День финской культуры «Инкерин Пяйвя» в Гатчине

Праздничное мероприятие
планировалось провести в библиотеке им. А.И. Куприна, на улице Сойту и
прилегающей территории парка. Но пандемия CОVID-19 внесла свои коррективы. В
начале октября Гатчина оказалась в «красной зоне» и все мероприятия при участии
большого количества людей были отменены.
1 октября активисты
общественной организации «Хатсина» провели субботник у памятника А.П. Сойту на
городском кладбище ул. Солодухина, митинг и возложение цветов, поставили свечи
в Храме Всех Святых.
В этот же день оформили
выставки предметов старинного быта ингерманландских финнов, лоскутных панно
карело-финского эпоса «Калевала», рукоделия ингерманландских финнов в
Центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна. А также обучались
музыкальному мастерству – игре на кантеле.
3 октября, в День финской
культуры «Инкерин Пяйвя», коллектив «Хатсины» собрался на лужайке около
городского Дома культуры. Ведущая Елена Малкова открыла праздничное
мероприятие. Выставки лоскутных панно «Каллевала» и «Ингерманладния»
представила семья Лиукконен в 4-х поколениях: Анна, Ольга, Мария и Дашенька.
Мастер-классы провели: Раиса Кайянен (вязание финской верёвочки крючком), Мария
Козырева (традиционные узоры вышивки), Елена Ведайко (Центр коренных народов
Ленинградской области), небольшие подгруппы желающих обучала навыкам игры на
народном музыкальном инструменте – кантеле. Людмила Еремеева со взрослыми
делала тряпичные финские куколки в помещении ЦТЮ. Нина Аниконова (Эртэ)
пригласила всех поучаствовать в финских народных играх на лужайке. Призы –
гномики достались всем. Их раздали активные участники мероприятий «Хатсины»:
Михаил Хямяляйнен, Валерий Максименко, Сергей Минин, Владимир Бабушкин. Закончился праздник фотосессией, сладким
угощением и дружеским общением.
9 октября видеооператор
Александр Маврин снимал документальный фильм, посвященный 140-летию А.П. Сойту.
Съёмки начались в библиотеке им. А.И. Куприна с интервью с Ниной Аниконовой,
автором и руководителем проекта, продолжились беседой с редактором
краеведческой колонки газеты «Гатчина-Инфо» Натальей Юронен. Затем отправились
на городское кладбище почтить память А.П. Сойту, возложить гвоздики к
памятнику. Побывали в старинной финской деревне Саоска, ныне Загвоздка, где
родился Адам Петрович, на железнодорожной станции Гатчина – Товарная –
Балтийская, где работал Сойту и организовал первую партийную группу «Искра»
среди железнодорожников. Встретились с жителями улицы Сойту. В организационной
работе активно участвовали Елена Малкова и Наталья Коловнякова.
11 октября группами из
пяти человек посетили музей г. Гатчины. Талантливый и увлеченный своей работой
экскурсовод Галина Кирчина подготовила новую тему экскурсионного занятия
«Музыкальная Гатчина». Слушатели «Хатсины» познакомились с названием и
звучанием музыкальных инструментов ижор и ингерманландских финнов, с
композиторами, которые жили в Гатчине и создавали свои музыкальные шедевры.
В результате реализации
проекта активисты общественной организации, волонтеры и другие участники мероприятий
приобрели новые краеведческие знания, познакомились с биографией А.П. Сойту.
АНО ЦКИФ «Хатсина» приобрела кантеле, финский народный костюм, баннеры,
оборудование, а также создала документальный фильм, посвященный 140-летию А.П.
Сойту.
Нина Аниконова, директор
АНО ЦКИФ «Хатсина»
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