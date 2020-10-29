Исправность системы вентиляции – залог безопасности

О бабушке и вентиляции

В начале августа плановая проверка дымоходов и вентиляционных каналов сотрудниками коммунальной службы проходила в Гатчине на Хохловом поле и на въезде. Отзывы можно было слышать диаметрально противоположные. Хвалили мастера Иванова, который с хозяйками был вежлив, в работе аккуратен, и так деликатно и убедительно давал рекомендации, что они сразу бросались чистить вентиляционные решетки.

А вот пенсионерке, инвалиду второй группы Зинаиде Ивановне Кузьминой не повезло. У нее проходила проверка дымоходов 4 августа, а на следующий день она уже была на пороге редакции «Гатчинской правды».

- С 1980 года до сего времени сколько проверок было – никаких замечаний ни у них, ни у нас. Дома порядок: все чисто, на полу коврики. А тут пришел возбужденный мужчина. От какой он организации, я не поняла. Бахилы не надел, тягу не проверял, а сразу схватил стул, вырвал из вентканала трубу воздуховода и положил ее на вытяжку сверху. Самое главное, он не сказал, что делать, но дал телефон своей службы. Я позвонила, мне говорят: «Так надо». А дальше что делать?

Решив помочь Зинаиде Ивановне, мы сразу перезвонили, представились, узнали, были ли на адресе сотрудники, попросили объяснить, что одинокой бабушке делать, но результата не добились. Правда, узнали, что это телефон службы МУП ЖКХ г. Гатчины. И хотя, по существу, больше ничего объяснять редакции и бабушке, которая сидела рядом, не стали, диалог все равно состоялся. «Почему вы мне звоните? Вы кто, чтобы всем помогать? Пусть родственники дыру чинят», - утверждал мужской голос и в итоге отправил нас к руководству.

Мы позвонили руководству. Нам напомнили, что собственники должны соблюдать требования и сами устранять нарушения, а у бабушки нарушения были. Обещали войти в положение и помочь. Работники ЖКХ, действительно, навестили бабушку, но к этому времени она уже нашла помощников: вентиляционная труба стояла на прежнем месте. А вопросы остались…

Можно ли устанавливать трубу от воздухоочистителя в вентиляционный канал? Кто и как сегодня должен проверять вентиляцию в квартирах? И вообще, можно ли правильно вписать старые вентиляционные каналы в современную жизнь со встроенными кухнями и прочими удобствами?





Проверки – по плану

Редакция газеты «Гатчинская правда» обратилась за разъяснениями в МУП ЖКХ и получила ответ. На вопросы читателей отвечает директор Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины» Максим Поздняк.

- МУП «ЖКХ г.Гатчины» - единственная в городе управляющая организация, которая имеет в своем составе достаточно широкий спектр подразделений - служб и участков, которые обеспечивают комфортное и безопасное проживание населения в многоквартирных домах г. Гатчины, занимаясь вопросами обслуживания, ремонта и благоустройства общедомового имущества. Одна из важнейших на предприятии - ремонтно-строительная служба, в составе которой – участок по обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов многоквартирных домов.

Ежегодно во всех домах, находящихся в управлении и на обслуживании МУП ЖКХ г. Гатчины, в квартиры которых предоставляется доступ собственниками и нанимателями, согласно постановлению правительства РФ №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом») производятся работы по проверке исправности работы вентиляционных каналов и дымоходов, а при необходимости, и ремонтные работы. По обращениям граждан производились внеплановые осмотры и работы по текущему ремонту.

В 2019 году участком по ремонту дымоходов и вентканалов произведены работы по проверке каналов на наличие тяги в домах: с газовыми колонками и газовыми плитами – более 26375 проверок; с печным отоплением – более 500 проверок; с газовыми плитами – более 29704 проверок. Произведена прочистка 837 каналов. Обслужено по договору (проверено) – 1386 квартир. Произведен ремонт семи труб и наращивание 16 каналов.

В 2020 году планируется провести работы по проверке и диагностике ВДГО в многоквартирных домах старше 30 лет с момента постройки. Для этих работ будет привлечена по договору специализированная организация.

При проведении плановых проверок жилых помещений многоквартирных домов жители часто задают вопросы по обслуживанию вентканалов и дымоходов.

Что такое вентиляция

Согласно проектам и нормам каждое помещение (квартира) должно быть оборудовано вентиляцией. Существует несколько типов вентиляции: механическая, естественная приточно-вытяжная и смешанная вентиляция. В домах города запроектирована, в основном, естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Вентиляция – это воздухообмен вашего жилья, замена загрязненного воздуха на свежий. В процессе жизнедеятельности, находясь в квартире или доме, человек дышит, готовит пищу, выполняет санитарно-гигиенические процедуры (пользуется ванной комнатой, туалетом, стирает, что-то моет по дому), к сожалению, курит в жилом помещении. Все эти продукты жизнедеятельности человека загрязняют воздух в квартире, способствуют появлению повышенной влажности в ней. При нормальной работе вентиляции мы этого не замечаем. Но, если ее работа нарушена, появляется конденсат на окнах, стенах, отсыревают углы, появляется плесень, запахи заполняют всю квартиру, повышается концентрация угарного газа в помещении. Все это создает жильцам дискомфорт, а порой и негативно отражается на состоянии здоровья

Для нормальной работы приточно-вытяжной вентиляции должны быть определенные условия:

1. Нужен приток свежего воздуха в помещение.

2. Должна быть разность температур между наружным и внутренним воздухом.

3. Не должно быть никаких преград для удаления воздуха через канал вентиляционной шахты из помещения.

4. Вентиляционные решетки и каналы должны быть чистыми, без пыли и иных загрязнений.

5. Специализированными службами должна осуществляться периодическая проверка вентиляционных каналов на наличие тяги.

Для выполнения первого условия исправной работы вентиляции должен быть постоянный приток свежего воздуха в помещение на место удаленного через вентканал. Раньше, когда в квартирах стояли деревянные окна, в них было много неплотностей, имелись форточки, что способствовало воздухообмену и притоку свежего воздуха в помещение. Теперь, когда во многих квартирах установлены пластиковые окна, которые закрываются плотно, микропроветривание не обеспечивает достаточный приток воздуха. Поэтому требуется установка приточных клапанов или других устройств для обеспечения притока требуемого свежего воздуха. Также в комнатах, в санузле и на кухне, под дверьми, должна быть щель не менее 3 см или установлены решетки.

Замечу, что никаких преград не должно быть для удаления воздуха через вентиляционный канал. Согласно постановлению Госстроя РФ №170 заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода (например, кухонными шкафами), а также использовать их в качестве крепления веревок для просушивания белья НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Вместо решётки – гофра: нарушение!

Проводя квартирные обходы, работники участка по обслуживанию вентканалов и дымоходов МУП ЖКХ г. Гатчины часто сталкиваются с проблемой: в кухне в вентканал вместо решетки установлена воздухоотводящая труба (гофра) от воздухоочистителя, что является нарушением. В вентиляционный канал нельзя устанавливать ничего, кроме решетки.

Большинство жильцов, понимая личную ответственность за безопасность проживания в доме, с пониманием относятся к требованиям специалистов и освобождают вентканал от трубы (гофры). Специалисты участка по просьбе жильцов оказывают безвозмездное содействие в выполнении этого вида работ.

Но, к сожалению, есть и те, кто не желает демонтировать установленное с нарушением действующих правил оборудование, даже в нарушение собственной безопасности. Таким жильцам сотрудники МУП ЖКХ г. Гатчины выписывают уведомления с требованием об устранении нарушения.

Представьте такую ситуацию: вы включаете очиститель воздуха, мощность которого на малом режиме более 400м3/ч, а на максимальном режиме более 1000 м3/ч, решили приготовить пищу. При этом у вас герметично закрыты окна. Что произойдет, например, в двухкомнатной квартире? Совсем немного времени потребуется, чтобы пропустить через себя примерно 135 м3 - 140 м3 воздуха. А дальше? Происходит разряжение воздуха в квартире. Брать воздух для квартиры с улицы - не получается, так как окна и двери герметичны. Остается одно место - это вентканал санузла. Из канала начинает поступать воздух в квартиру - сами понимаете, какой.

Другая ситуация: при включении очистителя мощный поток воздуха, поднимаясь по каналу, ударяется о зонт, расположенный на крыше, на оголовке вентиляционной шахты, переворачивается и переворачивает тягу в соседних каналах. А если рядом расположены дымоходы, может произойти отравление. Кроме того, если по какой-либо причине произойдет утечка газа, а канал окажется перекрытым воздухоотводящей трубой, газу некуда будет уходить. Он накапливается в квартире, а значит, может произойти взрыв газа. Поэтому нельзя закрывать вентканал чем-то, кроме стандартной решетки, которая должна быть всегда чистой! К соблюдению этого правила безопасности специалисты участка по обслуживанию вентканалов и дымоходов еще и еще раз настоятельно призывают всех собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов!





Как производится проверка

Теперь о том, как производится проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов. Периодичность проверки на наличие тяги в каналах регламентируется постановлением правительства РФ от 14 мая 2013 года № 410. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и, при необходимости, их очистка производится не менее 3 раз в год. Но, понимая важность вопроса, особенно в домах с газовыми колонками, мы усилили контроль: проверка осуществляется не менее 4 раз в год.

Проверку каналов на наличие тяги специалисты МУП ЖКХ г. Гатчины производят специальным прибором – анемометром.

Перед началом периодической проверки вентиляционных каналов на наличие тяги, за два дня, МУП ЖКХ г. Гатчины вывешивает объявление, через которое сообщает о дате, времени выполнения работ. Кроме того, службы ЖКХ микрорайонов и Жилищные ремонтно-эксплуатационные участки, к которым относится ваш дом, располагают всей необходимой информацией по выполнению этих работ, о чем вы всегда можете получить сведения по телефону. Сотрудники, задействованные в работах по проверке исправности работы вентканалов и дымоходов, всегда имеют при себе бейджи или удостоверения личности, на которых обозначена информация о сотруднике (ФИО, фото, наименование организации, должность, заверенные печатью МУП ЖКХ г. Гатчины).

Если остались сомнения - звоните диспетчеру участка по обслуживанию вентканалов и дымоходов по телефону 8(813-71)9-80-19 в рабочее время - 8.00-12.00, 13.00-17.00.

Проводя поквартирные проверки состояния вентканалов, работники участка обязаны не только представиться и предъявить удостоверение личности, но и в целях соблюдения чистоты и порядка в жилых помещениях - надеть бахилы. В сложившейся ситуации пандемии коронавируса (COVID-19) - использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маска). Дополнительная оплата за указанный вид работ сотрудниками МУП ЖКХ г. Гатчины не взимается, т.к. плата за обслуживание вентканалов и дымоходов входит в Перечень работ и услуг по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома.

В завершение, от имени работников МУП ЖКХ г. Гатчины выражу просьбу: своевременно (согласно объявлению о проведении работ) обеспечивайте доступ в квартиры, относитесь к проведению работ по обслуживанию вентканалов и дымоходов с пониманием, а к людям, производящим их – с уважением, ведь они обеспечивают безопасность вашей жизни и здоровья и в целом всего многоквартирного дома!

Подготовила Татьяна Можаева

Фото pixabay.com