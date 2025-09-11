Дачный радар

Ближе к вечеру в траве около грядок дети поймали ежа... Этот рядовой эпизод неожиданно запустил череду воспоминаний о тех, кто строил этот бревенчатый дом, кто корчевал пни на участке, кто сажал первые яблони и сливы – о наших родителях, а теперь уже о прабабушке и прадедушке...

- А помнишь, как тебе бабушка ежика из леса принесла? Мы тогда его молоком напоили, а он за печку спрятался... А что с ним дальше было, я не помню...

- Его привезли в городскую квартиру, – мрачно сказала старшая внучка, - Он обгадил и разорвал мои ноты, а они были библиотечные... Ежа отвезли обратно в лес.

- Точно, – сказала другая внучка, - бабушка всё время нам что-то тащила из живности, цыплят как-то завела. Она всё переживала, что мы городские и ничего о животных не знаем.

– А помните, она принесла за пазухой щенка блохастого... Ей кто-то прям в электричке всучил. Она ж сердобольная была... – присоединился внук, за которого она особенно переживала, поскольку он был самым младшим и вечно болел.

Да, мы помним.

Наша мать/бабушка/прабабушка была фанаткой дачного участка. Она никогда не приезжала на дачу просто так, отдыхать. Благодаря их с отцом стараниям участок давал урожай парниковых овощей, яблок и слив, клубники и малины. Она по-прежнему училась, читала книги о свойствах почвы, о новых районированных сортах фруктов и ягод, поражала нас всякими садоводческими и биологическими терминами... И до глубокой старости отстаивала свое право работать на грядках. К тому времени отец умер, и она добиралась на дачу электричкой. Весной она открывала трудовой сезон, а поздней осенью закрывала.

Мы с ней ругались, объясняли, что в ее возрасте уже опасно ездить одной, сердились и обижались за то, что она не считалась с нашим мнением и беспокойством за нее же. А потом поняли: работа в саду – ее эликсир молодости. Какие бы возрастные хвори на нее не сваливались, она, чуть окрепнув после болезни, упорно ехала на дачу. В ней словно работал своеобразный радар – как у птиц, весной стремящихся с юга на север, а осенью – с севера на юг...

И чего греха таить: наши дети летом всегда жили на даче, под присмотром бабушки. Ели овощи без пестицидов, помогали бабушке полоть и поливать, ходили с ней в лес за грибами и ягодами, пекли пироги, играли в шахматы и подкидного дурачка. По вечерам, как водится, читали сказки, и слушали ее рассказы. Думаю, это портрет среднестатистичес-кой бабушки, и такие воспоминания хранятся в каждой семье.

Что в итоге? Каждый из нас, приезжая на дачу, в дом, построенный родителями, по-прежнему находит в нем тепло, уют и может отдохнуть от городских ритмов, восстановить силы.

Так что наши родители поступали очень часто намного мудрее нас, так как, достигнув определенного возраста, понимали, что у них есть шанс оставить после себя не просто недвижимость, а те традиции и ценности, которые станут скрепами большой семьи.

Но дело не только в этом. Наши родители интуитивно, основываясь на опыте своих семей, понимали, что работа на дачном участке – это спасение и от возрастных болезней, и от сбоев мозговой деятельности. Сегодня мы имеем научное этому подтверждение.

Исследования, проведенные в начале XXI века в ряде стран доказывают преимущества работы в саду для поддержания здоровья и мышления. Ученые утверждают, что такой вид деятельности сохраняет мыслительные функции, помогая пожилым людям поддерживать высокое качество жизни.

Но если вы не любитель копаться на грядках и дачи у вас нет, а с Альцгеймером встречаться не хотите, то и для вас есть хорошая информация.

Исследование, проводившееся в Швеции профессором Р. Ульрихом, экспертом систем здравоохранения, показало, что общение с природой, прогулки в лесу, парке снижают стресс, усиливают концентрацию и положительные эмоции.

Ульрих предполагает, что эти реакции обусловлены эволюцией человека – развивавшейся веками способностью более эффективно исцеляться и восстанавливаться после стресса и болезней в окружении природы, в естественных условиях. Ну, не зря же еще в XVIII веке стали возникать санатории и дома отдыха, курорты с лечебными водами...

«Воздействие природы настолько сильно, – убежден профессор Р.Ульрих, – что разложение его на компоненты – будь то просмотр изображений, прослушивание звуков или вдыхание запахов – тоже может значительно улучшить наше здоровье».

Ирина Владимирова

Фото freepik.com