Мужчина угрожал девушке убийством

13-го октября в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от студентки 4
курса ГИЭФПТ о том, что накануне поздно вечером на проспекте 25-го Октября, у
дома № 61 незнакомый ей мужчина направил на нее предмет, похожий на пистолет.
Потерпевшая восприняла его действия как реальную угрозу жизни: мужчина был
агрессивен, вооружен и имел возможность привести эту угрозу в исполнение.
22-го октября
подозреваемого – 40-летнего жителя Гатчины Дениса Л., не судимого – задержали.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ: угроза
убийством. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.