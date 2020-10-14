Марина Атаманюк: от ученицы — в художники

Марину Юрьевну мы застали в выставочном зале
библиотеки как раз за развеской работ. Как знает каждый художник, развеска
картин — процесс не менее творческий, чем их написание.
- Хочется, чтобы всё выглядело гармонично и красиво,
- улыбается художница. - Для меня эта выставка — подведение итогов
определенного этапа моей жизни, своего рода взгляд со стороны на своё
творчество, возможность понимания, в какую сторону двигаться дальше...
Эта персональная выставка не совсем обычна: на ней
представлены учебные, творческие и пленэрные работы художницы, начиная с 13-ти
лет. Кстати, первое название выставки прямо указывало на этот временной
промежуток – «Из тринадцати – в тридцать». В апреле 2020 года Марине Атаманюк
исполнилось тридцать лет. Несмотря на молодость, она вот уже почти два года
успешно руководит Детской художественной школой города Гатчины.
С одного из своих первых натюрмортов – цветы в
кувшине – Марина Юрьевна начала рассказ о себе и своём творчестве.
- В детстве я очень много рисовала — буквально всё,
что видела, - вспоминает она. - Как только поступила на художественное
отделение Сиверской Детской школы искусств им. И.И. Шварца, практически сразу
почувствовала себя в своей стихии. Моими педагогами в школе были Надежда
Александровна и Александр Ефимович Златкины. Сомнений в том, кем хочу стать в
будущем, не было — конечно же, художником!
В 2007 году Марина Атаманюк поступила на факультет
изобразительного искусства в Государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена. Окончив с отличием бакалавриат на кафедре живописи, поступила в
магистратуру на кафедру декоративно-прикладного искусства.
- Это было очень интересно! - вспоминает Марина
Юрьевна. - Декоративно-прикладное искусство предполагает сначала
сочинительство, потом композиционный разбор, потом выход в материал — керамику,
текстиль, батик, коллаж, гобелен... Мне тогда очень понравилось заниматься
керамикой. У нас была удивительная керамическая мастерская в подвале института
со старыми прекрасными печами... Моей дипломной работой стали три слепленных
вручную (!) сосуда и керамическое панно в виде карты Гатчинского района. Это
панно сейчас висит в Сиверской школе искусств.
Закончив педагогический университет, Марина Юрьевна
вела кружок рисования в Районном центра детского творчества. С 2012 по 2019 год
работала педагогом изобразительного искусства на художественном отделении в
Сиверской детской школе искусств им. И.И. Шварца. В 2018 году Марина Атаманюк
возглавила Детскую художественную школу города Гатчины.
- Конечно, поначалу было трудно, - признаётся она. -
Административная работа сильно отличается от преподавательской и, тем более, от
творческой. Но всё приходит с опытом, постепенно выстраивается некий внутренний
баланс: главное — работать с душой.
У каждого человека свой путь, и на этом пути без
помощи близких людей обойтись очень трудно.
- Огромное спасибо моим родителям: их постоянная
поддержка совершенно неоценима для меня, - говорит Марина Юрьевна. - Они
полностью мне доверяли в плане занятий творчеством и в выборе жизненного пути.
Я занималась тем, чем хотела, и получила то образование, которое хотела. Очень
много мне дала, конечно, Сиверская школа искусств: особенно я благодарна
Надежде Александровне и Александру Ефимовичу Златкиным. Огромное спасибо
университету им. Герцена и кафедре ДПИ, где я училась. Хочу поблагодарить и ещё
одного человека, очень важного для меня, — моего мужа, который меня постоянно
поддерживает в моем творчестве, помогает мне и радуется за меня...
У художника всегда сложные отношения со временем,
ведь вечная его задача — постичь вершины мирового искусства.
- С одной стороны, время — это учитель и помощник
художника, потому что только благодаря затраченному времени и ресурсам
приобретается опыт, - говорит Марина Юрьевна. - С другой стороны, время
постоянно противостоит нам. Как художнику мне хочется впитать и показать как
можно больше, но времени порой просто не хватает... Я буду очень рада, если
человек найдет что-то свое в моих работах. Если картина вызывает эмоции, значит
ты достиг главного в своём творчестве...