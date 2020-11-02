День финской культуры «Инкерин Пяйвя» в Гатчине

Праздничное мероприятие планировалось провести в библиотеке им. А.И. Куприна, на улице Сойту и прилегающей территории парка. Но пандемия CОVID-19 внесла свои коррективы. В начале октября Гатчина оказалась в «красной зоне» и все мероприятия при участии большого количества людей были отменены.

1 октября активисты общественной организации «Хатсина» провели субботник у памятника А.П. Сойту на городском кладбище ул. Солодухина, митинг и возложение цветов, поставили свечи в Храме Всех Святых.

В этот же день оформили выставки предметов старинного быта ингерманландских финнов, лоскутных панно карело-финского эпоса «Калевала», рукоделия ингерманландских финнов в Центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна. А также обучались музыкальному мастерству – игре на кантеле.

3 октября, в День финской культуры «Инкерин Пяйвя», коллектив «Хатсины» собрался на лужайке около городского Дома культуры. Ведущая Елена Малкова открыла праздничное мероприятие. Выставки лоскутных панно «Каллевала» и «Ингерманладния» представила семья Лиукконен в 4-х поколениях: Анна, Ольга, Мария и Дашенька. Мастер-классы провели: Раиса Кайянен (вязание финской верёвочки крючком), Мария Козырева (традиционные узоры вышивки), Елена Ведайко (Центр коренных народов Ленинградской области), небольшие подгруппы желающих обучала навыкам игры на народном музыкальном инструменте – кантеле. Людмила Еремеева со взрослыми делала тряпичные финские куколки в помещении ЦТЮ. Нина Аниконова (Эртэ) пригласила всех поучаствовать в финских народных играх на лужайке. Призы – гномики достались всем. Их раздали активные участники мероприятий «Хатсины»: Михаил Хямяляйнен, Валерий Максименко, Сергей Минин, Владимир Бабушкин. Закончился праздник фотосессией, сладким угощением и дружеским общением.

9 октября видеооператор Александр Маврин снимал документальный фильм, посвященный 140-летию А.П. Сойту. Съёмки начались в библиотеке им. А.И. Куприна с интервью с Ниной Аниконовой, автором и руководителем проекта, продолжились беседой с редактором краеведческой колонки газеты «Гатчина-Инфо» Натальей Юронен. Затем отправились на городское кладбище почтить память А.П. Сойту, возложить гвоздики к памятнику. Побывали в старинной финской деревне Саоска, ныне Загвоздка, где родился Адам Петрович, на железнодорожной станции Гатчина – Товарная – Балтийская, где работал Сойту и организовал первую партийную группу «Искра» среди железнодорожников. Встретились с жителями улицы Сойту. В организационной работе активно участвовали Елена Малкова и Наталья Коловнякова.

11 октября группами из пяти человек посетили музей г. Гатчины. Талантливый и увлеченный своей работой экскурсовод Галина Кирчина подготовила новую тему экскурсионного занятия «Музыкальная Гатчина». Слушатели «Хатсины» познакомились с названием и звучанием музыкальных инструментов ижор и ингерманландских финнов, с композиторами, которые жили в Гатчине и создавали свои музыкальные шедевры.

В результате реализации проекта активисты общественной организации, волонтеры и другие участники мероприятий приобрели новые краеведческие знания, познакомились с биографией А.П. Сойту. АНО ЦКИФ «Хатсина» приобрела кантеле, финский народный костюм, баннеры, оборудование, а также создала документальный фильм, посвященный 140-летию А.П. Сойту.

Нина Аниконова, директор АНО ЦКИФ «Хатсина»

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