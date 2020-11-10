Где отключат свет 11 ноября?

Где отключат свет 11 ноября?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Сяськелевском и Рождественском поселениях.

Рубрики : ЖКХ     10 Nov 2020

11.11.2020 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Ронилово

д. Питкелево

 

11.11.2020 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Даймище

 

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