Где отключат свет 11 ноября?

11.11.2020 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Ронилово
д. Питкелево
11.11.2020 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Даймище
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Сяськелевском и Рождественском поселениях.
11.11.2020 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Ронилово
д. Питкелево
11.11.2020 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Даймище
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