Мужчина угрожал девушке убийством

Мужчина угрожал девушке убийством

В Гатчине возбудили уголовное дело в отношении гражданина, угрожавшего студентке пистолетом. Для чего 40-летнему мужчине понадобилось запугивать 20-летнюю девушку, история умалчивает.

Рубрики : Криминал     28 Oct 2020

13-го октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от студентки 4 курса ГИЭФПТ о том, что накануне поздно вечером на проспекте 25-го Октября, у дома № 61 незнакомый ей мужчина направил на нее предмет, похожий на пистолет. Потерпевшая восприняла его действия как реальную угрозу жизни: мужчина был агрессивен, вооружен и имел возможность привести эту угрозу в исполнение.

22-го октября подозреваемого – 40-летнего жителя Гатчины Дениса Л., не судимого – задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ: угроза убийством. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.

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