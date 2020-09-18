Николай I в Гатчине: предметы, лица, атмосфера

Комнаты императора Николая I открылись для публики 4 сентября 2020 года. Как подчеркивают сотрудники музея-заповедника «Гатчина», уникальность этого проекта в том, что рабочие апартаменты Николая I воссозданы в помещениях, где они действительно находились при его жизни — на первом этаже Арсенального каре Гатчинского дворца.

Как считает директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов, этот проект стал началом возрождения реального музея царского быта в Арсенальном каре Гатчинского дворца.

- Это очень важное для нас событие, потому что мы впервые по-настоящему начинаем музеефикацию целого комплекса Гатчинского дворца, а именно Арсенального каре, - отметил Василий Панкратов. - Этот комплекс имеет совершенно другую музейную природу, чем остальная часть Дворца. До войны во Дворце было два музея: один находился в Центральном корпусе, другой — в Арсенальном каре. Первый музей считался музеем декоративно-прикладного искусства и архитектуры того времени, а Арсенальное каре называлось музеем истории царского быта, и сюда ходили смотреть на то, как жили царственные особы.

«Главное — сохранить атмосферу того времени»

Комнаты Николая I были оборудованы в Арсенальном каре Гатчинского дворца еще в первой половине XIX века. В царствование Николая I (1825-1855) загородный дворец стал местом пребывания императорской фамилии на время проведения военных маневров. В 1840-50-х годах императорскую резиденцию перестроил архитектор Р.И. Кузьмин, придав ей облик, существующий до наших дней.

В последний раз эти залы были доступны для посетителей в июле 1941 года. В 1944 году, при освобождении Гатчины от фашистских оккупантов, пожар во Дворце практически полностью уничтожил интерьеры Арсенального каре. Во время войны многие экспонаты были утрачены, некоторые эвакуированы, а некоторые оказались в других музеях. Сейчас, благодаря совместным усилиям сразу нескольких музеев, многие из этих вещей вернулись на свое историческое место.

Как рассказала заведующая научным отделом музея-заповедника «Гатчина» Александра Фарафонова, над восстановлением помещений Арсенального каре реставраторы работали десять лет. Большая часть проводимых работ была связана с воссозданием интерьеров.

- Но для нас важнее всего все-таки не интерьеры, - говорит Александра Николаевна. - Важнее всего та обстановка, те вещи, которые окружали представителей царской семьи... Главным для нас было – сохранить атмосферу того времени.

Жизнь императора в лицах и вещах

Войти в покои Николая I можно со стороны Собственного сада. Для императора и членов его семьи такое расположение комнат было неслучайным: в любой момент можно было выйти сразу в сад или просто выглянуть в окно, любуясь видом на Голландские сады.

Анфилада рабочих комнат императора Николая I включает Малый угловой кабинет императора, Камердинерскую, Приёмную, парадный Большой военный кабинет и ряд служебных помещений.

Среди экспонатов есть достаточное количество и подлинных вещей, и подобранных в качестве аналогов утраченных, и воссозданных. Впервые после эвакуации 1941 года свои места в экспозиции исторических залов заняли мемориальные предметы, которые были в этих помещениях при

Николае I: бюро, люстры, вазы, столы, стулья, картины. Некоторые экспонаты, например, походная кровать императора, на которой он отдыхал в Большом Военном кабинете, воссозданы по старинным акварелям и фотографиям.

- Это как раз одна из тех колоссальных сложностей, с которыми мы столкнулись, когда восстанавливали эти помещения, - говорит Александра Фарафонова. - Нам, конечно, хотелось сделать их мемориальными. Но, к большому сожалению, не все предметы сохранились. Поэтому научные сотрудники, исследователи, реставраторы искали аналоги — предметы этого же времени, которые бы повторяли те вещи, которые находились в комнатах Николая Павловича.

Экскурсия по комнатам Николая Павловича позволяет погрузиться в атмосферу того времени, буквально пройдя по следам членов его семьи, его соратников, посетителей, гостей.

В первом помещении - Малом угловом кабинете - император принимал министров, курьеров с фронтов Крымской войны. Здесь нет ничего лишнего — все очень просто, лаконично и практично: низкая мебель, рабочие столы с разложенными на них картами и книгами. Посетителей «встречает» сам Николай Павлович: этот его портрет — одно из шестнадцати полотен, которые, не будучи эвакуированными в начале Отечественной войны, спустя много лет были обнаружены в Германии и вернулись во Дворец в 2018 году.

За этим кабинетом – Камердинерская. При Николае Павловиче находились несколько камердинеров, которые служили ему круглосуточно. Эта комната мало чем отличается от остальных: простая обстановка, диван, стол, стулья. Любопытно, что это единственное помещение, в котором не было верхнего света: яркий свет не должен был отвлекать императора от работы.

В Приёмной император принимал докладчиков. Экскурсовод обязательно обратит внимание посетителей на аутентичные обои достаточно насыщенных цветов и занавески из плотного итальянского шелка, который исполнили на французской мануфактуре, работающей с XVIII века.

Памяти Павла Первого

Самое просторное помещение этой анфилады - Большой военный кабинет. Здесь тоже всё достаточно скромно: простой дубовый паркет, складная походная кровать, на которой спал Николай (точнее, ее абсолютная копия), рабочий стол, умывальный шкаф, ватер-клозет, душевая.

- Николай Павлович был человеком, достаточно скромным в быту, - рассказала Александра Фарафонова. - Когда Гатчинский дворец при нем перестраивался, он был крайне недоволен тем, что смету приходилось все время увеличивать. Николай пытался сократить расходы за счет своих помещений. Здесь размещалась старая мебель из его покоев, на предметах быта не было характерной позолоты. Единственные комнаты, на которых он не экономил — комнаты его супруги, императрицы Александры Федоровны.

Историческое место в Большом военном кабинете заняли подлинные вещи, многие из которых принадлежали лично императору Николаю Павловичу.

- Для Николая Павловича Гатчина, прежде всего, была связана с царствованием его отца Павла и с его матушкой, императрицей Марией Федоровной, - объясняет Александра Фарафонова. - В Гатчинском дворце он собирал все вещи, которые были связаны с памятью государя. Прежде всего, это огромное полотно кисти Лампи-младшего «Император Павел Первый со свитой» (1802 год). Эта картина имеет в некотором роде мистический смысл, потому что Павел Петрович изображен на ней в окружении совершенно разных представителей своего царствования, так или иначе имеющих отношение к его судьбе, жизни и смерти, включая заговорщиков, совершивших его убийство в 1801 году.

Еще один необычный предмет в этом кабинете - роскошная люстра с сохранившейся старинной позолотой и множеством декоративных элементов и деталей, каждая из которых глубоко символична.

Одно из открытий Дворца во время реставрации Арсенального каре - остатки подъёмной машины XIX века, которая служила лифтом с первого на третий этаж. Подъёмная машина была устроена для императрицы Александры Федоровны. Первый механизм работал на ручной тяге, последующий - на электричестве. Сохранились именно фрагменты электрической машины, устроенной по принципу современных лифтов. Этот воистину бесценный экспонат, расположенный в полуподвальном помещении, можно увидеть через вмонтированное в пол стекло. Как работал этот подъемный механизм, можно увидеть на действующем макете Арсенального каре.

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Говоря о перспективах реставрационных работ во Дворце, директор музея-заповедника Василий Панкратов рассказал, что реставрационные работы будут перемещаться дальше, в историческое пространство. Уже практически отреставрирован Арсенальный зал. Сейчас идет реставрация Китайской галереи. На проектировании - комнаты и рабочий кабинет Александра III в тех местах, где они реально находились. Далее последует воссоздание личных покоев супруги Николая Павловича, императрицы Александры Федоровны и цесаревича Александра II. В ближайших перспективах - открытие в ноябре 2020 года фасадов Гатчинского дворца после реставрации.

Фото Ольги Фирсовой