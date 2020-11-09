Социальные услуги переходят в цифровое пространство

Социальные услуги переходят в цифровое пространство

В Ленинградской области продолжается поэтапный перевод социально значимых услуг в цифровой формат.

Рубрики : Общество     09 Nov 2020

Для реализации этого масштабного проекта потребуется внести изменения в областное законодательство и предусмотреть сокращение перечня требуемых от заявителя документов. Так, проживание в Ленинградской области будет подтверждаться автоматически по данным регистрационного учета. А подтверждение доходов граждан органы власти будут запрашивать из налоговых и пенсионных баз данных.

Такие параметры обозначил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с руководителями ответственных комитетов, посвященном внесению изменений в действующие правовые акты, регулирующие предоставление социально-значимых государственных услуг.

«Мы должны шаг за шагом двигаться к проактивному формату получения социальных услуг, цифровизация упростит их получение», — отметил Александр Дрозденко.

Губернатор поручил в оперативном режиме подготовить изменения в законодательство для их принятия.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+