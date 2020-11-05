Что уже нельзя делать в Приоратском парке и почему?

- Кем разработаны Правила посещения? Что легло в их основу?

- Правила разработаны пользователем объекта – государственным бюджетным учреждением культуры «Парковое агентство». Мы опирались на опыт обслуживания и содержания парков и ансамблей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В основу правил легли следующие документы: режим использования объекта культурного наследия, предмет охраны объекта.

- Будут ли Правила в дальнейшем меняться? Может ли общественное мнение повлиять на их содержание?

- Правила могут меняться по мере развития парковой территории. Например, при оборудовании различных зон будут меняться условия и правила их использования. Мы с благодарностью принимаем пожелания жителей и гостей парка через официальные аккаунты социальных сетей учреждения (https://vk.com/parkilenreg, https://www.instagram.com/parkilenreg/).

- Можно ли будет проводить в парке традиционные спортивные соревнования?

- В правилах ясно говорится о том, что для проведения любых мероприятий на территории Приоратского парка требуется согласование с Парковым агентством. Это требование связано в первую очередь с охранными обязательствами. Например, один из запретов связан с сохранением дорожно-тропиночной сети: проезд транспорта весом свыше трех тонн категорически запрещен. В целом проезд любых автомобилей строго ограничен. Кроме того, есть другие ограничения в рамках проведения мероприятий. Например, мало кто знает, что генератор категорически нельзя ставить на траву – после этого она еще несколько лет не растет, необходимо помещать его на специальную подставку, или настил. И таких ограничений немало, включая те, что связаны с проведением работ на территории.

Также необходимо согласовывать мероприятия по той причине, что могут получиться накладки в виде нескольких мероприятий, назначенных на один день.

- В парке нельзя устанавливать мангалы, только в специально для этого отведенных местах. А где эти места оборудованы?

- Этот пункт создавался с учетом возможности согласования установки мангалов с учредителем Паркового агентства, на данный момент отправлен запрос.

- Лежать на траве в Приоратском парке можно, но загорать нельзя?

- Эти правила обусловлены этической составляющей. Парк городской, и на данный момент купаться в озерах не позволяет, в первую очередь, состояние воды. Поскольку пляжа пока нет, находиться в соответствующей пляжному отдыху одежде в публичном парке, объекте культурного наследия федерального значения не совсем этично.

- Ловить рыбу и собирать грибы уже сейчас нельзя?

- В парке нет оборудованных мест для лова рыбы. Береговая линия разрушается при постоянной ее эксплуатации таким образом. Что касается растений, некоторые участки парка содержат аварийные деревья, потенциально опасные. В связи с этим мы хотели бы ограничить движение людей в отдаленных частях парка. Кроме того, эти мероприятия влекут за собой распространение мусора в глубине парка. Также важно понимать, что на его территории могут встречаться краснокнижные растения.

- Кто имеет право понуждать владельцев собак надевать на них намордники и прогуливать на поводке; кто будет следить за выполнением запрета на купание людей и собак?

- За выполнением запрета будут следить сотрудники охранных предприятий и сотрудники Паркового агентства.

- «Лица, нарушающие настоящие Правила, лица отказывающие соблюдать требования администрации парка, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ». Уточните, будут ли штрафы? Сколько и за что?

- Штрафы будут взимать органы власти субъекта федерации и муниципального образования в соответствии с видом нарушений.

- Идет обсуждение реконструкции и благоустройства парка. Первая встреча состоялась. Какова цель этих встреч? На что они могут повлиять? Ваши ожидания?

- Цель прошедшей встречи и текущего опроса, который проходит как онлайн, так и офлайн - понять, как парк используется жителями сегодня. Анкеты можно заполнить на бумаге во вторник, пятницу или воскресенье в парке, или ежедневно в баре 750К на въезде, в ЖК IQ. Мы должны найти пути сочетания пожеланий жителей и ограничений, связанных с сохранением объекта культурного наследия. Для нас важно равнозначно учесть обе стороны с тем, чтобы жителям был удобен парк, но в то же время было сохранено наше общее культурное наследие.

Беседовала Татьяна Можаева

Фото Ольги Фирсовой