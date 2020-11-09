Социальные услуги переходят в цифровое пространство

Для реализации этого
масштабного проекта потребуется внести изменения в областное законодательство и
предусмотреть сокращение перечня требуемых от заявителя документов. Так,
проживание в Ленинградской области будет подтверждаться автоматически по данным
регистрационного учета. А подтверждение доходов граждан органы власти будут
запрашивать из налоговых и пенсионных баз данных.
Такие параметры обозначил
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с
руководителями ответственных комитетов, посвященном внесению изменений в
действующие правовые акты, регулирующие предоставление социально-значимых
государственных услуг.
«Мы должны шаг за шагом
двигаться к проактивному формату получения социальных услуг, цифровизация упростит
их получение», — отметил Александр Дрозденко.
Губернатор поручил в
оперативном режиме подготовить изменения в законодательство для их принятия.