Что уже нельзя делать в Приоратском парке и почему?

- Кем разработаны Правила посещения? Что
легло в их основу?
- Правила разработаны пользователем объекта –
государственным бюджетным учреждением культуры «Парковое агентство». Мы
опирались на опыт обслуживания и содержания парков и ансамблей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. В основу правил легли следующие документы: режим
использования объекта культурного наследия, предмет охраны объекта.
- Будут ли Правила в дальнейшем меняться?
Может ли общественное мнение повлиять на их содержание?
- Правила могут меняться по мере развития парковой
территории. Например, при оборудовании различных зон будут меняться условия и
правила их использования. Мы с
благодарностью принимаем пожелания жителей и гостей парка через официальные
аккаунты социальных сетей учреждения (https://vk.com/parkilenreg,
https://www.instagram.com/parkilenreg/).
- Можно ли будет проводить в парке
традиционные спортивные соревнования?
- В правилах ясно говорится о том, что для проведения
любых мероприятий на территории Приоратского парка требуется согласование с
Парковым агентством. Это требование связано в первую очередь с охранными
обязательствами. Например, один из запретов связан с сохранением
дорожно-тропиночной сети: проезд транспорта весом свыше трех тонн категорически
запрещен. В целом проезд любых автомобилей строго ограничен. Кроме того, есть
другие ограничения в рамках проведения мероприятий. Например, мало кто знает,
что генератор категорически нельзя ставить на траву – после этого она еще
несколько лет не растет, необходимо помещать его на специальную подставку, или
настил. И таких ограничений немало, включая те, что связаны с проведением работ
на территории.
Также необходимо согласовывать мероприятия по той
причине, что могут получиться накладки в
виде нескольких мероприятий, назначенных на один день.
- В парке нельзя устанавливать мангалы,
только в специально для этого отведенных местах. А где эти места оборудованы?
- Этот пункт создавался с учетом возможности
согласования установки мангалов с учредителем Паркового агентства, на данный
момент отправлен запрос.
- Лежать на траве в Приоратском парке
можно, но загорать нельзя?
- Эти правила обусловлены этической составляющей. Парк
городской, и на данный момент купаться в озерах не позволяет, в первую очередь,
состояние воды. Поскольку пляжа пока нет, находиться в соответствующей пляжному
отдыху одежде в публичном парке, объекте культурного наследия федерального
значения не совсем этично.
- Ловить рыбу и собирать грибы уже сейчас
нельзя?
- В парке нет оборудованных мест для лова рыбы.
Береговая линия разрушается при постоянной ее эксплуатации таким образом. Что
касается растений, некоторые участки парка содержат аварийные деревья,
потенциально опасные. В связи с этим мы хотели бы ограничить движение людей в
отдаленных частях парка. Кроме того, эти мероприятия влекут за собой
распространение мусора в глубине парка. Также важно понимать, что на его
территории могут встречаться краснокнижные растения.
- Кто имеет право понуждать владельцев
собак надевать на них намордники и прогуливать на поводке; кто будет следить за
выполнением запрета на купание людей и собак?
- За выполнением запрета будут следить сотрудники
охранных предприятий и сотрудники Паркового агентства.
- «Лица, нарушающие настоящие Правила,
лица отказывающие соблюдать требования администрации парка, будут привлечены к
ответственности в соответствии с законодательством РФ». Уточните, будут ли
штрафы? Сколько и за что?
- Штрафы будут взимать органы власти субъекта
федерации и муниципального образования в соответствии с видом нарушений.
- Идет обсуждение реконструкции и
благоустройства парка. Первая встреча состоялась. Какова цель этих встреч? На
что они могут повлиять? Ваши ожидания?
- Цель прошедшей встречи и текущего опроса, который
проходит как онлайн, так и офлайн - понять, как парк используется жителями
сегодня. Анкеты можно заполнить на бумаге во вторник, пятницу или воскресенье в
парке, или ежедневно в баре 750К на въезде, в ЖК IQ. Мы должны найти пути
сочетания пожеланий жителей и ограничений, связанных с сохранением объекта
культурного наследия. Для нас важно равнозначно учесть обе стороны с тем, чтобы
жителям был удобен парк, но в то же время было сохранено наше общее культурное
наследие.
Беседовала Татьяна Можаева
Фото Ольги Фирсовой