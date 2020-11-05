Вы не носите маску? Тогда мы идём к вам!

Очередной рейд, который состоялся 28 октября, начался с
проверки АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в поселке Войсковицы. Контрольная
группа в составе представителей органов местного самоуправления,
Роспотребнадзора, контрольно-ревизионного комитета при губернаторе Ленобласти
проверила на себе, как работают с посетителями. Проверяющие осмотрели входную
зону и офисные помещения,
протестировали термометр и пролистали журнал с температурными показаниями. В целом, противовирусные рекомендации соблюдаются:
повсюду дезинфицирующие средства, пахнет чистотой, много наглядной информации,
сотрудники в средствах защиты, температуру измеряют и записывают.
Заместитель генерального директора по работе с абонентами
Александр Белов сообщил, что на предприятии издан приказ, в соответствии с
которым предпринимаются меры для соблюдения санитарных норм.
- На КПП организован
замер температуры у каждого пришедшего. Уборка помещений
с использованием дезсредств производится в утроенном режиме – утром, в
обед и вечером. Протираются полы, перила – все, чего касается человек. В каждом
кабинете, на входе и у кассы есть средства индивидуальной защиты. Маски меняем
через два часа и утилизируем в установленном порядке, - рассказал Александр
Белов.
В плане рейда в этот день было два предприятия общественного
питания. Причем, одно из них в поле зрения попало внезапно. Накануне проверки в
социальных сетях появилась жалоба. Жители микрорайона Аэродром обратили
внимание на несоблюдение масочного режима в одной из пекарен. Выехав на место,
контрольная группа убедилась, что это действительно так.
- В ходе рейда было установлено, что сотрудниками пекарни
средства индивидуальной защиты органов дыхания используются неправильно. Также
установлено, что не ведется термометрия сотрудников в правильной
установленной форме: отсутствует средство
измерения температуры, не ведется должным образом журнал. За это составлен
протокол по составу правонарушения по статье 6.3. КоАП, что влечет наложение
штрафа на индивидуального предпринимателя в размере от 50 тысяч рублей, -
сказала главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по защите прав потребителей и благополучию человека
Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Светлана Румянцева.
Затем контрольная группа проверила работу большого сетевого
ресторана в Гатчине. Проверяющие увидели, что выполнить санитарные рекомендации
– это реально. Также было отмечено, что постоянные посетители ресторана уже
привыкли к соблюдению определенных правил и некоторым ограничениям.
Обслуживание было таким же быстрым и внимательным, а посетители - дисциплинированными.
Замечаний не поступило.
В рамках рейда представители контрольной группы провели
профилактическую проверку соблюдения масочного режима в общественном
транспорте. В этот раз – на автобусной остановке у Варшавского вокзала. К
сожалению, значительная часть пассажиров не надевает маски в автобусах, на
замечания не реагирует. Пассажирам, которые заходили в автобусы без средств
индивидуальной защиты, настоятельно рекомендовали надеть маски, чтобы
обезопасить себя и окружающих.
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Этот рейд не первый и не последний. Мы проверили сегодня предприятие ЖКХ, два
учреждения общепита, на одно из которых была жалоба граждан, проверили
общественный транспорт. Хочу отметить, что есть предприятия,
где руководители заботятся о своих сотрудниках, об окружающих, соблюдают
дисциплину и все необходимые нормы. К сожалению, не все соблюдают масочный
режим в общественном транспорте. Это замкнутое пространство и, конечно, все
должны быть в масках, чтобы обезопасить и себя, и других пассажиров. Проверки
будут продолжаться, - сказал заместитель главы администрации Гатчинского района
Роман Дерендяев.