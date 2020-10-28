Мужчина угрожал девушке убийством

13-го октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от студентки 4 курса ГИЭФПТ о том, что накануне поздно вечером на проспекте 25-го Октября, у дома № 61 незнакомый ей мужчина направил на нее предмет, похожий на пистолет. Потерпевшая восприняла его действия как реальную угрозу жизни: мужчина был агрессивен, вооружен и имел возможность привести эту угрозу в исполнение.

22-го октября подозреваемого – 40-летнего жителя Гатчины Дениса Л., не судимого – задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ: угроза убийством. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.