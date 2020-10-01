Если нужна поддержка

- Какова роль Центра
социальной защиты населения (ЦСЗН) в большой работе по оказанию поддержки
гражданам старшего возраста?
- В соответствии с
действующим законодательством ЦСЗН назначает меры социальной поддержки,
определяет нуждаемость граждан в социальном обслуживании и разработке
индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
Что касается мер
социальной поддержки, то все граждане, достигшие возраста 55 лет (для женщин) и
60 лет (для мужчин), имеют право на льготный проезд на автотранспорте на
смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных
перевозок, а также на льготный проезд на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения (за исключением лиц, получающих ежемесячные денежные
выплаты за счет средств федерального бюджета, предусмотренные законодательством
Российской Федерации).
Тонкостей в назначении
мер соцподдержки очень много, и индивидуальный подход нужен к каждому
конкретному гражданину. Например, если гражданин имеет две соцкатегории -
инвалид и ветеран труда РФ, то в таком случае он имеет право выбрать, по какой
категории пользоваться мерами социальной поддержки по оплате ЖКУ.
- По каким вопросам
чаще всего обращаются жители Гатчинского района?
- Большую часть обращений
составляют вопросы о мерах социальной поддержки семей с детьми. Что касается
старшего поколения, то в 2020 году много вопросов по компенсации за вывоз
твердых коммунальных отходов (ТКО) гражданам старше 70 и 80 лет.
Для собственников и
нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, а также для собственников
индивидуальных жилых домов, достигших возраста 70 лет и 80 лет, установлена
мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации части
расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО (в размере 50 и 100
процентов соответственно). В 2020 году в Гатчинском районе данной мерой
соцподдержки пользуются более 500 человек.
Это компенсация не
предоставляется, если гражданин старше 70 лет уже получает меры социальной
поддержки в виде компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.
- Куда обращаться,
чтобы получить компенсацию за вывоз мусора?
- С заявлением и
документами для назначения компенсации следует обратиться в филиалы МФЦ. При
себе иметь паспорт, документы, подтверждающие право собственности (владения,
пользования) на жилое помещение или индивидуальный жилой дом, документы о
начисленных платежах по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включая
плату за обращение с ТКО, содержащие сведения о количестве проживающих за
месяц, предшествующий месяцу обращения, а также реквизиты для перечисления
компенсации.
- Кто имеет право на
социальное обслуживание? С чего начинать, чтобы его получить?
- Гражданин (или
законный представитель гражданина) имеет право обратиться в орган социальной
защиты населения или в МФЦ с заявлением о признании его нуждающимся в
соцобслуживании.
Заявителями, имеющими
право на получение государственной услуги, являются:
- проживающие на
территории Ленинградской области граждане Российской Федерации;
- граждане Российской
Федерации без определенного места жительства, имевшие ранее последнюю
регистрацию по месту жительства на территории Ленинградской области,
- постоянно проживающие
иностранные граждане и лица без гражданства, беженцы.
Обратиться они могут в
случае, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить
условия их жизнедеятельности. Это - полная или частичная утрата способности
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности. Также это наличие в семье инвалида или
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также отсутствие
определенного места жительства.
Согласно методике,
определяется нуждаемость гражданина в соцобслуживании и составляется
индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Совершеннолетние
граждане могут получить социальные услуги на дому, в стационарной форме с
временным проживанием, в стационарной форме с временным проживанием в условиях
геронтологического центра, в стационарной форме с постоянным проживанием и
полустационарной формах социального обслуживания.
Получив на руки
документы, заявитель самостоятельно решает, к кому обратиться за услугами:
социальные услуги оказываются организациями, включенными в реестр поставщиков
социальных услуг Ленинградской области. Этот реестр размещен на официальном
сайте Комитета по социальной защите населения Ленинградской области в разделе
«Деятельность».
- Расскажите, есть ли в
Гатчинском районе служба сиделок?
- Служба сиделок или
социально-бытовая услуга «Обеспечение присмотра» пользуется спросом. Право на
получение услуги имеют:
- одинокие (одиноко
проживающие) граждане на период оформления документов для признания
нуждающимися в предоставлении услуг в стационарной форме социального
обслуживания;
- граждане, проживающие
в семье и имеющие родственников, не обладающих возможностью обеспечения
постоянного ухода и присмотра;
- граждане в составе
одиноких (одиноко проживающих) семей в случае, если второй супруг является
получателем социальных услуг на дому.
- Жители интересуются,
кому положена «тревожная кнопка»?
- Технология
социального обслуживания «Тревожная кнопка» функционирует с 2018 года. В
настоящее время услуги предоставляет ООО «Система Забота». Основными задачами
технологии является оказание услуг экстренной помощи на дому пожилым людям и
инвалидам и оказание услуг специалиста русского жестового языка для инвалидов
по слуху с использованием видео связи. Услуга предоставляется бесплатно.
- Каковы условия работы
социального такси?
- Для обеспечения
доступа инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения к
социально-значимым объектам Ленинградской области и Санкт-Петербурга
организована работа социального такси. Категорий, которые могут воспользоваться
этой услугой, много. Одним она предоставляется бесплатно, другим с частичной
оплатой. Граждане оплачивают услугу непосредственно автотранспортной
организации, в зависимости от проезжаемого расстояния (за исключением случаев
бесплатного оказания услуг) в размере 10% от общей стоимости услуги, если
проезжаемое расстояние составляет более 150 км; 25% от общей стоимости услуги,
если проезжаемое расстояние составляет менее 150 км.
В месяц может быть
оформлено не более шести заявок (гражданам, получающим услуги гемодиализа - не
более 12 заявок в месяц). Одной поездкой считается доставка получателя к
социально значимому объекту. Перенос и суммирование неиспользованных поездок в
текущем месяце на следующий месяц не производится. Можно брать с собой в
поездку двух сопровождающих лиц (пользуются услугами социального такси
бесплатно).
Телефон для заказа
социального такси: 8-800-777-04-26. Заявки на предоставление транспортных услуг
принимаются диспетчерами социального такси круглосуточно, не позднее, чем за
два дня до предоставления транспортной услуги. По всем вопросам, касающимся
организации перевозок, а также заказа социального такси, граждане могут
обратиться в службу контроля качества по телефону: 8 (965)032-18-04.
- Какие услуги сейчас
более востребованы?
- С начала года
филиалом учреждения в Гатчинском районе признано более 480 граждан пожилого
возраста и инвалидов нуждающимися в социальном обслуживании, и для них
разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг. В том
числе 319 человек получают услуги на дому (в том числе пять человек обратились
за предоставлением технологии социального обслуживания «Тревожная кнопка»); 147
человек - социальные услуги в стационарной форме с временным проживанием; 10
человек – услуги в стационарной форме с временным проживанием в
Геронтологическом центре (Кириши); один человек – услуги в полустационарной форме. Это связано с тем,
что с 23 января 2020 года в Гатчинском районе отсутствуют учреждения,
оказывающие услуги в полустационарной форме по индивидуальной программе, в
связи с исключением из реестра социальных услуг медицинского центра «Здоровье».
В получении срочных социальных услуг (когда программа не разрабатывается)
признаны нуждающимися пять человек.
Для признания граждан
нуждающимися в социальных услугах в стационарной форме с постоянным проживанием
в ЦСЗН направлено 176 заявлений.
С начала года до 1
сентября в учреждениях социального обслуживания Гатчинского района услуги
получил 1071 гражданин, из них на дому - 940 человек; услуги сиделки – четыре
человека; в стационарной форме с временным проживанием – 127 человек.
Контроль качества
оказания услуг организациями социального облуживания осуществляет комитет по
социальной защите населения Ленобласти.
- Может ли родственник
устроиться сиделкой и получать деньги, сын обратиться за оказанием социальной
услуги для отца, а специалист ЦСЗН заверить подпись лежачего больного для
направления его в стационар?
- Оказывать услугу
«Обеспечение присмотра» могут сотрудники организаций социального обслуживания,
входящих в перечень поставщиков социальных услуг Ленобласти.
Обратиться за оказанием
услуги может сам гражданин или его законный представитель на основании
нотариальной доверенности. Специалист ЦСЗН не имеет право заверять подпись, а
удостоверяет факт собственноручной подписи заявителя в заявлении. В случае
полной утраты гражданином способности к самообслуживанию, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, необходимо, в
рамках действующего законодательства, обращаться в суд для лишения его
дееспособности и назначения опекуна.
С необходимым пакетом
документов гражданин (законный представитель) обращается в орган социальной
защиты населения или в МФЦ. В течение 10 рабочих дней с момента подачи
заявления ЦСЗН принимает решение о признании (не признании) гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме с постоянным
проживанием и при вынесении положительного решения разрабатывает индивидуальную
программу предоставления социальных услуг. После получения индивидуальной
программы гражданин (законный представитель) обращается в организацию
социального обслуживания, входящую в реестр поставщиков социальных услуг.
- Куда обращаться
пенсионеру, чтобы бесплатно поставить зубные протезы?
- Право на бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов за счет средств областного бюджета
реализуется в форме сертификата. Он предоставляется федеральным ветеранам
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, получающим ежемесячную
денежную выплату за счет средств областного бюджета. Стоимость сертификата в
2020 году составляет
31 900 рублей. Он выдаётся один раз в пять лет.
Для получения
сертификата граждане подают заявление в МФЦ или через портал государственных
услуг. При обращении необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность
гражданина, а также справку о наличии медицинских показаний к
зубопротезированию, выданную медицинской организацией государственной системы
здравоохранения, участвующей в реализации территориальной программы ОМС,
оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь по
специальности «стоматология». Срок действия справки - шесть месяцев со дня
выдачи.
При желании льготники
вправе за счет собственных средств доплатить разницу за более дорогой протез.
- Спасибо за полезную
информацию.
Беседовала Татьяна
Можаева