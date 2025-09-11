Культурный форум — впервые в Ленобласти

Главные темы дня — укоренившиеся нормы, вызовы многополярного мира и попытки Запада переписать историю, включая историю Второй мировой войны.

В этом году регион стал полноправным партнером Петербургского международного форума объединённых культур. Участие в нем приняли Карин Кнайсль, Пьер де Голль, Евгений Примаков, Михаил Липкин, Арно Фрилле, Приска Цайзель и другие.

«Нас объединяют духовные ценности и любовь ко всему прекрасному. Это невозможно запретить санкциями. Мы открыты: с нашей стороны пункты пропуска готовы принять гостей, а с той — строят непонятные заборы, не могущие даже объяснить самим себе, от чего ограждаются.

В какой-то момент европейцы, подменяя ценности, подменили и свое сознание. Сегодня европейские политики не живут интересами своих избирателей, своих людей. Наблюдается огромная пропасть между тем, что нужно людям, и что продвигают политики. Половина из них живут уже не в реальном мире, а в виртуальном мире, и смотрят на реакцию виртуального мира, а не реального мира, и иногда им нужно большее одобрение внешнее, чем одобрение жителей своей страны. И вот это самое страшное. Это всегда бывает, когда ты начинаешь подменять ценности, отказываться, в том числе от традиционных ценностей, в том числе христианства, не понимая, что ты поставишь взамен», — подчеркнул губернатор Ленинградской области.

В рамках секции «Традиционные ценности как основу диалога культур» состоялись две панельные дискуссии «Цивилизационный диалог России и Запада» и «Славяно-тюркское историко-культурное наследие».