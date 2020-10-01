Если нужна поддержка

- Какова роль Центра социальной защиты населения (ЦСЗН) в большой работе по оказанию поддержки гражданам старшего возраста?

- В соответствии с действующим законодательством ЦСЗН назначает меры социальной поддержки, определяет нуждаемость граждан в социальном обслуживании и разработке индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

Что касается мер социальной поддержки, то все граждане, достигшие возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), имеют право на льготный проезд на автотранспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок, а также на льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (за исключением лиц, получающих ежемесячные денежные выплаты за счет средств федерального бюджета, предусмотренные законодательством Российской Федерации).

Тонкостей в назначении мер соцподдержки очень много, и индивидуальный подход нужен к каждому конкретному гражданину. Например, если гражданин имеет две соцкатегории - инвалид и ветеран труда РФ, то в таком случае он имеет право выбрать, по какой категории пользоваться мерами социальной поддержки по оплате ЖКУ.

- По каким вопросам чаще всего обращаются жители Гатчинского района?

- Большую часть обращений составляют вопросы о мерах социальной поддержки семей с детьми. Что касается старшего поколения, то в 2020 году много вопросов по компенсации за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) гражданам старше 70 и 80 лет.

Для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, а также для собственников индивидуальных жилых домов, достигших возраста 70 лет и 80 лет, установлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО (в размере 50 и 100 процентов соответственно). В 2020 году в Гатчинском районе данной мерой соцподдержки пользуются более 500 человек.

Это компенсация не предоставляется, если гражданин старше 70 лет уже получает меры социальной поддержки в виде компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.

- Куда обращаться, чтобы получить компенсацию за вывоз мусора?

- С заявлением и документами для назначения компенсации следует обратиться в филиалы МФЦ. При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие право собственности (владения, пользования) на жилое помещение или индивидуальный жилой дом, документы о начисленных платежах по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включая плату за обращение с ТКО, содержащие сведения о количестве проживающих за месяц, предшествующий месяцу обращения, а также реквизиты для перечисления компенсации.

- Кто имеет право на социальное обслуживание? С чего начинать, чтобы его получить?

- Гражданин (или законный представитель гражданина) имеет право обратиться в орган социальной защиты населения или в МФЦ с заявлением о признании его нуждающимся в соцобслуживании.

Заявителями, имеющими право на получение государственной услуги, являются:

- проживающие на территории Ленинградской области граждане Российской Федерации;

- граждане Российской Федерации без определенного места жительства, имевшие ранее последнюю регистрацию по месту жительства на территории Ленинградской области,

- постоянно проживающие иностранные граждане и лица без гражданства, беженцы.

Обратиться они могут в случае, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности. Это - полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Также это наличие в семье инвалида или инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также отсутствие определенного места жительства.

Согласно методике, определяется нуждаемость гражданина в соцобслуживании и составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Совершеннолетние граждане могут получить социальные услуги на дому, в стационарной форме с временным проживанием, в стационарной форме с временным проживанием в условиях геронтологического центра, в стационарной форме с постоянным проживанием и полустационарной формах социального обслуживания.

Получив на руки документы, заявитель самостоятельно решает, к кому обратиться за услугами: социальные услуги оказываются организациями, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области. Этот реестр размещен на официальном сайте Комитета по социальной защите населения Ленинградской области в разделе «Деятельность».

- Расскажите, есть ли в Гатчинском районе служба сиделок?

- Служба сиделок или социально-бытовая услуга «Обеспечение присмотра» пользуется спросом. Право на получение услуги имеют:

- одинокие (одиноко проживающие) граждане на период оформления документов для признания нуждающимися в предоставлении услуг в стационарной форме социального обслуживания;

- граждане, проживающие в семье и имеющие родственников, не обладающих возможностью обеспечения постоянного ухода и присмотра;

- граждане в составе одиноких (одиноко проживающих) семей в случае, если второй супруг является получателем социальных услуг на дому.

- Жители интересуются, кому положена «тревожная кнопка»?

- Технология социального обслуживания «Тревожная кнопка» функционирует с 2018 года. В настоящее время услуги предоставляет ООО «Система Забота». Основными задачами технологии является оказание услуг экстренной помощи на дому пожилым людям и инвалидам и оказание услуг специалиста русского жестового языка для инвалидов по слуху с использованием видео связи. Услуга предоставляется бесплатно.

- Каковы условия работы социального такси?

- Для обеспечения доступа инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения к социально-значимым объектам Ленинградской области и Санкт-Петербурга организована работа социального такси. Категорий, которые могут воспользоваться этой услугой, много. Одним она предоставляется бесплатно, другим с частичной оплатой. Граждане оплачивают услугу непосредственно автотранспортной организации, в зависимости от проезжаемого расстояния (за исключением случаев бесплатного оказания услуг) в размере 10% от общей стоимости услуги, если проезжаемое расстояние составляет более 150 км; 25% от общей стоимости услуги, если проезжаемое расстояние составляет менее 150 км.

В месяц может быть оформлено не более шести заявок (гражданам, получающим услуги гемодиализа - не более 12 заявок в месяц). Одной поездкой считается доставка получателя к социально значимому объекту. Перенос и суммирование неиспользованных поездок в текущем месяце на следующий месяц не производится. Можно брать с собой в поездку двух сопровождающих лиц (пользуются услугами социального такси бесплатно).

Телефон для заказа социального такси: 8-800-777-04-26. Заявки на предоставление транспортных услуг принимаются диспетчерами социального такси круглосуточно, не позднее, чем за два дня до предоставления транспортной услуги. По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа социального такси, граждане могут обратиться в службу контроля качества по телефону: 8 (965)032-18-04.

- Какие услуги сейчас более востребованы?

- С начала года филиалом учреждения в Гатчинском районе признано более 480 граждан пожилого возраста и инвалидов нуждающимися в социальном обслуживании, и для них разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг. В том числе 319 человек получают услуги на дому (в том числе пять человек обратились за предоставлением технологии социального обслуживания «Тревожная кнопка»); 147 человек - социальные услуги в стационарной форме с временным проживанием; 10 человек – услуги в стационарной форме с временным проживанием в Геронтологическом центре (Кириши); один человек – услуги в полустационарной форме. Это связано с тем, что с 23 января 2020 года в Гатчинском районе отсутствуют учреждения, оказывающие услуги в полустационарной форме по индивидуальной программе, в связи с исключением из реестра социальных услуг медицинского центра «Здоровье». В получении срочных социальных услуг (когда программа не разрабатывается) признаны нуждающимися пять человек.

Для признания граждан нуждающимися в социальных услугах в стационарной форме с постоянным проживанием в ЦСЗН направлено 176 заявлений.

С начала года до 1 сентября в учреждениях социального обслуживания Гатчинского района услуги получил 1071 гражданин, из них на дому - 940 человек; услуги сиделки – четыре человека; в стационарной форме с временным проживанием – 127 человек.

Контроль качества оказания услуг организациями социального облуживания осуществляет комитет по социальной защите населения Ленобласти.

- Может ли родственник устроиться сиделкой и получать деньги, сын обратиться за оказанием социальной услуги для отца, а специалист ЦСЗН заверить подпись лежачего больного для направления его в стационар?

- Оказывать услугу «Обеспечение присмотра» могут сотрудники организаций социального обслуживания, входящих в перечень поставщиков социальных услуг Ленобласти.

Обратиться за оказанием услуги может сам гражданин или его законный представитель на основании нотариальной доверенности. Специалист ЦСЗН не имеет право заверять подпись, а удостоверяет факт собственноручной подписи заявителя в заявлении. В случае полной утраты гражданином способности к самообслуживанию, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, необходимо, в рамках действующего законодательства, обращаться в суд для лишения его дееспособности и назначения опекуна.

С необходимым пакетом документов гражданин (законный представитель) обращается в орган социальной защиты населения или в МФЦ. В течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления ЦСЗН принимает решение о признании (не признании) гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме с постоянным проживанием и при вынесении положительного решения разрабатывает индивидуальную программу предоставления социальных услуг. После получения индивидуальной программы гражданин (законный представитель) обращается в организацию социального обслуживания, входящую в реестр поставщиков социальных услуг.

- Куда обращаться пенсионеру, чтобы бесплатно поставить зубные протезы?

- Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов за счет средств областного бюджета реализуется в форме сертификата. Он предоставляется федеральным ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, получающим ежемесячную денежную выплату за счет средств областного бюджета. Стоимость сертификата в 2020 году составляет

31 900 рублей. Он выдаётся один раз в пять лет.

Для получения сертификата граждане подают заявление в МФЦ или через портал государственных услуг. При обращении необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность гражданина, а также справку о наличии медицинских показаний к зубопротезированию, выданную медицинской организацией государственной системы здравоохранения, участвующей в реализации территориальной программы ОМС, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь по специальности «стоматология». Срок действия справки - шесть месяцев со дня выдачи.

При желании льготники вправе за счет собственных средств доплатить разницу за более дорогой протез.

- Спасибо за полезную информацию.

Беседовала Татьяна Можаева