировано более 40 населенных пунктов, сейчас в работе также порядка 40 населенных пунктов. Останавливаться не будем. Хотелось бы поддержать инициативные группы граждан, которые активно включаются в работу – это сильно упрощает процесс газификации.

…но ещё не вся Гатчина газифицирована

Телезрители забросали гостей передачи вопросами по поводу газификации конкретных населенных пунктов, улиц и даже отдельных домов. И целый шквал вопросов был адресован представителям «Газпрома», которые, против ожидания, на «Открытую власть» не пришли.

- Планируется ли газификация частного сектора на Красносельском шоссе – дома с четными номерами от № 8 до № 22 и дальше? – спросили жители. Игорь Ермолаев ответил утвердительно: в 2021 году планируется предпроектная разработка и проектирование. Соответственно, монтажные работы будут в 2022 году.

Жители Мариенбурга интересовались, входят ли улицы Рысева и Кустова в перечень тех, что будут сейчас газифицировать.

- Будет возможность их газификации в рамках программы газификации Мариенбурга, – ответил Павел Цыханвей. – Планируется строительство на 17 улицах – это даст возможность подключения 201 дома.

Были вопросы и про центр Гатчины – когда будет газифицирована улица Чкалова?

Игорь Ермолаев ответил, что на Чкалова будут газифицированы 20 многоквартирных домов. Сейчас ведутся предпроектные разработки, сбор исходной разрешительной документации и проектные работы запланированы на этот год. На 2021 год – строительно-монтажные работы. Газ придет в дома в конце 2021 года.

Нет газа на улице Сойту в Гатчине. Когда будет? Игорь Михайлович объяснил, что дело усложняет близость к охранной зоне, к Приоратскому парку – есть проблемы в прокладке данного газопровода. Сейчас ведутся предпроектные разработки и переговоры с Комитетом по культуре. «Мы планируем в этом году решить вопрос, в 2021-м осуществим проектирование и приступим к строительно-монтажным работам», – сказал директор Управления строительства Гатчинского района. На вопрос, когда будет газифицирована Круговая улица в Егерской слободе – 5 домов – он ответил, что в 2021 году начнутся предпроектные разработки, в 2022-м – строительно-монтажные работы.

Садоводам нужен газ

Газификация очень интересует дачников: почему прокладка труб для газификации дачных участков стоит так дорого? Трубы из золота? Поступили и вопросы по конкретным садоводствам: когда будет газификация СНТ «Родник» близ деревни Пегелево? А СНТ «Урожай» в Большом Рейзино?

Павел Цыханвей разъяснил дачникам ценовую политику: все социально-ориентированные программы рассчитаны в первую очередь на жителей Ленинградской области. А в садоводствах проживают, преимущественно, петербуржцы. И газификация садоводств – это коллективная заявка. К вопросу о дороговизне:

- Плата за технологическое присоединение – 50-60 тысяч рублей, – заметил Павел Сергеевич. – Берем садоводство – допустим, 50 домов. Газ проходит в 300 метрах. Так как трубы данного газопровода должны быть большего диаметра, он строится по коммерческой стоимости, и такие газопроводы Ленобласть не субсидирует. Но при этом стоимость подобного газопровода в среднем составляет около 1 млн рублей. Если мы разделим этот миллион на всех членов СНТ, мы получим сумму 25 тысяч рублей – это меньше, чем плата, которую платят местные жители. Кроме того, по программе Агропромышленного комплекса у нас предусмотрены компенсирующие выплаты садоводствам, которые позволяют возместить часть затрат на газификацию. Обращаться следует в Комитет по АПК.

Однако очень часто садоводы не могут договориться между собой, чтобы коллективно провести себе газ, и на этом дело стопорится. Но! Есть еще ряд путей. Даже если «в товарищах согласья нет», члены СНТ не могут собраться и принять коллективное решение, при наличии рядом газопровода группа из 5-7 соседей может подать отдельную заявку, получить технические условия и построить для себя газопровод.

Что касается «Родника» и «Урожая»: в первую очередь, надо прийти в правление и выяснить, направлялись ли заявки в «Газпром газораспределение» на получение технических условий. На это может ответить только председатель садоводства.

Вопросы газификации двух домов в Сусанино на 7-й линии и улицы Колобанова в деревне Войсковицы Сяськелевского поселения были взяты под контроль – для уточнения. Что касается газификации конкретных улиц: Павел Цыханвей пояснил, что здесь правильнее обращаться в администрацию поселения, которая является заказчиком по всем газопроводам. Все поселения газифицируются поэтапно, в первую очередь газ проводят туда, где есть жилые дома. Большая часть строительства газопроводов будет завершена в 2020 году.

Каждой деревне – газовую трубу

Много спрашивали про деревни и села: когда будет газификация? Заместитель председателя областного Комитета по топливно-энергетическому комплексу ответил всем.

Деревня Лампово:

- Недавно завершился дополнительный отбор по объектам. Деревня Лампово вошла в этот 21 объект. В конце сентября с поселением будет подписано соглашение, и в этом году начнется проектирование. Ориентировочный срок завершения строительства – 2022 год.

Деревня Бор Пудомягского поселения:

- В 2023 году будет газ. Бор газифицируется по спец. надбавке – за счет средств «Газпрома». То же относится и к Мызе-Ивановке: газ дадут, скорее всего, в 2021 году, но рассчитываем на 2022-й – с учетом завершения благоустройства.

Поселок Высокоключевой:

- На сегодняшний день идет параллельное строительство межпоселкового газопровода. В 2021 году работы по Высокоключевому будут завершены, и газопровод введен в эксплуатацию.

Село Воскресенское:

- 2021 год. Межпоселковый газопровод построен, завершаются работы по строительству.

Массив 3, Малое Верево:

- Строится распределительный газопровод, в этом году работы закончатся, появится возможность подключения 30 домовладений.

Большие Колпаны:

- Срок завершения строительства газопровода – 2022 год. Пока предусмотрены все улицы.

Деревня Покровская Пудомягского поселения (жители с жалобами дошли до Москвы):

Игорь Ермолаев ответил: «Ведутся проектные разработки, газификация Покровской закончится в 2021 году».

Деревня Черново Пудостьского поселения:

- Газопровод строится, окончательный срок – 2022 год. Но есть вероятность, что уже в 2021-м в Черново будет газ.

Граждане интересовались, есть ли информация от «Газпрома» по строительству межпоселкового газопровода к деревням Бугры и Коммолово Веревского поселения?

Павел Цыханвей ответил, что в Веревском поселении строится около 10 газопроводов, а с этими деревнями есть сложность.

- Не все объекты вошли в программу 21-25, но туда вошли межпоселковые газопроводы, которые позволяют газифицировать другие населенные пункты, – пояснил Павел Сергеевич. – Генеральной схемой в перспективе предусмотрена газификация Коммолово, газ там будет – вопрос, когда? Гатчинский район – один из передовиков по инициативным группам. Если поселение обратится к администрации района и выполнит проектно-изыскательские работы с помощью бюджета района, несмотря на то, что в программу 21-25 эти населенные пункты не вошли, они будут газифицированы.

Газификация деревни Пижмы: ситуация аналогичная.

- Пижма предусмотрена генеральной схемой газификации. Путей два: ждать корректировки программы либо программы завершающей – 26-30, либо не дожидаться, а обращаться в администрацию района за дополнительным выделением средств из бюджета для выполнения проектно-изыскательских работ. Это позволит включиться в программу в первоочередном списке 21-25.

Первомайская улица в Коммунаре, по словам Игоря Ермолаева, будет газифицирована до конца 2020 года.

Не субсидия, а льгота

- Как получить субсидию на газификацию дома? – поинтересовались телезрители.

- Надо обратиться в «Газпром газораспределение» – они подготовят весь комплект документов. Но получают субсидию не граждане, а та организация, которая будет строить и осуществлять технологическое подключение, – пояснил Игорь Ермолаев. – Жители должны быть зарегистрированы по данному адресу не менее года, быть собственниками либо родственниками собственников.

Павел Цыханвей уточнил:

- Данные меры поддержки – это не совсем субсидия. Граждане денежных средств не получают. При наличии документов, подтверждающих право собственности, вы приходите в «Газпром газораспределение» и оформляете договор. При полном комплекте документов вы имеет право на льготу. То есть счет будет выставлен за вычетом положенной субсидии.

Еще жителей интересовало, обязаны ли те, кто проводит газопровод, потом привести улицу в надлежащее состояние. Павел Сергеевич согласился, что это – наболевший вопрос.

- Все работы выполняются на основании технических условий, которые разрабатывает заказчик – поселение. Если техническими условиями предусмотрено проведение благоустройства, подрядчик обязан его выполнить. Если же благоустройство не входило в технические условия, администрация поселения должна находить компромиссное решение, – отметил Павел Цыханвей.

Вообще, гости программы неоднократно подчеркивали активность жителей Гатчинского района и отдали должное администрациям района и поселений, стоящим на передовых позициях в вопросе газификации.

Жители интересовались, когда директор МКУ «Управление строительства Гатчинского района» и заместитель председателя областного Комитета по топливно-энергетическому комплексу проведут личный прием граждан.

Игорь Ермолаев ответил, что в Управлении строительства такого дня нет, но двери службы всегда открыты: г. Гатчина, ул. Гагарина, 5.

Павел Цыханвей пояснил, что официальный график приема размещен на сайте, но можно прийти и в рабочем порядке. А также позвонить по телефону: «Мы отвечаем оперативно, к обращениям граждан относимся внимательно, даем максимально развернутые ответы. Всех, кто обращается в приемную, обязательно принимаем», – заверил Павел Сергеевич.

Напоследок Игорь Ермолаев ответил на вопрос о том, какие задачи стоят на ближайшее время:

- Мы должны завершить объекты, не нарушив сроки, и выполнить обещания, данные жителям. Наша главная задача – улучшение качества жизни граждан.

Екатерина Дзюба