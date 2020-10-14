Марина Атаманюк: от ученицы — в художники

Марину Юрьевну мы застали в выставочном зале библиотеки как раз за развеской работ. Как знает каждый художник, развеска картин — процесс не менее творческий, чем их написание.

- Хочется, чтобы всё выглядело гармонично и красиво, - улыбается художница. - Для меня эта выставка — подведение итогов определенного этапа моей жизни, своего рода взгляд со стороны на своё творчество, возможность понимания, в какую сторону двигаться дальше...

Эта персональная выставка не совсем обычна: на ней представлены учебные, творческие и пленэрные работы художницы, начиная с 13-ти лет. Кстати, первое название выставки прямо указывало на этот временной промежуток – «Из тринадцати – в тридцать». В апреле 2020 года Марине Атаманюк исполнилось тридцать лет. Несмотря на молодость, она вот уже почти два года успешно руководит Детской художественной школой города Гатчины.

С одного из своих первых натюрмортов – цветы в кувшине – Марина Юрьевна начала рассказ о себе и своём творчестве.

- В детстве я очень много рисовала — буквально всё, что видела, - вспоминает она. - Как только поступила на художественное отделение Сиверской Детской школы искусств им. И.И. Шварца, практически сразу почувствовала себя в своей стихии. Моими педагогами в школе были Надежда Александровна и Александр Ефимович Златкины. Сомнений в том, кем хочу стать в будущем, не было — конечно же, художником!

В 2007 году Марина Атаманюк поступила на факультет изобразительного искусства в Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Окончив с отличием бакалавриат на кафедре живописи, поступила в магистратуру на кафедру декоративно-прикладного искусства.

- Это было очень интересно! - вспоминает Марина Юрьевна. - Декоративно-прикладное искусство предполагает сначала сочинительство, потом композиционный разбор, потом выход в материал — керамику, текстиль, батик, коллаж, гобелен... Мне тогда очень понравилось заниматься керамикой. У нас была удивительная керамическая мастерская в подвале института со старыми прекрасными печами... Моей дипломной работой стали три слепленных вручную (!) сосуда и керамическое панно в виде карты Гатчинского района. Это панно сейчас висит в Сиверской школе искусств.

Закончив педагогический университет, Марина Юрьевна вела кружок рисования в Районном центра детского творчества. С 2012 по 2019 год работала педагогом изобразительного искусства на художественном отделении в Сиверской детской школе искусств им. И.И. Шварца. В 2018 году Марина Атаманюк возглавила Детскую художественную школу города Гатчины.

- Конечно, поначалу было трудно, - признаётся она. - Административная работа сильно отличается от преподавательской и, тем более, от творческой. Но всё приходит с опытом, постепенно выстраивается некий внутренний баланс: главное — работать с душой.

У каждого человека свой путь, и на этом пути без помощи близких людей обойтись очень трудно.

- Огромное спасибо моим родителям: их постоянная поддержка совершенно неоценима для меня, - говорит Марина Юрьевна. - Они полностью мне доверяли в плане занятий творчеством и в выборе жизненного пути. Я занималась тем, чем хотела, и получила то образование, которое хотела. Очень много мне дала, конечно, Сиверская школа искусств: особенно я благодарна Надежде Александровне и Александру Ефимовичу Златкиным. Огромное спасибо университету им. Герцена и кафедре ДПИ, где я училась. Хочу поблагодарить и ещё одного человека, очень важного для меня, — моего мужа, который меня постоянно поддерживает в моем творчестве, помогает мне и радуется за меня...

У художника всегда сложные отношения со временем, ведь вечная его задача — постичь вершины мирового искусства.

- С одной стороны, время — это учитель и помощник художника, потому что только благодаря затраченному времени и ресурсам приобретается опыт, - говорит Марина Юрьевна. - С другой стороны, время постоянно противостоит нам. Как художнику мне хочется впитать и показать как можно больше, но времени порой просто не хватает... Я буду очень рада, если человек найдет что-то свое в моих работах. Если картина вызывает эмоции, значит ты достиг главного в своём творчестве...



