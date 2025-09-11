Кулики Ленинградской области

Русская пословица «Всяк кулик своё болото хвалит» — одна из самых известных. А задумывались ли вы, все ли эти птицы живут на болотах и сколько их обитает в 47-м регионе? Оказывается, в регионе можно встретить 32 вида этих пернатых — это треть от общего их числа в России. Получается, наша область и тут богата! Это ещё один повод гордиться Ленинградской землёй!

Так кто же такие кулики? Этим словом учёные называют большую группу птиц, объединённых по внешним признакам. Они отличаются стройным телосложением, часто длинной шеей, тонкими ногами с длинными пальцами, продолговатыми узкими крыльями и коротким хвостом. Клюв обычно длинный, тонкий и прямой, но бывают исключения: загнутый вниз, вверх или даже вбок, как у кривоклювого зуйка. В окраске оперения преобладают бурые, серые и белые тона, хотя есть и яркие исключения, например, турухтан.

Весенний наряд самцов этого вида поражает. Невероятно, но в брачный период в природе не встретить двух одинаковых турухтанов!

Места обитания и миграция

Вопреки пословице, кулики живут не только на болотах, но и в лесах, полях, а также на побережьях рек, озёр и морей. Именно большое разнообразие мест обитания в нашей области, а также тот факт, что через регион проходит крупнейший в Европе Беломоро-Балтийский миграционный путь, объясняет такое обилие этих изящных пернатых. Каждую весну и осень во время перелёта одним из моих излюбленных мест для съёмки является южное побережье Финского залива, возле посёлка Большая Ижора. Это привычное место отдыха птиц во время миграции. Часть куликов гнездится у нас, а часть пролетает транзитом по пути в тундру или лесотундру (или обратно, если речь идёт об осенней миграции).

Через Ленобласть пролетает более 20 видов, и большинство можно встретить именно на южном побережье залива. Со сроками весенней миграции всё понятно — она проходит весной, а вот осенняя начинается уже во второй половине лета.

Пернатые обитатели залива

Именно в августе мне обычно удаётся понаблюдать за одним из редких для региона куликов — галстучником. Размером он чуть больше воробья. Своё название получил за чёрный «галстук-бабочку» на груди. Любопытно, что, хотя птицы всю жизнь проводят у воды, плавать галстучники, как и многие другие кулики, не умеют. Пропитание они добывают вдоль берега на песчаных и галечных пляжах, даже не заходя в воду. Питаются всевозможными беспозвоночными: водными жучками, моллюсками, мелкими рачками.

У многих куликов, включая галстучника, интересный способ поиска пищи. Птица погружает лапку в ил и начинает трясти ею, словно работает миксером. Вибрирующие движения заставляют мелких животных двигаться в субстрате, что и выдаёт их местонахождение. Этим пользуется кулик, извлекая своим проворным клювом очередную добычу.

Для съёмки вблизи я использую маскировочную сетку. В ожидании пернатых иногда приходится подолгу неподвижно лежать на песке. Чего не сделаешь ради красивого кадра!

Нередко кулики за несколько часов настолько привыкают к искусственной ткани, что начинают бегать в метре от меня, а особо любопытные даже заглядывают в объектив — тут главное не рассмеяться, иначе все старания напрасны!

Галстучников можно назвать «пляжными» птицами. Здесь они не только кормятся, но и выводят потомство. Радует, что в последние годы эти редкие кулики гнездятся не только в Ленинградской области, но и в Петербурге — около Кронштадтской дамбы. Так что этот комплекс защитных сооружений теперь служит и продолжению рода редких птиц нашего региона, ведь галстучник занесён в Красные книги Ленинградской области и Петербурга.

В конце лета здесь можно увидеть самых маленьких наших куличков размером с воробья. Этот вид так и называется: кулик-воробей. У птицы буро-рыжая окраска с контрастирующим белым низом и чисто чёрный клюв. Удивительно, что такие маленькие пернатые прилетают к нам из арктической тундры, где гнездятся. Их конечная цель — Средиземноморье и даже Африка, вплоть до юга континента! У нас они бывают только транзитом: отдыхают, пополняют жировые запасы — и снова в путь.

Интересно, что, образовав пару, первую кладку самка кулика-воробья оставляет самцу — он высиживает её в одиночестве. После этого мать семейства делает повторную кладку, о которой уже заботится сама. Схожие семейные традиции у куликов-чернозобиков, которые большими стайками отдыхают и кормятся на песчаном побережье. Своё название они получили за хорошо заметное большое чёрное пятно на груди и брюшке. Хотя эти птицы образуют пары на всю жизнь и вместе насиживают яйца, после вылупления птенцов самка оставляет выводок на попечение отца и покидает гнездо.

Побережье Финского залива — открытое, а значит, безопасное место отдыха для куликов. Воды залива выбрасывают на берег скопления водорослей — в них пернатые ищут излюбленные лакомства: насекомых, их личинок, рачков, моллюсков.

Птицы питаются постоянно, днём и ночью. Лишь ненадолго отдыхают — и снова принимаются за трапезу. Здесь же можно встретить и самых ярко одетых женихов среди куликов — турухтанов. Осенью они выглядят невзрачно, зато весной их окраска поражает! Женихи становятся похожими на львов: вокруг головы отрастают длинные перья, напоминающие львиную гриву или гофрированные воротники испанских вельмож. Окраска оперения невероятно разнообразна: от белого, через охристые и бурые тона, до чёрного. Зимуют турухтаны в тропической Африке.

На Финском заливе можно повстречать ещё одного кулика с интересным названием — камнешарку. Птица размером с дрозда. Своё название она получила за особый способ поиска пищи: она ловко переворачивает камни и достаёт из-под них насекомых, моллюсков и червячков. Интересно, что камнешарки — единственные кулики, которых можно встретить на свалке. Они питаются пищевыми отходами, падалью и даже яйцами других птиц. Эти кулики у нас бывают только во время пролёта. Их брачное поведение весьма необычно: часто самки оставляют кладку насиживать супругу, а сами отправляются на юг. Заботливый отец самостоятельно воспитывает потомство и затем вместе с ним улетает на зимовку, которая может проходить даже в Южной Африке.

Многие кулики являются редкими и занесены в Красную книгу Ленинградской области: галстучник, большой веретенник, малый чернозобик, золотистая ржанка, большой кроншнеп, средний кроншнеп, кулик-сорока, дупель, травник, турухтан. Неудивительно, что у этих птиц есть даже свой Международный день, который отмечается 6 сентября. «Всяк кулик своё болото хвалит», а «Наш кулик Финский залив хвалит»! Любите и берегите природу!

