Социальные услуги переходят в цифровое пространство

Для реализации этого масштабного проекта потребуется внести изменения в областное законодательство и предусмотреть сокращение перечня требуемых от заявителя документов. Так, проживание в Ленинградской области будет подтверждаться автоматически по данным регистрационного учета. А подтверждение доходов граждан органы власти будут запрашивать из налоговых и пенсионных баз данных.

Такие параметры обозначил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с руководителями ответственных комитетов, посвященном внесению изменений в действующие правовые акты, регулирующие предоставление социально-значимых государственных услуг.

«Мы должны шаг за шагом двигаться к проактивному формату получения социальных услуг, цифровизация упростит их получение», — отметил Александр Дрозденко.

Губернатор поручил в оперативном режиме подготовить изменения в законодательство для их принятия.