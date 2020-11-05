Вы не носите маску? Тогда мы идём к вам!

Очередной рейд, который состоялся 28 октября, начался с проверки АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в поселке Войсковицы. Контрольная группа в составе представителей органов местного самоуправления, Роспотребнадзора, контрольно-ревизионного комитета при губернаторе Ленобласти проверила на себе, как работают с посетителями. Проверяющие осмотрели входную зону и офисные помещения, протестировали термометр и пролистали журнал с температурными показаниями. В целом, противовирусные рекомендации соблюдаются: повсюду дезинфицирующие средства, пахнет чистотой, много наглядной информации, сотрудники в средствах защиты, температуру измеряют и записывают.

Заместитель генерального директора по работе с абонентами Александр Белов сообщил, что на предприятии издан приказ, в соответствии с которым предпринимаются меры для соблюдения санитарных норм.

- На КПП организован замер температуры у каждого пришедшего. Уборка помещений с использованием дезсредств производится в утроенном режиме – утром, в обед и вечером. Протираются полы, перила – все, чего касается человек. В каждом кабинете, на входе и у кассы есть средства индивидуальной защиты. Маски меняем через два часа и утилизируем в установленном порядке, - рассказал Александр Белов.

В плане рейда в этот день было два предприятия общественного питания. Причем, одно из них в поле зрения попало внезапно. Накануне проверки в социальных сетях появилась жалоба. Жители микрорайона Аэродром обратили внимание на несоблюдение масочного режима в одной из пекарен. Выехав на место, контрольная группа убедилась, что это действительно так.

- В ходе рейда было установлено, что сотрудниками пекарни средства индивидуальной защиты органов дыхания используются неправильно. Также установлено, что не ведется термометрия сотрудников в правильной установленной форме: отсутствует средство измерения температуры, не ведется должным образом журнал. За это составлен протокол по составу правонарушения по статье 6.3. КоАП, что влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере от 50 тысяч рублей, - сказала главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по защите прав потребителей и благополучию человека Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Светлана Румянцева.

Затем контрольная группа проверила работу большого сетевого ресторана в Гатчине. Проверяющие увидели, что выполнить санитарные рекомендации – это реально. Также было отмечено, что постоянные посетители ресторана уже привыкли к соблюдению определенных правил и некоторым ограничениям. Обслуживание было таким же быстрым и внимательным, а посетители - дисциплинированными. Замечаний не поступило.

В рамках рейда представители контрольной группы провели профилактическую проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте. В этот раз – на автобусной остановке у Варшавского вокзала. К сожалению, значительная часть пассажиров не надевает маски в автобусах, на замечания не реагирует. Пассажирам, которые заходили в автобусы без средств индивидуальной защиты, настоятельно рекомендовали надеть маски, чтобы обезопасить себя и окружающих.

- Этот рейд не первый и не последний. Мы проверили сегодня предприятие ЖКХ, два учреждения общепита, на одно из которых была жалоба граждан, проверили общественный транспорт. Хочу отметить, что есть предприятия, где руководители заботятся о своих сотрудниках, об окружающих, соблюдают дисциплину и все необходимые нормы. К сожалению, не все соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Это замкнутое пространство и, конечно, все должны быть в масках, чтобы обезопасить и себя, и других пассажиров. Проверки будут продолжаться, - сказал заместитель главы администрации Гатчинского района Роман Дерендяев.



